ആഴങ്ങൾ തിരയെടുത്തൊരു തോക്ക്; കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് പോർച്ചുഗീസ് കാലത്തെ പീരങ്കി
ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് പുരാവസ്തു വകുപ്പ് ആയുധം കടലിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തത്. വർഷങ്ങളായി കടലിൽ കിടന്നതിനാൽ സമുദ്രത്തിലെ ധാതുക്കളും മറ്റ് വസ്തുക്കളും അടിഞ്ഞുകൂടി കോൺക്രീറ്റ് തൂണിന് സമാനമായ രൂപത്തിലായിരുന്നു തോക്കുണ്ടായിരുന്നത്.
Published : October 14, 2026 at 7:35 PM IST
കണ്ണൂർ: സംസ്ഥാന പുരാവസ്തു വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള കോഴിക്കോട് പഴശിരാജ പുരാവസ്തു മ്യൂസിയത്തിൽ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയശേഷം പ്രദർശനത്തിനായി ഒരു തോക്ക് വെച്ചു, ആ തോക്കിനു പിറകിൽ ആഴങ്ങൾ തിരയെടുത്തൊരു കഥയുണ്ട്. വ്രോട്ട് അയൺ (അടിച്ചുപരത്തി രൂപപ്പെടുത്തിയ ഇരുമ്പ്) ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച സ്വിവൽ ഗണ്ണിന് ആകെ 192 സെൻ്റിമീറ്റർ നീളമുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്.
വർഷങ്ങളോളം കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ കിടന്ന തോക്ക് ബേപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രഡ്ജിങ് തൊഴിലാളികളാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്. വർഷങ്ങളായി കടലിൽ കിടന്നതിനാൽ സമുദ്രത്തിലെ ധാതുക്കളും മറ്റ് വസ്തുക്കളും അടിഞ്ഞുകൂടി കോൺക്രീറ്റ് തൂണിന് സമാനമായ രൂപത്തിലായിരുന്നു അത്.
ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് പുരാവസ്തു വകുപ്പ് ആയുധം കടലിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തത്. കണ്ണൂർ അഴീക്കര തീരക്കടലിൽ ഡ്രെഡ്ജിങ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ബേപ്പൂരിൽ നിന്നെത്തിയ തൊഴിലാളികൾ പോർച്ചുഗീസ് കാലഘട്ടത്തിലേതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന അപൂർവമായ ബ്രീച്ച് ലോഡിങ് സ്വിവൽ ഗണ്ണും ഒരു പീരങ്കിയും കണ്ടെടുത്തത്.
പഴശിരാജ പുരാവസ്തു മ്യൂസിയത്തിലെ പുരാവസ്തു ഗവേഷകനും ചുമതലക്കാരനുമായ കെ. കൃഷ്ണരാജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയശേഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പഴശിരാജ മ്യൂസിയത്തിൽ തോക്ക് പ്രദർശനത്തിന് വച്ചത്. ഡ്രഡ്ജിങ് തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നാണ് വസ്തുവിനെ പറ്റി വിവരം ലഭിച്ചത് എന്നും തുടർന്നാണ് തോക്ക് മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രമം തുടന്നത് എന്നും കൃഷ്ണരാജ് പറഞ്ഞു. പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയതോടെ ഇപ്പോൾ ഇത് പ്രദർശനത്തിന് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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എന്താണ് സ്വിവൽ ഗൺ? കൃഷ്ണരാജ് പറയുന്നതിങ്ങനെ....
സമുദ്രയുദ്ധങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രധാന വിഭാഗം പീരങ്കിയിനമാണ് സ്വിവൽ ഗൺ. കപ്പലുകളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന വലിയ പീരങ്കികളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സ്വിവൽ ഗണ്ണുകൾ താരതമ്യേന ചെറുതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമാണ്. വിവിധ ദിശകളിലേക്ക് തിരിക്കാവുന്ന ചുഴലുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കറങ്ങുന്ന താങ്ങുകളിലാണ് ഇവ ഘടിപ്പിക്കുക. കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമാണ് ഇവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാകൂ. ശത്രുസൈനികരെയും ചെറിയ ബോട്ടുകളെയും അടുത്ത ദൂരത്തുനിന്ന് ആക്രമിക്കാനാണ് ഇവ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.
മധ്യകാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അവസാനകാലം മുതൽ 19-ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഇത്തരം ആയുധങ്ങൾ സമുദ്രയുദ്ധങ്ങളിലും സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. യൂറോപ്യൻ ശക്തികൾ സമുദ്രയാത്രകളും വിദേശപ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റങ്ങളും വിപുലീകരിച്ച 15-ാം, 16-ാം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ചെറിയ പീരങ്കികൾക്ക് നാവികയുദ്ധങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യം വർധിച്ചു.
തോക്കുകളുടെ വികാസചരിത്രത്തിലെ പ്രധാന മുന്നേറ്റമായിരുന്നു ബ്രീച്ച് ലോഡിങ്
പരമ്പരാഗത മസിൽ ലോഡിങ് തോക്കുകളിൽ വെടിമരുന്നും വെടിയുണ്ടയും കുഴലിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തുകൂടി നിറയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ബ്രീച്ച് ലോഡിങ് തോക്കുകളിൽ കുഴലിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തുകൂടി വെടിമരുന്നും വെടിയുണ്ടയും നിറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും.
ആദ്യകാല ബ്രീച്ച് ലോഡിങ് സ്വിവൽ ഗണ്ണുകളിൽ ചിലതിൽ പ്രത്യേകം നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന അറകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അധിക അറകൾ മുൻകൂട്ടി നിറച്ചുവെക്കാനാകുന്നതിനാൽ വീണ്ടും വെടിയുതിർക്കാൻ ആവശ്യമായ സമയം കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിച്ചു. ശത്രുവിൻ്റെ ആക്രമണത്തിനിടെ വീണ്ടും വെടിമരുന്ന് നിറയ്ക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്ന കപ്പലുകളിലും ഇടുങ്ങിയ പ്രതിരോധ സ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ സംവിധാനം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനകരമായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
15-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ പോർച്ചുഗീസ് നാവികശക്തി വികസിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ കപ്പലുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പീരങ്കികളിലും സ്വിവൽ ഗണ്ണുകൾ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് കൃഷ്ണരാജ് പറഞ്ഞു. കാരവൽ, കാരക്ക്, ഗാലിയൺ തുടങ്ങിയ പോർച്ചുഗീസ് കപ്പലുകൾ വിവിധ വലുപ്പത്തിലുള്ള പീരങ്കികളുമായി ആഫ്രിക്കൻ തീരങ്ങളിലൂടെയും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു.
വലിയ ശത്രുകപ്പലുകളെ ആക്രമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അടുത്ത ദൂരത്തിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾക്കായിരുന്നു സ്വിവൽ ഗണ്ണുകൾ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. രണ്ടായി പിരിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തിരിക്കാവുന്ന താങ്ങുകളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നതിനാൽ അടുത്തെത്തുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് വേഗത്തിൽ തിരിച്ച് വെടിയുതിർക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു.
വീണ്ടെടുത്ത തോക്കിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ബ്രീച്ച് അറയിൽനിന്ന് നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഇരുമ്പ് പിടിയോ നിയന്ത്രണദണ്ഡമോ ഉണ്ട്. ഏകദേശം 48 സെൻ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ ദണ്ഡ് തോക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ലക്ഷ്യത്തിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം ക്രമീകരിക്കാനും പ്രവർത്തകനെ സഹായിച്ചിരുന്നിരിക്കാം.
കണ്ണൂർ കോട്ടയും ആയിക്കരയും പോർച്ചുഗീസ് അധിനിവേശവും
കണ്ണൂരിലെ പോർച്ചുഗീസ് കോട്ടയായ സെൻ്റ് ആഞ്ചലോ കോട്ടയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ആയിക്കര തുറമുഖത്ത് ഏറെ കാലമായി ആഴം കൂട്ടൽ പ്രവൃത്തി നടക്കുകയാണ്. കണ്ണൂർ കോട്ടയുടെയും പോർച്ചുഗീസ് അധിനിവേശത്തിൻ്റെയും കഥകൾ കേരളത്തിൻ്റെ കോളോനിയൽ ചരിത്രവുമായി ആഴത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രോയിയായ ഡോൺ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഡി അൽമേഡയാണ് 1505ൽ കണ്ണൂർ കോട്ട നിർമിച്ചത്. കണ്ണൂർ കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആയിക്കരയിലാണ്. കോട്ടയ്ക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്വാഭാവിക തുറമുഖമാണ് മാപ്പിള ബേ. ഇവിടെ നിന്നാണ് തോക്ക് കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത്.
മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ അറബിരേഖകളിലും വിദേശ സഞ്ചാരികളുടെ വിവരണങ്ങളിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യാപാര കേന്ദ്രമായിരുന്നു ആയിക്കരയും ഈ തുറമുഖവും. കോലത്തിരി രാജാക്കന്മാരുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ അറബ് വ്യാപാരികൾ ഇവിടെ സജീവമായി ഇടപെട്ടിരുന്നു.
അറബ് വ്യാപാരികൾക്ക് മലബാർ തീരത്തുണ്ടായിരുന്ന കുത്തക തകർക്കാനാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ ശ്രമിച്ചത്. ഇതിനായി കണ്ണൂരിൽ അവർ ഒരു താവളം ലക്ഷ്യമിട്ടു. അറബിക്കടലിലേക്ക് തള്ളിനിൽക്കുന്ന ആയിക്കരയിലെ ഈ പാറക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ പ്രദേശം കപ്പലുകളുടെ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാനും യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണെന്ന് പോർച്ചുഗീസുകാർ മനസിലാക്കി.
കോലത്തിരി രാജാവുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കരാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1505 ഒക്ടോബറിൽ അൽമേഡ ഇവിടെ കോട്ട നിർമാണം തുടങ്ങി. സെൻ്റ് ആഞ്ചലോസ് ഫോർട്ട് എന്ന് ഇതിന് പേരിട്ടു. തുടക്കത്തിൽ മരവും മണ്ണും ഉപയോഗിച്ചാണ് കോട്ട നിർമിച്ചതെങ്കിലും 1507ൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇത് ചെങ്കല്ല് ഉപയോഗിച്ച് പുനർനിർമിച്ച് ശക്തമാക്കി.
ആയിക്കര തുറമുഖം വഴി നടന്ന സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വ്യാപാരം നിയന്ത്രിക്കാനും ഗോവയിലേക്കുള്ള പോർച്ചുഗീസ് കപ്പലുകൾക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കാനും ഈ കോട്ട ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമായി മാറി.1663-ൽ പോർച്ചുഗീസുകാരിൽ നിന്ന് ഡച്ചുകാർ കോട്ട പിടിച്ചെടുക്കുകയും അത് കൂടുതൽ ആധുനികീകരിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് ചരിത്രം.
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