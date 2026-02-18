ETV Bharat / state

വേനലിന് ബ്രേക്ക്... കേരളം തണുക്കും, കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനമിങ്ങനെ...

സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴയ്‌ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്

KERALA HEATWAVE KERALA WEATHER RAINFALL IN KERALA RAIN ALERT
Representative Image, graph Representation (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 18, 2026 at 12:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

കാസർകോട്: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെട്ടത്തോടെ കേരളത്തിലെ അന്തരീക്ഷവും മാറി തുടങ്ങി. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കണ്ണൂർ വരെ കാർമേഘങ്ങളാൽ മൂടിക്കെട്ടിയ അന്തരീക്ഷമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇത് നിലവിലെ താപനില കുറയ്‌ക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളില്‍ മഴയ്‌ക്ക് സാധ്യതയെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.

ന്യൂനമർദത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ലഭിക്കുക. ഇന്ന് (ഫെഹ്രുവരി 18) മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഇല്ലെങ്കിലും നാളെ മുതൽ നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥ കേന്ദ്രം പ്രവചിച്ചു. നാളെ (ഫെബ്രുവരി 19) തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലും 20,21 തീയതികളിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലും ഗ്രീൻ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

KERALA HEATWAVE KERALA WEATHER RAINFALL IN KERALA RAIN ALERT
Graph Representation (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി കേരളത്തിൽ വരണ്ട കാലാവസ്ഥ ആയിരുന്നു. ഇതോടെ താപനില ചിലയിടങ്ങളിൽ 35 ഡിഗ്രി മുതൽ 37 വരെ ആയി ഉയർന്നിരുന്നു. അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടങ്ങളിലും കനത്ത ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മഴ പെയ്‌തത് ആശ്വാസമായി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ ശരാശരി താപനില (°C)

  1. പത്തനംതിട്ട 35.9
  2. കൊല്ലം 35.5
  3. കോട്ടയം 35.1
  4. ആലപ്പുഴ 35.0
  5. തിരുവനന്തപുരം 35.0
  6. മലപ്പുറം 34.9
  7. പാലക്കാട് 34.8
  8. എറണാകുളം 34.4
  9. തൃശൂർ 34.4
  10. കോഴിക്കോട് 34.2
  11. കണ്ണൂർ 34.1
  12. കാസർകോട് 33.7
  13. വയനാട് 31.6
  14. ഇടുക്കി 29.7

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ന്യൂനമര്‍ദത്തിനും സാധ്യത

ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തിനും ചേര്‍ന്നുള്ള തെക്കന്‍ ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തുമായി രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമര്‍ദം നിലവില്‍ തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലിനും ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തിനും മുകളിലായാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ന്യൂനമര്‍ദം പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയില്‍ നീങ്ങുകയും ഇന്ന് കൂടുതല്‍ ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിനു പുറമെ തെക്കന്‍ കേരള തീരത്തോട് ചേര്‍ന്നുള്ള തെക്കുകിഴക്കന്‍ അറബിക്കടലിന് മുകളില്‍ സമുദ്രനിരപ്പില്‍ നിന്ന് 0.9 കിലോമീറ്റര്‍ ഉയരത്തില്‍ ഒരു ചക്രവാതച്ചുഴിയും രൂപപ്പെട്ടതായി കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

Also Read: 'ചിലയിടത്ത് പുക, ചിലയിടത്ത് ചാരം'; കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ തീപിടിത്തം തുടർക്കഥ, പാഠം പഠിക്കാതെ അധികൃതർ

TAGGED:

KERALA HEATWAVE
KERALA WEATHER
RAINFALL IN KERALA
RAIN ALERT
KERALA RAIN ALERT LATEST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.