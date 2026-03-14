കോഴിക്കടമ്പ് മുതൽ കിളിക്കൂട് വരെ; നോമ്പ്തുറ വിഭവങ്ങളുടെ കലവറയായി ആപ്പി ബേക്കറി
ഇറാനി പോള, അഫ്ഗാനി ബന്നി, കായപ്പോള, കാരറ്റ് പോള എന്നിങ്ങനെ നാൽപതോളം വെറൈറ്റികളാണ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ കിട്ടുന്ന പലഹാരങ്ങൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്.
Published : March 14, 2026 at 6:25 PM IST
കണ്ണൂർ: അപൂര്വ്വങ്ങളായ നോമ്പ്തുറ വിഭവങ്ങളുടെ കലവറയാണ് വടക്കന് കേരളം. റംസാൻ മാസമെത്തുന്നതോടെ കണ്ണൂരിൻ്റെ തെരുവുകളിൽ രുചിയുടെ വലിയൊരു ലോകം തന്നെ തുറക്കപ്പെടുകയാണ്. പല തിരക്കുകൾ കാരണം നോമ്പുതുറ വിഭവങ്ങൾ പാകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർക്കും യാത്രക്കാർക്കുമായി രുചിയൂറും പലഹാരങ്ങളുമായി എത്തുകയാണ് കണ്ണൂരിലെ ആപ്പി ബേക്കറി.
ഇറാൻ-ഇന്ത്യൻ രുചിക്കൂട്ടുകൾ ചേർന്ന കോഴിക്കടമ്പ് മുതൽ കിളിക്കൂട് വരെ ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഇറാനി പോള, അഫ്ഗാനി ബന്നി, കായപ്പോള, കാരറ്റ് പോള എന്നിങ്ങനെ പോളകളുടെ നീണ്ട നിര തന്നെ കാണാം. ഇതിനു പുറമെ മുട്ടമാലയും കാടമുട്ടക്കിളിക്കൂടും ഉൾപ്പെടെ നാൽപതിലേറെ വിഭവങ്ങളാണ് ആവശ്യക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.
നോമ്പുമുറിക്കാന് വീട്ടിലേക്കും മറ്റും പോകുന്നവര് ഇവിടങ്ങളിലെത്തി ഇഷ്ട പലഹാരങ്ങള് വാങ്ങുന്നത് പതിവാണ്. നോമ്പ് ഒന്ന് മുതല് ഈദുല് ഫിത്വര് വരെ നോമ്പുതുറക്കാനുളള പലഹാരങ്ങള് ഇവിടെ സജ്ജമാണ്. വൈകിട്ട് 3.30 മുതല് വിഭവങ്ങള് ഓരോന്നായി മേശപ്പുറത്ത് ട്രേകളിലായി ഒരുക്കാന് തുടങ്ങും. വൈകിട്ട് 6.30 വരെ ഇവിടെ പലഹാര വിതരണത്തിൻ്റെ തിരക്കാണ്.
ട്രേകളില് പൊതിഞ്ഞ് വെച്ച് തികഞ്ഞ ശുചിത്വത്തോടുകൂടിയാണ് നോമ്പുതുറ വിഭവങ്ങള് ഒരുക്കി വെക്കുന്നത്. തയ്യില് -കണ്ണൂര് ആശുപത്രി റോഡില് നീര്ച്ചാലിലും സിറ്റി സെൻ്ററിലും താഴത്തെരുവിലുമാണ് ഇത്തരം കടകള് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഹോട്ടുകളിലും മറ്റു ബേക്കറികളിലും തയ്യാറാക്കുന്ന നോമ്പുതുറ പലഹാരങ്ങളുടെ വിലയേക്കാള് കുറഞ്ഞ നിരക്കില് ഇവിടെ ലഭിക്കുമെന്നതിനാല് കൂടുതലായി ആവശ്യക്കാരെത്തുന്നു.
"ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പലതരം വെറൈറ്റി പലഹാരങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. നോമ്പ് ഒന്ന് മുതൽ 30 വരെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പലഹാരങ്ങളുണ്ടാവും. തുടർച്ചയായി നാല് വർഷത്തോളമായി ഇങ്ങൻെ പലഹാരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. നോമ്പിൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള സമയങ്ങളിലും ഇവിടെ പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്", ആപ്പി ബേക്കറി ഉടമ പി കെ ആരിഫ് പറഞ്ഞു.
നോമ്പുതുറ പലഹാരങ്ങൾക്ക് പത്ത് രൂപ മുതലാണ് വില. സമൂസ, പഴംപൊരി, ഉന്നക്കായ, ബോണ്ട, എന്നിവ പത്ത് രുപക്ക് ലഭിക്കും നൂറ് രൂപക്കുള്ളില് മറ്റ് പലഹാരങ്ങളും ഇവിടെ റെഡിയാണ്. കൗതുകകരമായ പേരുകളാണ് ഓരോ വിഭങ്ങൾക്കും നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
മുട്ടയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചിക്കനും ചേര്ത്ത പലഹാരത്തിൻ്റെ പേര് തേങ്ങാ മുറി. കാഴ്ചയില് തേങ്ങ മുറിച്ചു വച്ചപോലെ തോന്നും. പച്ചരികൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന വെള്ളപോളയില് തേങ്ങാപ്പാലും പഞ്ചസാരയും ചേര്ത്ത് കഴിക്കേണ്ടുന്ന രീതി പോലും ഈ കടയില് നിന്ന് പറഞ്ഞു തരും.
ഒരു കുടുംബത്തിന് കഴിക്കാവുന്ന വിധം കുബ്ബൂസും വെള്ളപോളയും പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രഡ് പോക്കറ്റ്, പോക്കറ്റ് ഷവര്മ്മ, ചിക്കന് റോള്, ബീഫ് റോള്, ചിക്കന് കബാബ്, അരിക്കടുക്ക, ചിക്കന് കട്ലറ്റ്, ബീഫ് കട്ലറ്റ് എന്നിവയും നോമ്പിൻ്റെ അവസാന ദിവസം വരെ ലഭിക്കും.
ആപ്പി ബേക്കറി എന്ന ചെറുകിട ബേക്കറിയില് നിന്നാണ് ഇതിലെ ഭൂരിഭാഗം പലഹാരങ്ങളും രൂപം കൊള്ളുന്നത്. മറ്റുള്ളവ ബേക്കറി നടത്തുന്നവരുടെ വീടുകളില് നിന്നും തയ്യാറാക്കി എത്തിക്കുകയാണ് പതിവ്. സാധാരണക്കാരൻ്റെ കീശ കാലിയാകാത്ത വിധം നോമ്പ് തുറക്കാമെന്നതാണ് ഇത്തരം സംരഭത്തിൻ്റെ സവിശേഷത. നോമ്പ് തുറക്കുന്നവര്ക്ക് ആവശ്യമെങ്കില് അതാത് ദിവസം തയ്യാറാക്കുന്ന ജ്യൂസും നിരക്കൊന്നും ഈടാക്കാതെ ഇവിടെ നിന്ന് നല്കും.
