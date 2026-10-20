കൈമടക്കിൽ കവിതയുമായി വിടപറഞ്ഞ തെരുവിന്റെ അയ്യപ്പന്; വരികളുടെ ലഹരി കെട്ടിട്ട് പതിനാറ് വർഷം
ചുണ്ടിലും ഹൃദയത്തിലും ലഹരിയും കവിതയുമായി നടന്ന ഒരാൾ. അതായിരുന്നു അയ്യപ്പൻ.
Published : October 20, 2026 at 2:15 PM IST
സി എസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: 'നീ കടിച്ചു ചവയ്ക്കുന്ന കാലുകൾ എൻ്റെ കലമാനിൻ്റെ വേഗമാണ്. നീ കുടിക്കുന്ന നീലരക്തം ഞാൻ സ്നേഹിച്ച നീലിമയാണ്'... എ അയ്യപ്പൻ.
സാഹിത്യ ലോകത്ത് തീരാനഷ്ടമായി അയ്യപ്പന് വിടപറഞ്ഞിട്ട് ഒക്ടോബര് 21ന് പതിനാറ് വര്ഷം.
ഓരോ വരികളിലും എരിഞ്ഞു കത്തിക്കയറുന്ന ആത്മനിന്ദയും വേദനയും. സിരകളിൽ നുരയുന്ന ലഹരിയിൽ സ്വപ്നമായി മാറിയ ജീവിതം. ഡൽഹി കരോൾബാഗിലെ ഇടവഴികളിലും തിരുവനന്തപുരത്തെ തമ്പാനൂരിലെ കടത്തിണ്ണകളിലും അഭയം കണ്ടെത്തിയ രാത്രികൾ. അപ്പോഴെല്ലാം ആ മനസിലുണ്ടായിരുന്നത് കവിതയുടെ അണയാത്ത നെരിപ്പോട് മാത്രമായിരുന്നു. ചുണ്ടിലും ഹൃദയത്തിലും ലഹരിയും കവിതയുമായി നടന്ന ഒരാൾ. അതായിരുന്നു അയ്യപ്പൻ.
എപ്പോഴും ആൾക്കൂട്ടത്തിലായിരുന്നെങ്കിലും ഏകാകിയായി നടന്ന അയ്യപ്പൻ പതിനാറു വര്ഷം മുന്പ് ആരുമറിയാതെ തെരുവീഥിയിൽ യാത്ര പറഞ്ഞ് പോകുകയായിരുന്നു. ഷർട്ടിൻ്റെ കൈമടക്കിൽ തിരുകിവച്ച കവിതയുമായി ആയിരുന്നു അയ്യപ്പന്റെ വിട പറച്ചില്. സിരകളിൽ ലഹരിയും കൈത്തുമ്പിൽ കവിതയുമായി മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രവും പാറിപ്പറന്ന മുടിയുമായി തെരുവുകളിലൂടെ നഗ്നപാദനായി അയ്യപ്പൻ നടന്നു നീങ്ങി. ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും കടത്തിണ്ണയിലുമെല്ലാം അന്തിയുറങ്ങി.
അരാജകവാദി, തെരുവിൻ്റെ കവി, ഉന്മാദി, നിഷേധി തുടങ്ങിയ വിശേഷണങ്ങൾ ബഹുമാനത്തോടെ അയ്യപ്പൻ ഏറ്റെടുത്തു. പൈങ്കിളി വർണ്ണനയും പ്രാസമൊപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വടിവൊത്ത അക്ഷരങ്ങളെയുമല്ല അയ്യപ്പൻ കവിതക്കായി കൂട്ടുപിടിച്ചത്. ആത്മാവിൽ രക്തം കിനിയുന്ന അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവൻ്റെ ഹൃദയം തൊട്ട് അക്ഷരങ്ങൾ തുന്നാനായിരുന്നു എപ്പോഴും അയ്യപ്പൻ്റെ ശ്രമം.
'കാറപകടത്തിൽ പെട്ടുമരിച്ച
വഴിയാത്രക്കാരൻ്റെ ചോരയിൽ ചവുട്ടി
ആൾക്കൂട്ടം നിൽക്കെ
മരിച്ചവൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും പറന്ന
അഞ്ചുരൂപയിലായിരുന്നു എൻ്റെ കണ്ണ്...
ഞാനുണ്ടായിട്ടും താലിയറുത്ത കെട്ടിയോൾ
എൻ്റെ കുട്ടികൾ; വിശപ്പ് എന്ന നോക്കുകുത്തികൾ
ഇന്നത്താഴം ഇതുകൊണ്ടാവാം'..... (അത്താഴം)
അയ്യപ്പൻ്റെ ജീവിതവും കവിതയും ഒരു വരിപോലും വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇഴ പിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. 1949 ഒക്ടോബർ 27ന് തിരുവനന്തപുരം നേമത്തായിരുന്നു അയ്യപ്പൻ്റെ ജനനം. ഒന്നാം വയസിൽ അച്ഛനെയും പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസിൽ അമ്മയെയും നഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നീടങ്ങോട്ട് സഹോദരിയുടെ തണലിൽ വളർന്ന അയ്യപ്പൻ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ലഹരിക്കടിമപ്പെട്ടു. പത്താം വയസിലാണ് മദ്യപാനം തുടങ്ങിയതെന്ന് അയ്യപ്പൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
'എൻ്റെ അച്ഛൻ വിഷം കഴിച്ച് മരിച്ചു.
അമ്മ ഭ്രൂണഹത്യയിൽ മരിച്ചു.
ഞാൻ മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ആത്മഹത്യ ഇഷ്ടമല്ല..'
വായ്ക്കരിയിടാൻ പറഞ്ഞ കാരണവരോട് ജീവിതത്തിൽ അമ്മയുടെ ആമാശയത്തിലേക്ക് അന്നമെത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരുത്തന് അതിനു കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു അയ്യപ്പൻ മറുപടി നൽകിയത്. അച്ഛൻ്റെ ദുർമരണം അയ്യപ്പനെ ഏകാകിയാക്കിയപ്പോൾ താങ്ങായി നിന്നത് സഹോദരി മാത്രമായിരുന്നു. ആ താങ്ങ് അവസാന നാളുകളിൽ വരെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. കഥകൾ എഴുതിയായിരുന്നു അയ്യപ്പൻ്റെ തുടക്കം. പത്താം ക്ലാസിൽ ആദ്യ കഥാസമാഹാരം 'ഓണക്കാഴ്ച്ച' പുറത്തിറങ്ങി.
പിന്നീട് കവിതയിലേക്ക് ചേക്കേറി. ഇരുപത്തൊന്നാം വയസിൽ അക്ഷരം മാസികയുടെ പ്രസാധകനും പത്രാധിപരുമായി. മലയാളിയുടെ വായന ബോധങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഒരു ഭാവുകത്വം നൽകിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അക്ഷരം എന്ന മാസിക. 2000ത്തിലധികം കവിതകൾ എഴുതി. മാളമില്ലാത്ത പാമ്പ്, ബുദ്ധനും ആട്ടിൻകുട്ടിയും, ബലിക്കുറിപ്പുകൾ, വെയിൽ തിന്നുന്ന പക്ഷി, ഗ്രീഷ്മവും കണ്ണീരും, ചിത്തരോഗാശുപത്രിയിലെ ദിവസങ്ങൾ, ജയിൽമുറ്റത്തെ പൂക്കൾ തുടങ്ങി നിരവധി സൃഷ്ടികൾ. ഒരിടത്തും സ്ഥിരമായി തങ്ങാതെ തെരുവുകളിൽ നിന്ന് തെരുവുകളിലേക്കുള്ള അയ്യപ്പൻെ്റ യാത്ര കവിതയുടെ ഉറവിടം തേടിയായിരുന്നു.
അയ്യപ്പൻ്റെ തന്നെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, മുക്തമാം ഛന്ദസ്സും മുറിയുന്ന താളവും രക്തവും മഷിയുമായാണ് ഓരോ യാത്രയും തുടങ്ങിയതും അവസാനിച്ചതും. സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മകളിൽ അയ്യപ്പൻ്റെ രാകി മിനുക്കിയ വാക്കുകൾ കറുത്ത അക്ഷരങ്ങളായി ചിതറി വീണപ്പോൾ മലയാളിയുടെ മിനുസമുള്ള കാവ്യബോധത്തിന് ഏറ്റത് കനത്ത പ്രഹരമായിരുന്നു. വേദനയും കാമവും നഷ്ടബോധവും പ്രണയവുമെല്ലാം നിറഞ്ഞ പച്ചയായ വാക്കുകൾ മലയാളിയെ അസ്വസ്ഥതയുടെ നരകകാണ്ഡങ്ങളിലേക്കാണ് വലിച്ചെറിഞ്ഞത്. തൻ്റെ അനുഭവങ്ങളുടെ വല്ലാത്തൊരു തീക്ഷ്ണത അയ്യപ്പൻ എപ്പോഴും കവിതയിൽ കരുതിവെച്ചിരുന്നു.
'കവിയുടെ ഛന്ദസ്സിന് മുറിവേറ്റിരിക്കുന്നു
മുറിവേറ്റ ഛന്ദസ്സിൻ്റെ മന്ത്രമുരുക്കഴിച്ച്,
എള്ളും പൂവും നനക്കുന്നത്
എന്റെ ചോരകൊണ്ട് തന്നെയാണ്...'
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എന്ന് അയ്യപ്പൻ പറഞ്ഞത് തൻ്റെ കവിതകൾ തീർക്കുന്നത് തൻ്റെ രക്തം കൊണ്ടുതന്നെയാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനായിരുന്നു. അയ്യപ്പൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ആർ സുഗതനും സി അച്യുതമേനോനും അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചു. എൻ്റെ കടപ്പാടുകൾ കമ്മ്യൂണിസത്തിലാണ്. ഞാൻ എന്നെങ്കിലും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കും. ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അന്ന് വിപ്ലവമുണ്ടാവും. പിന്നീടെപ്പോഴോ കമ്മ്യൂണിസം തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പ്രണയത്തിനും കമ്മ്യൂണിസത്തിനും നിലനിൽപ്പില്ലെന്നും അയ്യപ്പൻ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഏതു പാതിരാത്രിയിലും അയ്യപ്പൻ കടന്നുവന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. രാത്രിയിലെത്തുന്ന അയ്യപ്പനെ ചിലപ്പോൾ രാവിലെ കണ്ടെന്നും വരില്ല. തനിക്കാവശ്യമുള്ള പണം സുഹൃത്തുക്കളുടെ കീശയിൽ കൈയ്യിട്ടെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അവർ 'അയ്യപ്പണ്ണ'നു നൽകി. ചലച്ചിത്രമേളകളിൽ അയ്യപ്പനെത്തുമ്പോഴാണ് ആഘോഷത്തിനും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും മൂർച്ച കൂടുന്നത്. തനിക്ക് ഒരു മകൾ ഉണ്ടെന്ന് അയ്യപ്പൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. വാദവും പ്രതിവാദവുമായി കുറച്ചുനാൾ അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. ബിംബ സമ്പന്നതയും വൈരുദ്ധ്യത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യാത്മകതയുമായിരുന്നു അയ്യപ്പൻ്റെ കവിതകളുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. വിരഹവും വിഷാദവുമാണ് പ്രധാനമായി നിറഞ്ഞുനിന്നത്.
'കാവിലിന്നുത്സവമാണ്
ഒക്കത്ത് മറ്റൊരുത്തൻ്റെ കുട്ടിയുമായി അവളിന്ന് വരും
വേരുകൾ പൊട്ടി മരമായ്
ശാഖികൾ വീശി തളിരിടും പൂമരമല്ല എൻ്റെ പ്രേമം'
എന്ന വരികളിലൂടെ അയ്യപ്പൻ കോറിയിട്ടത് ജീവിതാനുഭവങ്ങളായിരുന്നു. 2010 ഒക്ടോബർ 21ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ തമ്പാനൂരിലെ തെരുവിൽ അവശനിലയിൽ കണ്ട അജ്ഞാതനെ പൊലീസാണ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. ആശുപത്രിയിൽ മരണമടഞ്ഞ ആ അഞ്ജാതനെ അപ്പോൾ ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല.
ജനറൽ ആശുപത്രിയുടെ മോർച്ചറിയുടെ തണുപ്പിൽ അനാഥശവമായി കിടന്നത് പ്രേമത്തെയും കലാപത്തെയും ഒരു പോലെ സ്നേഹിച്ച തെരുവിൻ്റെ കവി അയ്യപ്പനാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വീണ്ടും മണിക്കൂറുകളെടുത്തു. മരണത്തിലും നാളെക്കായി ഒരു കവിത ബാക്കി വച്ചാണ് അയ്യപ്പൻ വിട വാങ്ങിയത്. 'പല്ല്' എന്ന് പേരിട്ടിരുന്ന കവിത കൈ മടക്കിൽ തുണ്ട്കടലാസിൽ തിരുകി സൂക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു. ആശാൻ പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കാനായി ചെന്നൈയിലേക്ക് പോകാനിരിക്കെയായിരുന്നു അയ്യപ്പൻ്റെ മടക്കമില്ലാത്ത അവസാനയാത്ര.
'അമ്പ് ഏതു നിമിഷവും
മുതുകിൽ തറയ്ക്കാം
പ്രാണനും കൊണ്ട് ഓടുകയാണ്
വേടൻ്റെ കൂര കഴിഞ്ഞ് റാന്തൽ വിളക്കുകൾ ചുറ്റും
എൻ്റെ രുചിയോർത്ത്
അഞ്ചെട്ടു പേർ കൊതിയോടെ
ഒരു മരവും മറ തന്നില്ല
ഒരു പാറയുടെ വാതിൽ തുറന്ന്
ഒരു ഗർജ്ജനം സ്വീകരിച്ചു
അവൻ്റെ വായ്ക്ക് ഞാനിരയായി'... (പല്ല്)
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