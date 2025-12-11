@99... നോ ഓപ്പൺ വോട്ട്... നിറഞ്ഞ ആവേശത്തോടെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക്
പ്രായം ശരീരത്തെ മാത്രമേ ബാധിക്കൂ, മനസ്സിനെയല്ല എന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് 99 വയസുകാരനായ ഈ മുതിർന്ന പൗരൻ ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ തൻ്റെ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ചത്
Published : December 11, 2025 at 5:35 PM IST|
Updated : December 11, 2025 at 5:47 PM IST
കാസർകോട്: ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളം നീണ്ട ജീവിതത്തിനിടയിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കുചേരാനുള്ള ആവേശം ഒട്ടും ചോരാതെ കിണാവൂർ കരിന്തളം പഞ്ചായത്തിലെ പോളിങ് ബൂത്തിൽ പി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എടയോടി എത്തിയത് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഒരു പാഠമായി. പ്രായം ശരീരത്തെ മാത്രമേ ബാധിക്കൂ, മനസ്സിനെയല്ല എന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് 99 വയസുകാരനായ ഈ മുതിർന്ന പൗരൻ ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ തൻ്റെ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ചത്.
കിണാവൂർ കരിന്തളം പഞ്ചായത്തിലെ 2-ാം വാർഡ് ബൂത്ത് 1-ൽ രാവിലെ തന്നെ അദ്ദേഹം താങ്ങും തണലുമായ ഭാര്യ ലക്ഷ്മിയുടെ ഒപ്പമെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനെത്തി. പ്രായത്തിൻ്റെ അവശതകൾ ഒട്ടും ബാധിക്കാതെ, ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ നടന്ന് അദ്ദേഹം പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് കണ്ടുനിന്നവർക്ക് വലിയ പ്രചോദനമായി. ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും സമ്മതിദാവാനകാശം വിനിയോഗിക്കാന് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ആത്മസംതൃപ്തിയിലായിരുന്നു നാട്ടുാകാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞിക്കണ്ണേട്ടന്.
രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും വിലമതിക്കാനാവാത്ത സംഭാവനകൾ നൽകിയ വ്യക്തിത്വമാണ് പി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എടയോടി. 1944-ൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, അതിൽ അംഗങ്ങളായിരുന്ന 14 പേരിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏക വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അക്കാലത്തെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെയും നിരോധനങ്ങളുടെയും അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമകളിൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. ഈ മണ്ണിൻ്റെ വിമോചനത്തിനായി പോരാടിയ ഒരു തലമുറയുടെ അവസാനത്തെ പ്രതിനിധിയാണ് ഇന്ന് തൻ്റെ ജനാധിപത്യ കടമ നിർവഹിക്കാൻ എത്തിയത്.
രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിനൊപ്പം, ചായ്യോത്ത് ഗവൺമെൻ്റ് സ്കൂളിൻ്റെ സ്ഥാപകരിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏക വ്യക്തിയും കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എടയോടിയാണ്. തലമുറകൾക്ക് അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചം പകർന്നു നൽകിയ അദ്ദേഹത്തിന് നാട്ടിലെത്തുന്ന എല്ലാവരും പരിചയക്കാരാണ്.
തൻ്റെ ജനാധിപത്യ കടമ നിർവഹിക്കാൻ പോളിങ് ബൂത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ, ഈ നാടും പുതിയ തലമുറയും നിറഞ്ഞ ആദരവാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയത്. പ്രായത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹം കാണിച്ച ആവേശവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും കണ്ട് എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു.
വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി മടങ്ങുമ്പോൾ നിറഞ്ഞ ചിരിയോടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഈ ആവേശം എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു- "ഇനി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ്" കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ബൂത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയത്.
വർഷങ്ങളുടെ സേവന ചരിത്രമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഈ ജനാധിപത്യ പങ്കാളിത്തം, വോട്ട് അവകാശം വിനിയോഗിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ അടിവരയിടുന്ന ഒരു സന്ദേശമായി.
