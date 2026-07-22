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ഇത് വിശപ്പു മാറ്റാൻ വ്രതമെടുത്ത അശരണരുടെ 'സ്വാമി അപ്പൂപ്പൻ'; 94ാം വയസിലും തുടരുന്ന കാരുണ്യനിറവ്

ആരോരുമില്ലാത്ത രോഗികൾക്ക് വർഷങ്ങളായി മുടങ്ങാതെ ഭക്ഷണം നൽകുന്ന മോഹൻ ലാലിൻ്റെ 'സ്വാമി അപ്പൂപ്പൻ', കഥയും ജീവിതവും...

FOOD CHARITY WORKER SWAMY APOOPAN MOHANLAL INTERVIEW VIARAL MAN STORY TVM GENERAL HOSPITAL FOOD HELPER SERVING ORPHANED PATIENTS
Charity Worker Radha Krishnapillai (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 22, 2026 at 6:04 PM IST

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സി എസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ

തിരുവനന്തപുരം: കഴിഞ്ഞ 26 വർഷമായി രാധാകൃഷ്‌ണപിള്ളയുടെ വീടിൻ്റെ അടുക്കളയിൽ രാവിലെ തീ പകരുന്നത് അശരണരായ രോഗികൾക്കു വേണ്ടിയാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഒൻപതാം വാർഡിൽ ഭക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി നിലവിളിച്ച ആരോരുമില്ലാത്തവർക്കു മുന്നിൽ രാധാകൃഷ്‌ണപിള്ള അവതരിച്ചത് കാൽനുറ്റാണ്ടിനു മുൻപാണ്.

തൻ്റെ പെൻഷൻ തുക മുടക്കി നൂറിലധികംപേർക്ക് ദിവസേന ഭക്ഷണം നൽകുന്ന പേട്ട കവറടി റോഡിലെ ലക്ഷ്‌മി മന്ദിരത്തിൽ എം രാധാകൃഷ്‌ണപിള്ള എല്ലാവർക്കും സ്വാമി അപ്പൂപ്പനാണ്. ഭാര്യ ഇന്ദിരാമ്മയുടെ മരണദിവസം പോലും ഒൻപതാം വാർഡിൽ രാധാകൃഷ്‌ണപിള്ള ഭക്ഷണ വിതരണം മുടക്കിയിട്ടില്ല. 94 വയസിൻ്റെ അവശതകൾക്കിടയിലും ഭക്ഷണ വിതരണം മുടക്കില്ലെന്ന ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം.

വിശപ്പു മാറ്റാൻ വ്രതമെടുത്ത സ്വാമി അപ്പൂപ്പൻ; 94ാം വയസിലും തുടരുന്ന കാരുണ്യം (ETV Bharat)

ഒരു പൊതിച്ചോർ നൽകി തുടക്കം

പാലാ സ്വദേശിയായ രാധാകൃഷ്‌ണപിള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ജോലി കിട്ടിയാണ് വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് തലസ്ഥാനത്ത് എത്തിയത്. വെള്ളിയാഴ്‌ചകളിൽ ജോലിക്കു പോകുമ്പോൾ ഒരു പൊതിച്ചോർ കൂടുതലെടുക്കും. സഹപ്രവർത്തകരിൽ ആർക്കെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ തെരുവുകളിൽ കഴിയുന്നവരിൽ ആരെങ്കിലും ആ പൊതിച്ചോറിൻ്റെ രുചിയറിയും. വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ആ അന്നദാനം പതിയെ മറ്റു ദിവസങ്ങളിലേക്കും നീണ്ടു. സൂപ്രണ്ടായി വിരമിച്ചശേഷം കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമായി ആരംഭിച്ചു.

26 വർഷം മുൻപ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഒൻപതാം വാർഡിനെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്ത വന്നു. അനാഥരായ നിരവധി രോഗികൾ ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതെ കഴിയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി രാധാകൃഷ്‌ണപിള്ള പറയുന്നു. ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെത്തി അന്നത്തെ സൂപ്രണ്ട് ഡഗ്ലസിനെ കണ്ടു. അദ്ദേഹം അനുവാദം നൽകിയതോടെ 2000 ഏപ്രിലിൽ ഒൻപതാം വാർഡിൽ സൗജന്യമായി ഭക്ഷണം നൽകാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ കണ്ട കാഴ്‌ചകൾ താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു. അതോടെ എല്ലാദിവസവും ഭക്ഷണം നൽകാൻ തയ്യാറായി. വീട്ടിൽ തൻ്റെ അടുപ്പിൽ പാചകം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം മാത്രമേ നൽകാറുള്ളൂയെന്ന് രാധാകൃഷ്‌ണപിള്ള ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

അന്നദാനത്തിന് ചെലവാക്കുന്നത് പെൻഷൻ തുക

വിവരം അറിഞ്ഞെത്തിയ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാൻ തുടങ്ങിയതോടെ മാതാ വനിതാ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചു. ഇപ്പോൾ 94 കടന്ന അദ്ദേഹം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതും രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതും വയറെരിയുന്നവരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാണ്. ഓരോ മാസവും മൂന്നുലക്ഷം രൂപയോളം അന്നദാനത്തിനായി ചെലവു വരുന്നുണ്ട്. പെൻഷൻ തുകയും സുമനസുകൾ നൽകുന്ന സംഭാവനകളും ചേർത്തു വച്ചാണ് മുടങ്ങാതെ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നത്.

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സഹായിയായി സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ നിയമവകുപ്പിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അശോക് കുമാറും ഒപ്പമുണ്ട്. വിശന്നിരിക്കുന്നവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖം തെളിയുന്നത് കാണുന്നതാണ് തനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം നൽകുന്നതെന്ന് രാധാകൃഷ്‌ണപിള്ള പറയുന്നു. ഊണ് നൽകുമ്പോൾ നല്ലരീതിയിൽ തന്നെ നൽകണമെന്ന നിർബന്ധവും സ്വാമി അപ്പൂപ്പനുണ്ട്.

നൽകുന്നത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഊണ്

ഓരോ പൊതിച്ചോറിലും കുറഞ്ഞത് നാലു കറികൾ ഉണ്ടാകും. അതേ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പങ്കാണ് അദ്ദേഹവും വീട്ടുകാരും കഴിക്കുന്നത് പ്രായാധിക്യം കാരണം ഇപ്പോൾ നേരിട്ടു പോകാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ജീവനക്കാർ ഓട്ടോയിലെത്തി ഭക്ഷണമെടുത്തു കൊണ്ടുപോകും. രാധാകൃഷ്‌ണപിള്ളയുടെ പിറന്നാളും തിരുവോണവുമെല്ലാം ഒൻപതാം വാർഡിലാണ്. അന്ന് വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യയാണ്. സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ മൂന്നു സ്ത്രീകൾ സഹായത്തിനെത്തും. ഓണത്തിൻ്റെ അഞ്ചു ദിവസവും മക്കളായ വേണുഗോപാൽ, ശങ്കരനാരായണൻ, ജയലക്ഷമി മരുക്കളായ ഷീലജ, ഷിജി, സുരേഷ്‌കുമാർ എന്നിവരാണ് പാചകം. ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നൽകുന്നതിനു പുറമേ പൂജപ്പുര മഹിളാമന്ദിരത്തിൽ വൈകുന്നേരത്തെ ഭക്ഷണവും നൽകുന്നുണ്ട്.

ബിഗ് സല്യൂട്ടുമായി മോഹൻലാലും

രാധാകൃഷ്‌ണപിള്ളയുടെ സേവനം കേട്ടറിഞ്ഞ് നടൻ മോഹൻലാൽ ഈയ്യിടെ ഒരു ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയിൽ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി ആദരിച്ചിരുന്നു. ത്യാഗനിർഭരവും സേവനസന്നദ്ധവുമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാമി അപ്പൂപ്പൻ എന്ന് വിളിക്കാനാണ് തോന്നിയതെന്ന് മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. 'വിശക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് ദൈവികമായ കർമ്മമാണ്. അത്തരം കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് നിരവധിപേർ കടന്നു വരട്ടെ. വിശപ്പിൻ്റെ വിലയറിഞ്ഞ് അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന സ്വാമി അപ്പൂപ്പന് എൻ്റെ ബിഗ് സല്യൂട്ട്,' എന്നാണ് മോഹൻലാൽ ഈ കർമ്മത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

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TAGGED:

FOOD CHARITY WORKER SWAMY APOOPAN
MOHANLAL INTERVIEW VIARAL MAN STORY
TVM GENERAL HOSPITAL FOOD HELPER
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M RADHAKRISHNA PILLAI LIFE STORY

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