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ഭൂമി ലഭിച്ച് 15 വർഷം; കാണിച്ചുകൊടുത്തത് ആനത്താരയിലെ പാറക്കെട്ടുകൾ, 91-ാം വയസിലും നീതിക്കായി ആദിവാസി വയോധികൻ

1999ലെ പട്ടികവർഗ ഭൂമി നിയമപ്രകാരം 2011 സെപ്റ്റംബർ 15നാണ് ഒണ്ടൻ പണിയൻ്റെ പത്നി കുറുമ്പിക്ക് കോട്ടപ്പടി വില്ലേജിൽ ഒരേക്കർ ഭൂമിയുടെ കൈവശാവകാശ രേഖ ലഭിച്ചത്

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91 കാരനായ ണ്ടൻ പണിയൻ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 1, 2026 at 6:40 PM IST

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വയനാട്: ഭൂമി ലഭിച്ച് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും കൈവശം ലഭിച്ചത് കൃഷിയോഗ്യമല്ലാത്ത പാറക്കെട്ടുകൾ മാത്രമാണെന്ന പരാതിയുമായി 91 കാരനായ ആദിവാസി വയോധികൻ. ബത്തേരി താലൂക്കിലെ കുളിപ്പുര ഉന്നതി ഊരിലെ ഒണ്ടൻ പണിയനാണ് ജില്ലാ കളക്‌ടർക്കും എ.ഡി.എമ്മിനും പരാതി നൽകിയത്. 2011ൽ കൈവശാവകാശ രേഖ ലഭിച്ച ഭൂമി ആനക്കാട്ടിലെ ആനത്താരയിലാണെന്നും കൃഷി ചെയ്യാനോ വീട് നിർമിച്ച് താമസിക്കാനോ കഴിയാത്ത ഭൂമിയാണ് തങ്ങൾക്ക് നൽകിയതെന്നുമാണ് പരാതി.

1999ലെ പട്ടികവർഗ ഭൂമി നിയമപ്രകാരം 2011 സെപ്റ്റംബർ 15നാണ് ഒണ്ടൻ പണിയൻ്റെ പത്നി കുറുമ്പിക്ക് കോട്ടപ്പടി വില്ലേജിൽ ഒരേക്കർ ഭൂമിയുടെ കൈവശാവകാശ രേഖ ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ രേഖ ലഭിച്ച് ഏകദേശം 13 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് റവന്യൂ അധികൃതർ ഭൂമി നേരിട്ട് കാണിക്കാൻ എത്തിയത്. 2024 ജൂൺ 10ന് അധികൃതർ കാണിച്ചുകൊടുത്ത സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് ഭൂമിയുടെ യഥാർഥ അവസ്ഥ ബോധ്യപ്പെട്ടതെന്ന് ഒണ്ടൻ പറയുന്നു.

WAYANAD TRIBAL LAND ADIVASI PROTEST HARRISONS MALAYALAM LAND KERALA TRIBAL WELFARE
ഒണ്ടൻ പണിയൻ ജില്ലാ കളക്‌ടർക്ക്‌ നൽകിയ പരാതി (ETV Bharat)

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വന്യമൃഗങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആനത്താരയിലാണ് അധികൃതർ ഭൂമി കാണിച്ചുകൊടുത്തതെന്നാണ് പരാതി. വലിയ പാറക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ പ്രദേശമായതിനാൽ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനോ വീട് നിർമിച്ച് താമസിക്കുന്നതിനോ സാധിക്കില്ലെന്നും ഒണ്ടൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഭൂമിയുടെ രേഖ കൈമാറിയതിന് ശേഷം വർഷങ്ങളോളം സ്ഥലത്തിൻ്റെ യഥാർഥ അവസ്ഥ അറിയിക്കാതിരുന്നത് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള അനീതിയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു.

നീതിക്കായി വയോധികൻ (ETV Bharat)

അവകാശഭൂമിക്കായി സമര മുന്നറിയിപ്പ്

2011ൽ വയനാട് ജില്ലയിൽ 722 ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഭൂരേഖകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും സമാനമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ആദിവാസി ജനതയുടെ ആരോപണം. തങ്ങളുടെ സ്വന്തം വില്ലേജായ നെന്മേനിയിലെ തോവരിമലയിൽ ഹാരിസൺസ് മലയാളം കമ്പനി കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിച്ച് ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് പതിച്ചുനൽകണമെന്നാണ് ഒണ്ടൻ പണിയൻ്റെ ആവശ്യം.

ജില്ലാ ഭരണകൂടവും സർക്കാരും തോട്ടം കമ്പനികൾക്ക് ഒത്താശ ചെയ്ത് ആദിവാസി ജനതയെ വഞ്ചിക്കുന്നത് തുടർന്നാൽ തോവരിമലയിലെ ഭൂമിയിൽ അവകാശം സ്ഥാപിച്ച് ശക്തമായ സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് ഗോത്രജനത മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. എ.ഡി.എമ്മിനെ നേരിൽകണ്ട് വിഷയത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ച ഒണ്ടൻ, ജില്ലാ കളക്‌ടർക്കും ഔദ്യോഗികമായി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

WAYANAD TRIBAL LAND
ADIVASI PROTEST
HARRISONS MALAYALAM LAND
KERALA TRIBAL WELFARE
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