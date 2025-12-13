തൊണ്ണൂറാം വയസിലെ 'കെറ്റിൽ' പോരാട്ടം: കന്നിയങ്കത്തിൽ നാരായണേട്ടന് കനത്ത തിരിച്ചടി
അശമന്നൂർ പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടാം വാർഡിലായിരുന്നു നാരായണൻ നായർ 'കെറ്റിൽ' അടയാളത്തിൽ മത്സരിച്ചത്. എന്നാൽ നേടിയതാകട്ടെ ഒമ്പതു വോട്ട് മാത്രം.
Published : December 13, 2025 at 11:00 PM IST
എറണാകുളം: തൊണ്ണൂറാം വയസിൽ കന്നിയങ്കത്തിനിറങ്ങിയ നാരായണേട്ടനെ കൈയൊഴിഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ. അശമന്നൂർ പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടാം വാർഡിലായിരുന്നു നാരായണൻ നായർ 'കെറ്റിൽ' അടയാളത്തിൽ മത്സരിച്ചത്. എന്നാൽ നേടിയതാകട്ടെ ഒമ്പതു വോട്ട് മാത്രം. സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായ നാരായണേട്ടൻ്റെ ജയ പരാജയങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത്, സ്ഥാനാർഥിത്വം തന്നെ തങ്ങളുടെ നാടിനെ പ്രശസ്തമാക്കിയതിൽ നാട്ടുകാർക്ക് സന്തോഷമായിരുന്നു.
അദ്ദേഹം എത്ര വോട്ട് നേടുമെന്ന് അറിയാൻ കാത്തിരുന്നവർക്ക് ഫലം നിരാശയായിരുന്നു. എന്നാലും ഈ പ്രായത്തിൽ മത്സരിച്ച് പത്ത് വോട്ട് പോലും തികച്ച് നേടിയില്ലല്ലോയെന്നാണ് നാട്ടിലെ സംസാരം.
ഇടതു മുന്നണിയുടെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റായ പുന്നയം വാർഡ് ശക്തമായ മത്സരത്തിലൂടെ ബിജെപി പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി ഹരികൃഷ്ണൻ പതിനേഴ് വോട്ടിനാണ് നിലവിലെ വാർഡ് മെമ്പറായ സിപിഎം സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ.വി. പ്രതീഷിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഹരികൃഷ്ണൻ 330 വോട്ടും എൻ.വി. പ്രതീഷ് 313 വോട്ടുമാണ് നേടിയത്. മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഷൈജു 225 വോട്ടാണ് നേടിയത്. അതേസമയം നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ള നാരായണേട്ടന് കേവലം ഒമ്പതു വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. തൊണ്ണൂറ് വയസുള്ള ഒരാൾക്കും ഇച്ഛാശക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
എതിർ സ്ഥാനാർഥികൾ ചുവരെഴുത്തും ബോർഡുകളും പോസ്റ്ററുകളും സ്ക്വാഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി കളം നിറയുമ്പോൾ നാരായണേട്ടന് ഇത്തരം പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു. വേറിട്ട സ്ഥാനാർഥിയായ നാരായണൻ ബഹളമയമായ പ്രചാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ മുഴുവൻ വോട്ടർമാരെയും നേരിൽ കാണാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. 90 വയസ്സായില്ലേ, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ അഞ്ച് വർഷവും മെമ്പറായി പ്രവർത്തിക്കാനാകുമോയെന്ന് പരിഹസിച്ചവരോട് നാരായണേട്ടൻ ഉരുളയ്ക്കുപ്പേരി പോലെ മറുപടി നൽകിയിരുന്നു. 'സെഞ്ച്വറി തികയ്ക്കാതെ താൻ പോവില്ലെ'ന്നായിരുന്നു മറുപടി.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തിന് പ്രായം ഒരു പ്രശ്നമായി തോന്നിയിട്ടില്ലെന്നാണ് നാരായണേട്ടൻ പറഞ്ഞതെങ്കിലും, നാട്ടുകാർക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. പ്രായാധിക്യത്തിൻ്റെ അവശതയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ തങ്ങൾ ജയിപ്പിച്ചു വിട്ടിട്ട് കാര്യമെന്തെന്നായിരുന്നു നാട്ടുകാർ ചിന്തിച്ചത്. ഇതോടെയാണ് ഈ വയോധികൻ കനത്ത പരാജയം നേരിട്ടത്. പക്ഷെ നാരായണേട്ടന് തൻ്റെ കനത്ത പരാജയത്തിൽ പരാതിയൊന്നുമില്ല.
ഓരോ വോട്ടറെയും നേരിൽ കണ്ട് വോട്ടഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു. ജയിച്ചാൽ സ്വന്തം നിലയിൽ എല്ലാവർക്കും ഇൻഷൂറൻസ് പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം നൽകിയിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിൽ ഒറ്റയാളായി തിളങ്ങി നിന്ന നാരായണേട്ടൻ,തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൊണ്ണൂറിൽ കന്നിയങ്കമെന്ന പുതിയൊരു ചരിത്രം രചിച്ചാണ് പരാജിതനായി മടങ്ങിയത്.
Also Read: കോഴിക്കോട്; സംസ്ഥാനത്ത് എല്ഡിഎഫിന് ലഭിച്ച ഏക കോര്പ്പറേഷന്, കേവല ഭൂരിപക്ഷമില്ലെങ്കിലും ഭരണത്തിലേക്ക്