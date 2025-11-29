ETV Bharat / state

മെമ്പറാവാന്‍ തൊണ്ണൂറാം വയസില്‍ കന്നിയങ്കം; നാരായണേട്ടന്‍ സീരിയസ്സാണ്

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് പലതരക്കാരേയും കാണാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ തൊണ്ണൂറാം വയസ്സില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഹരിശ്രീ കുറിക്കുന്ന കാരിയത്ത് നാരായണന്‍ നായരുടെ മല്‍സരം ചരിത്രത്തിലേക്കാണ്.മൂന്ന് മുന്നണി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുമെതിരെ സ്വതന്ത്രനായി മല്‍സരിക്കുന്ന നാരായണന്‍ നായര്‍ വലിയ ആത്മ വിശ്വാസത്തിലാണ്

LOCAL BODY ELECTION 2025 OLD CANDIDATE IN ELECTION PUNNAYYAM WARD OLDEST CANDIDATE Candidate Narayana Nair
90-Year-Old Independent Candidate Narayanan (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 29, 2025 at 2:30 PM IST

6 Min Read
എറണാകുളം: എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അശമന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടാം വാര്‍ഡില്‍ നിന്ന് അംഗീകൃത രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളായി മൂന്ന് മുന്നണി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ മല്‍സരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരോടൊപ്പം മല്‍സര രംഗത്തുള്ളത് ഒരു എണ്‍പത്തിയൊമ്പതു കാരനുണ്ട്. പേര് കാരിയത്ത് നാരായണന്‍ നായര്‍. സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയാണ്. കെറ്റിലാണ് ചിഹ്നം.

എന്നാലദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കണ്ടു കളയാമെന്ന ചിന്തയില്‍ നേരെ പുന്നയത്തേക്ക് വിട്ടു. സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെക്കുറിച്ച് ആരോടും തിരക്കേണ്ടി വന്നില്ല. സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി തന്നെ മുന്നില്‍. പേരിന് മല്‍സരിക്കുകയല്ല പുന്നയംകാരുടെ നാരായണേട്ടന്‍. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗൗരവമായെടുത്ത് ഓരോ വോട്ടും ഉറപ്പിക്കാന്‍ ഓരോ വോട്ടറേയും നേരില്‍ കാണുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു രണ്ടാം ബാല്യത്തിലെത്തിയ ആ മനുഷ്യന്‍.

തൊണ്ണൂറാം വയസില്‍ വോട്ട് തേടി നാരായണേട്ടൻ (ETV Bharat)

ഈ ഏപ്രില്‍ വന്നാല്‍ 90 തികയും നാരായണന്‍ നായര്‍ക്ക്. ആ പ്രായത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കന്നിയങ്കം കുറിക്കാനിറങ്ങുന്നത്.എതിർ സ്ഥാനാർഥികൾ ചുവരെഴുത്തും ബോർഡുകളും പോസ്റ്ററുകളും സ്ക്വാഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി കളം നിറയുമ്പോൾ നാരായണേട്ടന് ഇത്തരം പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ല.വേറിട്ട സ്ഥാനാർഥിയായ നാരായണൻ്റെ പ്രചാരണത്തിനുമുണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ. ബഹളമയമായ പ്രചാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ മുഴുവൻ വോട്ടർമാരെയും നേരിൽ കാണാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്.

കന്നിയങ്കത്തില്‍ മല്‍സരം സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായിട്ടാണെങ്കിലും മുമ്പ് പാടശേഖര പ്രവർത്തകനും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകനുമൊക്കെയായിരുന്നു നാരായണൻ നായർ. വയസ്സാം കാലത്ത് ഓരോ കിറുക്ക് എന്നു പറയാന്‍ വരട്ടേ. സോഷ്യോളജിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരിയായ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ റിട്ടയർ ചെയ്‌ത നാരായണേട്ടന് വോട്ടര്‍മാര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ വെക്കാന്‍ കൃത്യമായ ഒരു വികസന രേഖയുണ്ട്.അതുമായാണ് അദ്ദേഹം വോട്ടര്‍മാരിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്.

90-Year-Old Independent Candidate Narayanan (ETV Bharat)

പ്രായത്തിൻ്റെ അവശതകളില്ലേയെന്ന ചോദ്യത്തെ വയോധികനായ നാരായണൻ സമീപിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വിധത്തിലാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് നാരായണൻ നായർ സമീപിക്കുന്നത്.ഏറ്റവും പക്വതയുള്ള സ്ഥാനാർഥി താനാണെന്നും ഈ പ്രായത്തില്‍ നേടിയെടുത്ത അനുഭവ സമ്പത്ത് നാട്ടിന്‍റെ വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാന്‍ തനിക്കാകുമെന്നും നാരായണന്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അക്ഷരാർഥത്തിൽ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോഥയിൽ നാരായണൻ്റെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. രണ്ടാം വാർഡിലെ വോട്ടേഴ്‌സ് ലിസ്റ്റെടുത്ത് ഒരോ വീട്ടിലും കയറിയിറങ്ങി തൻ്റെ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നമായ കെറ്റിൽ അടയാളത്തിൽ വോട്ടഭ്യർഥിക്കുകയാണ്. ഇതിനകം പകുതിയിലധികം വോട്ടർമാരെയും നേരിൽ കണ്ട് വോട്ടഭ്യർഥിച്ച് കഴിഞ്ഞു.

എതിർ സ്ഥാനാർഥികൾ രണ്ട് റൗണ്ട് പ്രചാരണം പൂർത്തിയാക്കിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാരായണൻ ഒരൊറ്റ റൗണ്ട് പ്രചാരണം മാത്രമേ നടത്തുകയുള്ളൂ. ഓരോ വോട്ടറോടും സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത്. അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഒരു വോട്ടറോട് സംസാരിച്ചാണ് വോട്ട് അഭ്യർഥിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പക്വതയുള്ള സ്ഥാനാർഥി താനാണെന്നും ഈ പ്രദേശത്തിന് വേണ്ടി തനിക്ക് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും നാരായണേട്ടൻ അവകാശപ്പെടുന്നു.

election campaign in local body election 2025 old candidate in election punnayyam ward oldest candidate Ashamannur Panchayat (ETV Bharat)

90 ആയില്ലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ അഞ്ച് വർഷവും മെമ്പറായി പ്രവൃത്തിക്കാനാകുമോയെന്ന് പരിഹസിക്കുന്നവരോട് നാരായണേട്ടൻ പറയുന്നത് സെഞ്ച്വറി തികയ്ക്കാതെ താൻ പോവില്ലെന്നാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തിന് പ്രായം ഒരു പ്രശ്‌നമായി തോന്നിയിട്ടില്ലെന്നാണ് നാരായണേട്ടൻ്റെ പക്ഷം.

എന്തും ചെയ്യാനുള്ള മനസും കാഴ്‌ചപ്പാടുമാണ് വേണ്ടത്. പ്രായവും ജീവിതാനുഭവങ്ങളും ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പക്വതയോടെ കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. തനിക്ക് പക്വത ആവശ്യത്തിലധികം ഉള്ളതിനാൽ മികച്ച ഒരു ജനപ്രതിനിധി ആകാൻ കഴിയും എന്നാണ് നാരായണേട്ടൻ്റെ അവകാശവാദം.

വാഗ്‌ദാനങ്ങള്‍:

വിജയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് മത്സരത്തിനിറങ്ങിയതെന്നും താൻ അറിയുന്ന തന്നെ അറിയുന്ന വോട്ടർമാർ ഇത്തവണ തനിക്കൊരു അവസരം നൽകുമെന്ന് തന്നെയാണ് വയോധികനായ ഈ മത്സരാർഥിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം. രണ്ടാം വാർഡിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ സൗജന്യമായി ഉറപ്പാക്കും എന്നാണ് പ്രധാന വാഗ്‌ദാനം. വലിയൊരു സാംസ്‌കാരിക പാരമ്പര്യമുള്ള പുന്നയത്തെ കലാസാംസ്‌കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റും .

സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക (ETV Bharat)

കഥകളി ഉൾപ്പെടെ സൗജന്യമായി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കും. നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവരുമായി ചർച്ച ചെയ്‌തു നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തുക. ജനാഭിപ്രായം തേടാതെ താൻ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യില്ലെന്നും നാരായണേട്ടൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മത്സരിക്കാൻ 90 വരെ കാത്തിരുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാരായണന്‍റെ മറുപടി ഇപ്പോഴാണ് അവസരം ഒത്തത് എന്നാണ്.

വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതേ വാർഡിൽ ഭാര്യ സരോജിനിയമ്മ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച് ജയിച്ച് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു. ഭാര്യ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിയായാണ് മത്സരിച്ചെതെങ്കിലും നാരായണേട്ടൻ അന്ന് സിപിഐ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥിയായി ജയിച്ചാൽ പരിമിതികളുണ്ടെന്നും പാർട്ടി പറയുന്നതേ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂവെന്നതാണ് അഭിപ്രായം. അതാണ് താൻ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായതെന്നും നാരായണൻ പറയുന്നു.

നാരായണൻ്റെ നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക (ETV Bharat)

തെല്ലൊരു പരിഭവത്തില്‍ മകള്‍: അച്ഛൻ സ്ഥാനാർഥിയാണെന്നത് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞാണ് ആദ്യം അറിഞ്ഞതെന്ന് മകൾ ഉമ പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ സ്ഥാനാർഥിയായതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ലെന്ന് തെല്ലൊരു പരിഭവത്തോടെയാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഈ പ്രയത്തിൽ അച്ഛന് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നോ? എന്ത് പറയാനാണ്. അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ വോട്ട് തേടി നടക്കുന്നതിൽ തനിക്ക് യോജിപ്പില്ല. അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അമ്മ മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് മത്സരിച്ചപ്പോൾ കൂടെ നിന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് പ്രായമായ അച്ഛൻ സ്ഥാനാർഥിയാകുമ്പോൾ തനിക്ക് കൂടെ നിൽക്കാനാവില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശമെന്ന് മകന്‍: അതേസമയം മകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് അനിൽ കുമാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം വിഭിന്നമാണ്. തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുയെന്നത് അച്ഛൻ്റെ ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശമാണ്. അതിനെ എതിർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അച്ഛൻ സ്ഥാനാർഥിയാകുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നു.

നേരത്തെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും അച്ഛൻ സ്ഥാനാർഥി ആവാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഒരു മാസം മുമ്പ് തന്നെ സ്ഥാനാർഥിയാകണമെന്ന ആഗ്രഹം അറിയിച്ചിരുന്നു. ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അച്ഛൻ സ്ഥാനാർഥി ആകുമെന്ന് തനിക്കുറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛന് എല്ലാകാര്യത്തിലും സ്വന്തമായ അഭിപ്രായം ഉണ്ടെന്നും അനിൽകുമാർ വ്യക്തമാക്കി.

നാട്ടുകാര്‍ക്ക് കൗതുകം: തൊണ്ണൂറാം വയസിൽ നാരായണേട്ടൻ സ്ഥാനാർഥിയാകുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നാട്ടുകാർക്ക് കൗതുകവും അത്ഭുതവും ആയിരുന്നു. അയൽവാസിയായ സാറാമ്മ കരുതിയത് പുള്ളിയൊരു ആഗ്രഹം പറയുക മാത്രമാണെന്നായിരുന്നു. സ്ഥാനാർഥിയായി എന്ന് അറിയിച്ചപ്പോഴും വിശ്വസിച്ചില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ സ്ഥാനാർഥിയായി ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നാരായണേട്ടൻ വിജയിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും സാറാമ്മ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ജയിച്ച് വന്നാൽ സമീപത്തെ ചിറയിലേക്കുള്ള റോഡ് നിർമ്മിക്കുമെന്ന വാഗ്‌ദാനമാണ് നാരായണേട്ടൻ നൽകിയതെന്ന് നാട്ടുകാരിയായ റെജി പറഞ്ഞു. നാരയണേട്ടൻ്റെ ചങ്കൂറ്റമാണ് സ്ഥാനാർഥിയായതിലൂടെ വ്യക്തമായതെന്ന് അയൽവാസി സജി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നല്ലൊരു സ്ഥാനാർഥിയാണെന്നും ജയിച്ചു വരട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു.

പ്രായമായെങ്കിലും വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് നാരയണൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയായതെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ സുബ്രമണ്യൻ പറഞ്ഞു. നേരത്തെ തന്നെ പൊതു രംഗത്തുള്ള വ്യക്തിയാണ് നാരായണൻ. ചേട്ടന് പ്രായമൊരു പ്രശ്‌നമേയല്ല. വരുന്ന അഞ്ച് വർഷവും പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായാണ് രംഗത്തിറങ്ങിയത്. ചേട്ടൻ മത്സരിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരം നടക്കുന്ന പുന്നയത്തെ മൂന്ന് മുന്നണി സ്ഥാനാർഥികളും നാരായണൻ ചേട്ടൻ്റെ മത്സരത്തെ ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നില്ല.

വോട്ടെന്നും പിടിക്കില്ലെന്ന് ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർഥി: സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായ നാരായണൻ കാര്യമായായ വോട്ടൊന്നും പിടിക്കില്ലെന്ന്
നിലവിലെ മെമ്പറും ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർഥിയുമായ എൻവി പ്രതീഷ് പറഞ്ഞു. മുന്നണി സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ താല്‌പര്യമില്ലാത്ത കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് വോട്ടുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചാലായെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം നാട്ടിൽ നടപ്പാക്കിയ വികസന തുടർച്ചയ്ക്കാണ് താൻ വോട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിച്ച് ഇടതുമുന്നണി സീറ്റ് നിലനിർത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

ldf candidate Ashamannur Panchayat (ETV Bharat)

പ്രായം കണക്കിലെടുക്കും യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി: നേരത്തെ സിപിഐ പ്രവർത്തകനായ നാരായണൻ സീറ്റ് ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി ഇപ്പോൾ മത്സരിക്കുന്നതെന്ന് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായ ഷൈജു ഇഞ്ചയക്കൽ പറഞ്ഞു. പ്രായം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിഗണിച്ചാണ് ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുകയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

udf candiadate in Ashamannur Panchayat (ETV Bharat)

കാര്യമായ വോട്ട് ലഭിക്കില്ല എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി: പുന്നയത്തെ വികസനത്തിന് പ്രാദേശികമായ നിരവധി പദ്ധതികൾ മുന്നിൽ വച്ചാണ് താൻ വോട്ടർമാരെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്തവണ ഈ വാർഡ് തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഉള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നാരായണന് കാര്യമായ വോട്ട് ലഭിക്കാൻ സാധ്യയില്ലെന്ന് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായ ഹരികൃഷ്‌ണനും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

വാർഡിലെ മറ്റ് സ്ഥാനാർഥികൾ എല്ലാം യുവാക്കളാണ്. വികസന അജണ്ട മുന്നിൽ വച്ചാണ് എൻഡിഎ വോട്ടർമാരെ സമീപിച്ചത് . ഇത്തവണ പുന്നയത്ത് വിജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഉള്ളത്. ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരമാണ് ഈ വാർഡിൽ നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രണ്ട് റൗണ്ട് പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിനകം പൂർത്തിയാക്കിയെന്നും ഹരികൃഷ്‌ണൻ വ്യക്തമാക്കി.

bjp candidate in Ashamannur Panchayat (ETV Bharat)

സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായ നാരയണേട്ടൻ്റെ ജയ പരാജയങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത്, സ്ഥാനാർഥിത്വം തന്നെ തങ്ങളുടെ നാടിനെ പ്രശസ്‌തമാക്കിയെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പൊതു അഭിപ്രായം. അദ്ദേഹം എത്ര വോട്ട് നേടുമെന്ന് അറിയാൻ അവർ കാത്തിരിക്കുകയാണ്.

KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
OLD CANDIDATE IN ELECTION
PUNNAYYAM WARD OLDEST CANDIDATE
CANDIDATE NARAYANA NAIR
OLDEST CANDIDATE IN ERNAKULAM

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

