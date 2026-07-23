കൊടുംതണുപ്പിനെ തോൽപ്പിച്ച് എട്ടുവയസ്സുകാരി; മൗണ്ട് ടൂബ്കൽ കീഴടക്കുന്ന പ്രായം കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യക്കാരിയായി ഇയ
സാഹസികതയുടെ കൊടുമുടി കയറി പ്രായത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഇന്ത്യക്കും മലയാളികൾക്കും അഭിമാനമായി തൃശൂർ സ്വദേശിയായ എട്ടുവയസുകാരി ഇയ കൃഷ്.
Published : July 23, 2026 at 1:19 PM IST
തൃശൂർ: മഞ്ഞുമൂടിയ മലനിരകളും കൊടുംതണുപ്പും മുതിർന്നവരെപ്പോലും ഭയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, എട്ടുവയസ്സുകാരിയായ ഒരു കൊച്ചുമിടുക്കി ആഫ്രിക്കൻ വൻകരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടികളിലൊന്നിന് മുകളിൽ വിജയക്കൊടി പാറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രായം വെറുമൊരു അക്കമാണെന്ന് തെളിയിച്ച്, വടക്കൻ ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മൗണ്ട് ടൂബ്കൽ കീഴടക്കി ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് തൃശൂർ സ്വദേശിയായ ഇയ കൃഷ് എന്ന എട്ടുവയസ്സുകാരിയാണ്.
സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 4,167 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള മൊറോക്കോയിലെ അറ്റ്ലസ് പർവതനിരകളിലാണ് മൗണ്ട് ടൂബ്കൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ കൊടുമുടി കീഴടക്കുന്ന ഏഷ്യയിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പർവതാരോഹകയെന്ന അപൂർവ നേട്ടമാണ് ഇയ സ്വന്തമാക്കിയത്. തൃശൂർ ഇരവിമംഗലം എടത്തൂട്ട് വീട്ടിൽ കൃഷ്ണരാജിൻ്റെയും ഏലൂർ കിഴക്കുംഭാഗം ഇടവഴി നഗറിൽ ജയന്തി നിവാസിൽ അരുണ വേണുഗോപാലിൻ്റെയും മകളാണ് ഇയ. യുഎഇയിലെ ഫുജൈറ റോയൽ പ്രൈവറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിലെ രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയാണ് ഈ കൊച്ചുമിടുക്കി.
കഠിനമായ യാത്രയും പരിശീലനവും
അഞ്ചാം വയസ്സിൽ അച്ഛനൊപ്പം ശബരിമല നടന്നു കയറിയതോടെയാണ് പർവതാരോഹണം എന്ന ചിന്ത ഇയയുടെ കൊച്ചുമനസ്സിൽ കടന്നുകൂടിയത്. അഞ്ചര വയസ്സിൽ യുഎഇയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊടുമുടിയായ ജബൽ ജെയ്സ് കീഴടക്കിയ റെക്കോർഡും ഈ മിടുക്കിയുടെ പേരിലുണ്ട്. വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ റാസൽഖൈമയിലെയും ഫുജൈറയിലെയും മലനിരകൾ കയറിയും, കളരിപ്പയറ്റ് പരിശീലിച്ചുമാണ് ഇയ ശാരീരികക്ഷമത നിലനിർത്തുന്നത്. മകളുടെ അപാരമായ കഴിവിലും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിലും പൂർണ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്ന കുടുംബത്തിൻ്റെ പിന്തുണയാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നിൽ.
അടുത്ത ലക്ഷ്യം കിളിമഞ്ചാരോ
രണ്ട് തവണയായി നടത്തിയ യാത്രയ്ക്ക് പത്ത് ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് ചെലവായതെന്ന് യുഎഇയിൽ ഷിപ്പിങ് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പിതാവ് കൃഷ്ണരാജ് പറഞ്ഞു. ആഫ്രിക്കയിലെ കിളിമഞ്ചാരോ പർവതമായിരുന്നു ആദ്യ ലക്ഷ്യമെങ്കിലും സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ അനുമതി ലഭിക്കാതിരുന്നതോടെയാണ് മൗണ്ട് ടൂബ്കൽ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അടുത്തതായി കിളിമഞ്ചാരോ കീഴടക്കാനുള്ള പരിശീലനത്തിലാണ് ഇയ. ഭാവിയിൽ പർവതാരോഹണം ഒരു ഹോബിയായി തുടർന്നുകൊണ്ട് പൈലറ്റ് ആകണമെന്നാണ് തൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യമെന്ന് ഇയ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഈ ചരിത്രവിജയം ഔദ്യോഗികമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ്, ഏഷ്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് എന്നിവർക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ യാത്രകൾക്കും വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും മുന്നോടിയായി ഈ കൊച്ചുമിടുക്കിയുടെ ദൗത്യം പർവതാരോഹണ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു പുതിയ ഏടായി മാറുകയാണ്.
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