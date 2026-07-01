കണ്ട് പഠിക്കണം ഈ കൊച്ചു മിടുക്കനെ; ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം വൃത്തിയാക്കി ഏഴാം ക്ലാസുകാരന്‍, കൈയടിച്ച് സമൂഹം

കണ്ട് പഠിക്കണം ഈ കൊച്ചു മിടുക്കനെ; ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം വൃത്തിയാക്കി ഏഴാം ക്ലാസുകാരന്, കൈയടിച്ച് സമൂഹം
ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം അടിച്ചുവാരി വൃത്തിയാക്കി വിദ്യാർഥി. മാനന്തവാടി സെൻ്റ് ജോസഫ്സ് ടിടിഐയിലെ ഫവാസാണ് ഈ മിടുക്കൻ.
Published : July 1, 2026 at 8:37 PM IST
വയനാട്: പൊതുയിടങ്ങൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് പ്രവർത്തിയിലൂടെ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഏഴാം ക്ലാസുകാരൻ. ബസ് കാത്ത് നിൽക്കുന്നതിനിടെയാണ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തില് മാലിന്യ കൂമ്പാരം കാണുന്നത്. മിഠായി കവറുകളും പ്ലാസ്റ്റിക്കും കണ്ടതോടെ അത് സ്വയം വൃത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു ആ കൊച്ചു മിടുക്കൻ.
വിഡീയോ വൈറലായതോടെ കുഞ്ഞ് മനസിലെ ഈ വലിയ മാതൃകയ്ക്ക് സമൂഹത്തിൻ്റെ അഭിനന്ദന പ്രവാഹമാണ്. മാനന്തവാടി കണിയാരം സെൻ്റ് ജോസഫ് ടിടിഐയിലെ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയായ പിഎം ഫവാസാണ് മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായത്. പേര്യ സ്വദേശിയായ ഫവാസ് സ്കൂൾ വിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകാനായി ബസ് കാത്ത് നിൽക്കുന്നതിനിടെയാണ് ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്.
പലരും കണ്ടിട്ടും അവഗണിച്ച കാഴ്ച ഫവാസിന് കാണാതെ പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നാലെ സമീപത്ത് നിന്ന് ചൂലും കവറും സംഘടിപ്പിച്ച് മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് പരിസരം വൃത്തിയാക്കാനും തുടങ്ങി. സ്കൂളിന് മുന്നിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന മാനന്തവാടി സ്റ്റേഷനിലെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അനീഷാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയത്. ക്യാമറ കണ്ടപ്പോൾ നാണം കൊണ്ട് ഫവാസ് മാറിനിന്നു. എന്നാൽ സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത ജോലി പൂർത്തിയാക്കി.
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'വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള ബസ് വരാൻ കുറച്ച് സമയം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് വേസ്റ്റ് കണ്ടത്. ബോറടിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ചൂല് എടുത്ത് അടിച്ച് വാരിയത്. പൊലീസാണ് വീഡിയോ എടുത്തത്. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ചെയ്യണം. ടീച്ചേഴ്സും കൂട്ടുകാരും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന്' ഫവാസ് പറഞ്ഞു.
പിന്നീട് ദൃശ്യങ്ങൾ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ എൻകെ സുനിൽ കുമാറിന് കൈമാറിയതോടെയാണ് സ്കൂൾ അധികൃതരും ടീച്ചേഴ്സും സംഭവം അറിയുന്നത്. സംഗതി അറിഞ്ഞതോടെ സ്കൂളിൽ ഫവാസിന് അഭിനന്ദന പ്രവാഹമായി. ഈ കൊച്ചു മിടുക്കൻ്റെ സാമൂഹികബോധത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് ജനമൈത്രി പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൊമൻ്റോ നൽകി ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു.
സ്കൂളിനും മറ്റ് വിദ്യാർഥികൾക്കും മാതൃകയായിരിക്കുകയാണ് ഫവാസ്. ബസ് വേയ്റ്റിങ് ഷെഡ് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നും ഇത്തരം പ്രവർത്തികളിൽ എല്ലാവരും പങ്കുച്ചേരണമെന്നും പ്രിൻസിപ്പല് കെജെ ബെന്നി പറഞ്ഞു.
പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ് അംഗമായ ഫവാസിൻ്റെ മാതൃക പിന്തുടർന്ന് ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം വിദ്യാർഥികളുടെയും സ്കൗട്ടിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതരും അറിയിച്ചു. ചെറിയൊരു പ്രവർത്തിയിലൂടെ വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് ഈ ഏഴാം ക്ലാസുകാരൻ സമൂഹത്തിന് നൽകിയത്. ശുചിത്വം മറ്റാരുടേയുമല്ല, ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് ഫവാസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്.
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