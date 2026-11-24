കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഹെർണിയ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ മരണം; ചികിത്സാപിഴവെന്ന് ബന്ധുക്കളുടെ പരാതി, അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം
ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷമുണ്ടായ ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പ്രാഥമികമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശദീകരണമെന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോ. ജീജ
Published : November 24, 2026 at 7:57 PM IST
കാസർകോട്: കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഹെർണിയ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയായ എഴുപത്തിരണ്ടുകാരി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഗുരുതര ചികിത്സാപിഴവുണ്ടായതായി ബന്ധുക്കളുടെ പരാതി. ചീമേനി ചെമ്പ്രകാനം സ്വദേശിനി വി. വി. മാധവിയാണ് മരിച്ചത്. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം മണിക്കൂറുകളോളം മരണവിവരം മറച്ചുവെച്ചതായും ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു.
ഹെർണിയ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി ഇന്നലെയാണ് മാധവിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെ 7.50-ഓടെ മാധവിയെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് കയറ്റി. മാധവിക്ക് പിന്നാലെ മറ്റ് പത്തോളം രോഗികളെ തിയേറ്ററിൽ കയറ്റുകയും അവരെയെല്ലാം ശസ്ത്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കി പുറത്തുകൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഉച്ചയായിട്ടും മാധവിയെ പുറത്തിറക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആശുപത്രി അധികൃതരോട് അന്വേഷിച്ചു. തുടർന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടെയാണ് മാധവിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കാണിക്കാൻ അധികൃതർ തയാറായതെന്ന് കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു.
മൃതദേഹം മരവിച്ച നിലയിലായിരുന്നുവെന്നും മരണം സംഭവിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് വിവരം തങ്ങളെ അറിയിച്ചതെന്നും ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു. മാധവിക്ക് മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ആശുപത്രിയിലുണ്ടായ കൈപ്പിഴയാണ് മരണത്തിന് കാരണമായതെന്നുമാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ പരാതി.
പ്രതിഷേധവും അന്വേഷണ നടപടികളും
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ആശുപത്രിയിൽ വൻ പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറി. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയും സമഗ്രമായ അന്വേഷണവും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോ. ജീജയെ ഉപരോധിച്ചു.
ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷമുണ്ടായ ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പ്രാഥമികമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശദീകരണമെന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോ. ജീജ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്ക് (ഡിഎംഒ) പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനസ്തേഷ്യ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാരെ മാറ്റിനിർത്തി നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ഡിഎംഒയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മാധവിയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടക്കും. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ മരണകാരണത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരികയുള്ളൂ.
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