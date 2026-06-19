ETV Bharat / state

മിഠായിയും ഐസ്‌ക്രീം നൽകി ഏഴ് വയസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച 21 കാരൻ അറസ്റ്റിൽ; ഒരാള്‍ ഒളിവിൽ

കടയ്ക്കൽ കോവൂർ സ്വദേശി സച്ചുവാണ് അറസ്‌റ്റിലായത്. മറ്റൊരു പ്രതി അലൻ ഒളിവിലാണ്. കുട്ടി ഒരു വർഷമായി പീഡനത്തിന് ഇരയായി.

POCSO RAPE CASE RAPE CASE IN KOLLAM CHILD ABUSE CASE
അറസ്‌റ്റിലായ സച്ചു (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 19, 2026 at 8:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കൊല്ലം: ഏഴ് വയസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ 21 കാരൻ അറസ്റ്റിൽ. കടയ്ക്കൽ കോവൂർ സ്വദേശി സച്ചുവാണ് പോക്‌സോ കേസിൽ പിടിയിലായത്. സംഭവത്തിൽ കോവൂർ സ്വദേശിയായ മറ്റൊരു പ്രതി അലൻ ഒളിവിലാണ്. ഇയാൾക്കായുള്ള് തെരച്ചിൽ പൊലീസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏഴ്‌ വയസുള്ള കുട്ടിയെ വീടിൽ ആരു ഇല്ലാത്ത സമയം നോക്കി മിഠായി വാങ്ങി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പലതവണ ഇത്തരത്തിൽ കൂട്ടിയെ സച്ചു പീഡിപ്പിച്ചുട്ടുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം സച്ചു കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ബന്ധു കാണുകയും സംഭവം ഉടൻ തന്നെ ചൈൽഡ് ഹെൽപ് ലൈൻ പ്രവർത്തകരെ വിളിച്ച് അറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് ചൈൽഡ് ലൈൻ പ്രവർത്തകർ കുട്ടിയെ കൗൺസിലിങ്ങിന് വിധേയമാക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് കുട്ടി ഒരു വർഷമായി പീഡനത്തിന് ഇരയായെന്ന വാർത്ത പുറത്ത് വരുന്നത്. രണ്ട് പേരും മിഠായി വാങ്ങി തരാമെന്നും ഐസ്‌ക്രീം വാങ്ങി തരാമെന്നും പറഞ്ഞ് കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുകയും. ശേഷം പുറത്ത് ആരോടും പറയരതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയുമായിരുന്നു.

ഏഴ് വയസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച 21 കാരൻ അറസ്‌റ്റിൽ (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കുട്ടിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ തുടർന്ന് ചൈൽഡ് ലൈൻ പ്രവർത്തകർ യുവാക്കൾക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേസ് കടക്കൽ പോലീസിന് കൈമാറി. കടക്കൽ പോലീസ് കുട്ടിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയും പോക്സോ കേസ് രജിസ്‌റ്റ ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു. കേസിലെ പ്രതിയായ സച്ചുവിനെ കോവൂർ ഭാഗത്ത് നിന്നുമാണ് പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത് കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ അലൻ ഒളിവിലാണ്. അറസ്‌റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രതിയെ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്‌തു.

എന്താണ് പോക്‌സോ കേസ്

പോക്‌സോ (POCSO) എന്നാൽ ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നും കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമം എന്നാണ്. 18 വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും ചൂഷണത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി 2012 ൽ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ കർശനമായ നിയമമാണിത്. ലിംഗഭേദമന്യേ 18 വയസ് തികയാത്ത ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും ഈ നിയമപ്രകാരം 'കുട്ടി' എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾ ലൈംഗികബന്ധത്തിന് സ്വമേധയാ സമ്മതിച്ചാൽ പോലും, കുറ്റവാളികൾക്ക് ഈ നിയമപ്രകാരമുള്ള ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ കഴിയില്ല. കുറ്റത്തിൻ്റെ തീവ്രതയനുസരിച്ച് മൂന്ന് വർഷം മുതൽ ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ വരെയും, ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ വധശിക്ഷ വരെയും ലഭിക്കാവുന്നതാണ്.

ഇത്തരം കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക കോടതികൾ നിലവിലുണ്ട്. പരാതി ലഭിച്ച തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലോ, വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകളിലോ ഉടൻ വിവരം അറിയിക്കുക.

Also Read: സതീശൻ സർക്കാരിന്‍റെ കന്നി ബജറ്റ് കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ ബ്ലൂ ഇക്കണോമിയുടെ കേരള പതിപ്പ്: മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഐക്യവേദി പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക്

TAGGED:

POCSO
RAPE CASE
RAPE CASE IN KOLLAM
CHILD ABUSE CASE
YOUTH ARRESTED IN POCSO

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.