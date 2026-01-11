ETV Bharat / state

വീടുപണിക്കായി സൂക്ഷിച്ച കട്ടിള ദേഹത്ത് വീണ് ഏഴ്‌ വയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ജനൽ കട്ടിളയാണ് ദ്രുപതിൻ്റെ ദേഹത്ത് വീണത്. തനൂജ് കുമാർ ആര്യ ദമ്പതികളുടെ മകൻ ദ്രുപത് തനൂജ് (7) ആണ് മരിച്ചത്.

Representative Image
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 11, 2026

പത്തനംതിട്ട: വീടുപണിക്കായി സൂക്ഷിച്ച കട്ടിള ദേഹത്ത് വീണ് ഏഴ്‌ വയസുകാരൻ മരിച്ചു. അടൂരിലാണ് ദാരുണ സംഭവം. ഏഴംകുളം അറുകാലിക്കൽ വെസ്‌റ്റ് സ്വദേശികളായ തനൂജ് കുമാർ ആര്യ ദമ്പതികളുടെ മകൻ ദ്രുപത് തനൂജ് (7) ആണ് മരിച്ചത്.

ഇന്ന് (ജനുവരി 11) രാവിലെ ആയിരുന്നു അപകടം സംഭവിച്ചത്. വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ജനൽ കട്ടിളയാണ് ദ്രുപതിൻ്റെ ദേഹത്ത് വീണത്. കളിക്കുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ കട്ടിള കുട്ടിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് മറിഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു. തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ദ്രുപതിനെ ഉടൻ തന്നെ അടൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. കോന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനു ശേഷം മൃതദേഹം വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു. സംസ്‌കാരം നാളെ നടക്കും. ഓമല്ലൂർ കെവി സ്‌കൂളിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു ദ്രുപത്.

അടൂർ ബൈപ്പാസിൽ അലുമിനിയം-സ്റ്റീൽ വർക്‌സ് ബിസിനസ് നടത്തുന്ന സ്‌കൈലൈൻ ഉടമയാണ് ദ്രുപതിൻ്റെ പിതാവ് തനൂജ് കുമാർ. അടൂർ ഹോളി ഏഞ്ചൽസ് സ്‌കൂളിലെ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയായ അദ്വൈത് ആണ് സഹോദരൻ.

ഏതാനും മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുൻപാണ് അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്‍റിലെ നീന്തൽ കുളത്തില്‍ 10 വയസുകാരി മരിച്ച സംഭവവും പുറത്ത് വന്നത്. കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പെൺകുട്ടി നീന്തൽക്കുളത്തിൽ വീണ് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് മരിച്ചത്‌. ഡിസംബർ 28 ന്, വർത്തൂരിലെ പ്രസ്റ്റീജ് ലേക്‌സൈഡ് ഹാബിറ്റാറ്റ് അപ്പാർട്ട്‌മെന്‍റില്‍ താമസിച്ചിരുന്ന 10 വയസുകാരി കളിക്കുന്നതിനിടെ നീന്തല്‍ കുളത്തില്‍ വീഴുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ നീന്തല്‍ കുളത്തില്‍ നിന്ന് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് കുട്ടി മരിക്കുകായിരുന്നു.

വർത്തൂരിലെ പ്രസ്റ്റീജ് ലേക്ക് സൈഡ് അപ്പാർട്ട്‌മെന്‍റില്‍ താമസിക്കുന്ന രാജേഷിന്‍റെ മകൾ രാത്രി 7.30 ഓടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ കുളത്തില്‍ വീഴുകയായിരുന്നു. അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്‍റിലെ താമസക്കാരില്‍ ചിലര്‍ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. കുട്ടി നീന്തല്‍ കുളത്തിന് സമീപം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമീപത്തെ സിസിടിവി ക്യാമറയില്‍ പതിഞ്ഞിരുന്നു.

കുട്ടി കുളത്തില്‍ വീണ് 10 മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്‍റിലെ താമസക്കാര്‍ വിവരം അറിയുന്നത്. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് മകളുടെ മരണത്തില്‍ പിതാവ് രാജേഷ് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട്‌ വര്‍ത്തൂര്‍ പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കുകയും ചെയ്‌തു. കുട്ടി നീന്തൽക്കുളത്തിൽ വീണ് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് മരിച്ചെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതരും സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

