കോഴിക്കോട് വനത്തിൽ സർവേ സംഘം കുടുങ്ങി; തിരച്ചിൽ ഊർജിതം
ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് 3.56നാണ് കാട്ടിലുള്ള സംഘവുമായി അവസാനമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞത്
Published : May 14, 2026 at 9:52 AM IST
കോഴിക്കോട്: ചക്കിട്ടപാറ പഞ്ചായത്തിലെ പൂഴിത്തോട് വനമേഖലയിൽ ഡിജിറ്റൽ സർവേക്കായി കാട്ടിൽ പോയ ഏഴംഗ സംഘം വഴിതെറ്റി കുടുങ്ങി. വനംവകുപ്പിൻ്റെയും റവന്യു വകുപ്പിൻ്റെയും സംയുക്ത പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾവനത്തിലേക്ക് പോയത്. നാല് റവന്യു സർവേയർമാരും ഇവർക്ക് വഴികാണിക്കാൻ ഒപ്പംപോയ മൂന്ന് വനംവകുപ്പ് വാച്ചർമാരുമാണ് സംഘത്തിലുള്ളത്. ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഇവർ കരിങ്കണ്ണി വഴി യാത്ര തിരിച്ചത്.
കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകൾ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന നിബിഡ വനമേഖലയിലാണ് സർവേ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. പകൽ സമയം സർവേ പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങാനായിരുന്നു ഇവരുടെ പദ്ധതി. എന്നാൽ രാത്രി വൈകിയിട്ടും ഇവർ തിരിച്ചെത്താത്തതിനെ തുടർന്നാണ് വനത്തിൽ കുടുങ്ങിയതാണെന്ന് മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മനസ്സിലായത്. സർവേയർമാരായ അരുൺ, ഭരത്, പ്രശാന്ത്, അഖിൽ എന്നിവരാണ് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന റവന്യു ഉദ്യോഗസ്ഥർ.
കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള വനംവകുപ്പ് വാച്ചർമാരായ രവി, ബാലൻ, ഷാരോൺ എന്നിവരും ഇവർക്കൊപ്പമുണ്ട്. കരിങ്കണ്ണി ചൂതുപാറയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്കാണ് സംഘം വൈകിട്ട് മടങ്ങിയെത്തേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇവിടെ ഉന്നത വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിലവിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അനുവദിച്ച സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കാണാതായതോടെ ക്യാമ്പിലുള്ളവർ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് 3.56നാണ് കാട്ടിലുള്ള സംഘവുമായി അവസാനമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞത്. പിന്നീട് ഇവരുമായുള്ള ആശയവിനിമയം പൂർണമായും മുടങ്ങി.
മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് തീരെ ലഭിക്കാത്ത പ്രദേശമായതിനാൽ നിലവിൽ സംഘത്തെ യാതൊരു രീതിയിലും വിളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ബുധനാഴ്ച രാത്രി തന്നെ വനംവകുപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേക സംഘത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദ്യഘട്ട തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വെളിച്ചക്കുറവും വന്യമൃഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും കാരണം പകുതിവച്ച് ദൗത്യം നിർത്തിവച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച അതിരാവിലെ മുതൽ തിരച്ചിൽ പുനരാരംഭിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
ഏകോപനത്തോടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം
കൂടുതൽ വനംവകുപ്പ് സംഘങ്ങൾ വിവരമറിഞ്ഞ് ബേസ് ക്യാമ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. റെയ്ഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ എ സി സുധീന്ദ്രൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. വനത്തിനുള്ളിൽ പല ഭാഗങ്ങളായി തിരിഞ്ഞാണ് അന്വേഷണം സമഗ്രമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.
കരിങ്കണ്ണി, കക്കയം, വയനാട് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പ്രത്യേക സംഘങ്ങളായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ സജ്ജരായി കാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ഇതിനുപുറമെ പൊലീസിൻ്റെയും അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെയും സഹായം അടിയന്തരമായി തേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എ സി സുധീന്ദ്രൻ ഔദ്യോഗികമായി വ്യക്തമാക്കി. അതീവ ദുഷ്കരമായ വനമേഖലയായതിനാൽ ഏറെ കരുതലോടെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്.
കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളുടെ അതിർത്തി പൂർണമായും ഡിജിറ്റലായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം കാട്ടിലേക്ക് പോയത്. റവന്യു വകുപ്പിൻ്റെ കർശന നിർദേശപ്രകാരമാണ് സർവേയർമാർ എത്തിയത്. വളരെ വലിയ കാട്ടുപാതകളിലൂടെ അതിസാഹസികമായാണ് സംഘം കൊടുംകാട്ടിലേക്ക് നടന്നുപോയത്. ഗൂഗിൾ മാപ്പിൻ്റെയോ മറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെയോ സഹായം കൃത്യമായി ലഭിക്കാത്ത പ്രദേശമാണിത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പുതിയതായി എത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വഴി തെറ്റാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് ക്യാമ്പിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിലയിരുത്തുന്നു.
അപകടസാധ്യത നിറഞ്ഞ വനമായതിനാൽ കുടുങ്ങിയവർക്ക് എത്രയും വേഗം വൈദ്യസഹായം ഉൾപ്പെടെ എത്തിക്കാനുള്ള ഊർജിത ശ്രമത്തിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ. ഇതിനായി വനംവകുപ്പിലെ പരിചയസമ്പന്നരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പ്രദേശവാസികളായ മുൻ പരിചയമുള്ളവരെയും ദൗത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അത്യാധുനിക ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളുമായി പ്രത്യേക ദൗത്യസംഘവും വൈകാതെ കാട്ടിലേക്ക് പരിശോധനയ്ക്കായി പുറപ്പെടുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഏഴംഗ സംഘം വനത്തിൽ പൂർണമായി സുരക്ഷിതരാണെന്നും വളരെ വേഗം തന്നെ ഇവരെ കണ്ടെത്താനാകുമെന്നുമാണ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇപ്പോൾ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.
