കായികമേളയുടെ വിജയത്തിന് ഇവർ കൂടി അർഹർ; കയ്യടി നേടി ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻ്റ്സ് കമ്മിറ്റി
68ാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവച്ച് ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻ്റ്സ് കമ്മിറ്റി. ഇവരുടെ പ്രവർത്തനമാണ് കായികമേള ഇത്രയേറെ വിജയിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം.
Published : October 31, 2026 at 7:47 PM IST
രജിത് കുമാർ എം.ടി
കോഴിക്കോട്: 68-ാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേള കൊടിയിറങ്ങി കഴിഞ്ഞു. ഇത്തവണത്തെ കായികമേളയുടെ വിജയവും ജനപങ്കാളിത്തവും എവിടെയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. കൃത്യമായ സമയക്രമം പാലിച്ച് ഒരു പിഴവും ഇല്ലാതെ കായികമേള നടക്കാൻ കാരണം ഒരു വിഭാഗം എൻഐടി മൈതാനത്ത് കർമ്മ നിരതരായി പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. ഇവരുടെ പ്രവർത്തനമാണ് കായികമേള ഇത്രയേറെ വിജയിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം.
സംയുക്ത കായിക അധ്യാപകരുടെ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻ്റ് കമ്മിറ്റിയാണ് കായികമേളയുടെ വിജയത്തിന് ആധാരം. ഓരോ നിശ്ചിത കേന്ദ്രങ്ങളിലും നടന്ന കായിക മത്സരങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ കായിക ഉപകരണങ്ങളും മറ്റ് അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങളും സമയബന്ധിതമായി എത്തിച്ചത് ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻ്റ്സ് കമ്മിറ്റിയാണ്. ഇത്തവണ വലിയ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ചാണ് ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻ്റ്സ് കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തിച്ചത്. ഇൻക്ലൂസീവ് കായികമേളകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ പലതും സംസ്ഥാനത്ത് ലഭ്യമല്ലാത്തതായിരുന്നു.
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ചണ്ഡീഗഡ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് അത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. കൂടാതെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള ജാവലിങ്, ഡിസ്ക്, ഷോട്ട്പുട്ട്, സ്റ്റാർട്ടിങ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇങ്ങനെ എത്തിച്ചവയാണ്. കൂടാതെ മത്സരങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഗ്രൗണ്ട് സജ്ജീകരിച്ചതും ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് കമ്മറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്.
കായികമേള ആരംഭിക്കുന്ന സമയം മുതൽ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഇമ ചിമ്മാതെ ഓരോ മത്സര കേന്ദ്രങ്ങളിലും ആവശ്യാനുസരണം കായിക ഉപകരണങ്ങൾ ഒരു പരാതികൾക്കും ഇടവരുത്താതെ എത്തിക്കാൻ ആയി എന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻ്റ്സ് കമ്മറ്റിയുടെ
പ്രവർത്തനത്തെ പ്രശംസനീയമാക്കി. ചാത്തമംഗലം എൻഐടി ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയുടെ ഈ വിജയത്തിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഇവർക്ക് കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണ്.
"ഇവിടെ കാണുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ് ബ്ലോക്ക്, ക്രോസ് ബാർ ഇതൊക്കെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജിവി രാജ സ്പോർട്സ് സ്കൂൾ ,സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയം ഇവിടെ നിന്നാണ് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത്. എന്നാൽ പോൾവാൾട്ടിൻ്റെ ബെഡ്, നൂറോളം ഹഡിലുകൾ അത് കോഴിക്കോട്ട് ചുറ്റുവട്ടത്ത് നിന്നും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും സായി സെൻ്റർ, സ്പോർട്സ് കൗണ്സിലിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ സമാഹരിച്ചു.
അതിനുശേഷം ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തു. സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ കാണാൻ ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതിനേക്കാൾ മനോഹരമായാണ് ആളുകൾ ഗാലറിയിൽ തടിച്ചു കൂടിയത്" ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻ്റ്സ് കമ്മറ്റിയുടെ കൺവീനർ നബീൽ പറഞ്ഞു.
"സത്യത്തിൽ ഏതൊരു മേളയുടേയും വിജയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ നട്ടെല്ല് എന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ഏൻ്ഡ് എക്യുപ്മെൻ്റ് കമ്മിറ്റി തന്നെയാണ്. ഗ്രൗണ്ട് ഏൻഡ് എക്യുപ്മെൻ്റ് കമ്മിറ്റി കൃത്യസമയത്ത് ഓരോ വേദിയും ആവശ്യപ്പെടുന്ന എക്യുപ്മെൻ്റ് അവിടെയെത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ പരിപാടി നടക്കില്ല. പക്ഷേ ആരും ഗ്രൗണ്ട് ഏൻഡ് എക്യുപ്മെൻ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിശ്രമത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറില്ല. ഇൻക്ലൂസീവ് സ്പോർട്സിന് ആവശ്യമായ വിലകൂടിയ ഉപകരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നൽകേണ്ടത് അല്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും അനുഗ്രഹീതരായ കുട്ടികളുടെ സ്പോർട്സ് ആയതുകൊണ്ട് അവരാവശ്യപ്പെട്ട എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും കൃത്യസമയത്ത് നമുക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു" ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് കായിക അധ്യാപക സംഘടന സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ശിഹാബുദ്ധീൻ പറഞ്ഞു.
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