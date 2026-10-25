സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയ്ക്ക് തിരിതെളിഞ്ഞു; ഇനി ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൻ്റെയും കയ്യടിയുടെയും ദിനങ്ങൾ
കോഴിക്കോട് എൻഐടി ഗ്രൗണ്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ കായികമേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
Published : October 25, 2026 at 8:05 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 8:58 PM IST
കോഴിക്കോട്: എസ്പിസി, സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ്, എൻസിസി, വിവിധ സ്കൂളുകളുടെ ബാൻഡ് മേളങ്ങൾ എന്നിവയോടെ പ്രൗഢോജ്വലമായിരുന്നു അറുപത്തി എട്ടാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ്. വിവിധ സ്കൂളുകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നാലായിരത്തോളം കായിക പ്രതിഭകൾ എൻഐടി മൈതാനത്ത് അവതരിപ്പിച്ച മാർച്ച് ഫാസ്റ്റ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് മാറ്റുകൂട്ടി. ഓരോ ജില്ലകളെയും പ്രതിനിധീകരിച്ച് അറുപത്തിഎട്ട് മുത്തുകുടയുമായി കേരളീയ വസ്ത്രമണിഞ്ഞ യുവതികൾ അണിനിരന്നത് മലയാളിത്തനിമ വിളിച്ചോതുന്ന കാഴ്ചാനുഭവായിരുന്നു.
മാർച്ച് ഫാസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് മഴ വിട്ടു നിന്നതോടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ഏറെ വർണ്ണാഭമായി. പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നിന്നും എത്തിയ ഇൻക്ലൂസീവ് വിദ്യാർഥികളും മാർച്ച് ഫാസ്റ്റിൽ അണിനിരന്നിരുന്നു. കാണാനെത്തിയ ആയിരങ്ങളുടെ ആരവങ്ങളോടെയാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് വിദ്യാർഥികളുടെ മാർച്ച് ഫാസ്റ്റിനെ വരവേറ്റത്. ഇത്തവണത്തെ മാർച്ച് ഫാസ്റ്റിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മൂന്ന് സ്കൂളുകൾ ഒത്തു ചേർന്നുള്ള സൂമ്പ ഡാൻസ് വേറിട്ട കാഴ്ചയായിരുന്നു.
മാർച്ച് ഫാസ്റ്റിൽ ആദ്യമായി യുഎഇയിൽ നിന്നും എത്തിയ കായിക താരങ്ങളും ഇത്തവണ പങ്കെടുത്തു. പ്രൗഡഗംഭീരമായ മാർച്ച് ഫാസ്റ്റിനു ശേഷം കായിക മേളയുടെ ദീപശിഖ ആസിഫ് വെളിമണ്ണയിൽ നിന്നും ഒളിമ്പ്യൻ പി.ടി ഉഷ എംപി ഏറ്റുവാങ്ങി. തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് ദീപ ശിഖ തെളിയിച്ചു.
മന്ത്രിമാരായ എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ, ഒ ജെ .ജനീഷ്, ടി സിദ്ദിഖ്, എംഎൽഎമാർ, ജില്ലാ കലക്റ്റർ എം.എസ്. മാധവികുട്ടി, കോഴിക്കോട് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ ഷൗക്കത്തലി, ഒളിമ്പ്യൻ പിആർ ശ്രീജേഷ്, ജനപ്രതിനിധികൾ, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ കായിക മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കായികമേഖലയിൽ സർക്കാർ വലിയ പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞു.
'നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഏത് മത്സരത്തിന് പോകുന്ന കായിക താരങ്ങൾക്കും അവർക്ക് വേണ്ട സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകും. ഓരോ കായിക താരങ്ങളും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ കഠിനമായി ജോലി ചെയ്ത് ലഭിക്കുന്ന തുച്ഛമായ തുക ഉപയോഗിച്ചാണ് പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്നാൽ അവർ സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത് എന്ന തിരിച്ചറിവ് സർക്കാരിനുണ്ടെന്നും,' മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
തുടർന്ന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വിദ്യാർഥികൾ അവതരിപ്പിച്ച കലാ പരിപാടികളും അരങ്ങേറി.
കൂടാതെ കേരളത്തിൻ്റെ തനതു കലാപരിപാടികളായ മോഹിനിയാട്ടം, ഒപ്പന, മാർഗ്ഗംകളി, തിരുവാതിരകളി, തുടങ്ങിയവയും അരങ്ങേറി. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് കാണാൻ ഉച്ച മുതൽ ആയിരകണക്കിന് പേരാണ് എൻഐടി മൈതാനത്ത് എത്തിയത്.
പത്ത് വേദികളിലായി മത്സരങ്ങൾ
മേളയുടെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലെ പത്ത് വേദികളിലായി വിവിധ കായിക ഇനങ്ങളിൽ മത്സരങ്ങൾ നടക്കും. പ്രധാന ഇനമായ അത്ലറ്റിക്സ് ഒക്ടോബർ 27 മുതൽ 31 വരെ എൻഐടി ക്യാമ്പസിൽ സംഘടിപ്പിക്കും. സബ് ജൂനിയർ, ജൂനിയർ, സീനിയർ വിഭാഗങ്ങളിലായി 2,800 താരങ്ങൾ മാറ്റുരയ്ക്കും. ഒക്ടോബർ 30ന് ക്രോസ് കൺട്രി, ഇൻക്ലൂസീവ് അത്ലറ്റിക്സ്, ഇൻക്ലൂസീവ് ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളും നടക്കും.
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ബാഡ്മിൻ്റൺ, ഇൻക്ലൂസീവ് ബാഡ്മിൻ്റൺ മത്സരങ്ങൾക്ക് ദേവഗിരി സെൻ്റ് ജോസഫ് കോളജ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം വേദിയാകും. പെൺകുട്ടികളുടെ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ചെവായൂർ പ്രസൻ്റേഷൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും ആൺകുട്ടികളുടെ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ സിൽവർ ഹിൽസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിലും നടക്കും. വടംവലി, ഇൻക്ലൂസീവ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ കുന്നമംഗലം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിക്കും.
കരാട്ടെ, വുഷു, സോഫ്റ്റ്ബോൾ, ബേസ്ബോൾ, ബോൾ ബാഡ്മിൻ്റൺ മത്സരങ്ങൾ കൊടിയത്തൂർ പിടിഎം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും വാദി റഹ്മ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിലുമായി നടക്കും. യോഗ മത്സരങ്ങൾക്ക് ചാത്തമംഗലം ആർഇസി ഗവ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളും നെറ്റ്ബോൾ, ത്രോബോൾ മത്സരങ്ങൾക്ക് പെരുവയൽ സെൻ്റ് സേവ്യേഴ്സ് യുപി സ്കൂളും വേദിയാകും.
സമാപന സമ്മേളനം ഒക്ടോബർ 31ന്
മേളയുടെ സമാപന സമ്മേളനം ഒക്ടോബർ 31ന് വൈകിട്ട് നാലിന് എൻഐടി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ-ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ. എൻ ഷംസുദ്ദീൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ചടങ്ങ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഒളിമ്പ്യൻ അഞ്ജു ബോബി ജോർജ് വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും. വിവിധ കായിക ഇനങ്ങളിൽ വിജയികളാകുന്ന താരങ്ങൾക്കുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾക്കൊപ്പം ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ട്രോഫിയും ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്യും.
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