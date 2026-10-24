ചെറുപ്പത്തിലെ കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിലെ പിടികൂടുക" സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയെ വരവേൽക്കാൻ പോസ്റ്റർ പ്രദർശനം
കായികമേള കോഴിക്കോട് എത്തുന്ന വിവരം നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലെ പുതിയ തലമുറയെ അറിയിക്കുക എന്ന ചരിത്രദൗത്യമാണ് മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളജ് മുൻ ചരിത്രവിഭാഗം മേധാവിയും സ്പോർട്സ് ചരിത്രകാരനുമായ ഡോ. എം.സി. വസിഷ്ഠ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്
Published : October 24, 2026 at 8:39 AM IST|
Updated : October 24, 2026 at 10:22 AM IST
കോഴിക്കോട്: 68-ാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയ്ക്ക് കോഴിക്കോട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. കായികമേള കോഴിക്കോട് എത്തുന്ന വിവരം നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലെ പുതിയ തലമുറയെ അറിയിക്കുക എന്ന ദൗത്യമാണ് മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളജ് മുൻ ചരിത്രവിഭാഗം മേധാവിയും സ്പോർട്സ് ചരിത്രകാരനുമായ ഡോ. എം.സി. വസിഷ്ഠ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില് പോസ്റ്റര് പ്രദര്ശനം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സെൻ്റ് ജോസഫ് ബോയ്സ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയെ വരവേൽക്കാനായി പ്രത്യേക പോസ്റ്റർ പ്രദർശനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രദർശനം സ്കൂളിലെ പ്രഥമാധ്യാപകന് ഫാ. തഡേയൂസ് എസ്.ജെ. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അധ്യാപകൻ ദിലീപ്, പൂർവ വിദ്യാർഥി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഗോകുൽനാഥ് പി.എൻ, ബിജു അഗസ്റ്റിൻ, മനു ജോസ്, ബിന്ദു എം.രേഖ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
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"ചെറുപ്പത്തിലെ കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിലെ പിടികൂടുക" എന്നത് കായിക രംഗത്ത് എപ്പോഴും മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണെന്ന് എം സി വസിഷ്ഠ് പറഞ്ഞു. കായിക മത്സരങ്ങളിലും കായിക രൂപങ്ങളിലും പുതിയ തലമുറയിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
പുതിയ തലമുറയെ കായിക മത്സരങ്ങളോട് താല്പര്യമുള്ളവരാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം. ഈ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പുതിയ തലമുറയിൽ എത്തിക്കുക എന്നത് ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയെ കുറിച്ച് കിട്ടാവുന്ന വിവരങ്ങൾ പത്രത്താളുകളിൽ നിന്നും മറ്റും ശേഖരിച്ച് അവ പോസ്റ്റർ രൂപത്തിലാക്കിയിട്ടാണ് പുതിയ തലമുറയ്ക്കായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. ഭാഗ്യചിഹ്നം: 'കിട്ടു' എന്ന ആനക്കുട്ടി ആണ്. മേളയുടെ പ്രധാന വേദികൾ, പ്രധാന മത്സരങ്ങൾ, പ്രധാന ദിവസങ്ങൾ, ഭാഗ്യചിഹ്നം എന്നിവ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. (മേളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായ വേദികളും തീയതികളും മത്സരക്രമങ്ങളും ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കും)
ഏതൊരു കായികമേളയുടെയും പ്രധാന ഉപഭോക്താക്കൾ പുതിയ തലമുറയാണ്. പുതിയ തലമുറയിൽ കായിക ആഭിമുഖ്യം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നത് എല്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളുടെയും നയമാണ്. സ്കൂളിലെ ലൈബ്രറിയിലാണ് പ്രദർശനം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. പ്രദർശനം സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഏറെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ തലമുറയിൽ കായിക അഭിരുചി ഇല്ലാതെ ഒരു ഭരണകൂടത്തിനും ഒരു തലമുറയ്ക്കും മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയില്ല. അവരുടെ കായിക അഭിരുചി വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നത് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള സാമൂഹ്യബോധമുള്ള ഏതൊരാളുടെയും ചുമതലയാണ്. ആ ചുമതലയാണ് സെൻ്റ് ജോസഫ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നതെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
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