സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം കൊച്ചിയിൽ ജനുവരി നാല് മുതൽ; മറൈൻ ഡ്രൈവ് മുഖ്യവേദി
ജനുവരി നാല് മുതൽ എട്ട് വരെ നടക്കുന്ന അറുപത്തി അഞ്ചാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൻ്റെ മുഖ്യവേദി മറൈൻ ഡ്രൈവാണ്.സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
Published : September 29, 2026 at 5:51 PM IST
എറണാകുളം: രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൗമാര കലാമേളയായ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് കേരളത്തിൻ്റെ മെട്രോ നഗരമായ കൊച്ചി വേദിയാകുന്നു. ജനുവരി നാല് മുതൽ എട്ട് വരെ നടക്കുന്ന അറുപത്തി അഞ്ചാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൻ്റെ മുഖ്യവേദി മറൈൻ ഡ്രൈവാണ്. കലോത്സവത്തിൻ്റെ ആഗമനം വിളിച്ചോതിക്കൊണ്ട് കൊച്ചി നഗരത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾ അണിനിരന്ന വർണാഭമായ വിളംബര ജാഥയും സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണവും നടന്നു.
മുന്പ് മെട്രോ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നഗരത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കും കാരണം കൊച്ചിയിൽ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കലോത്സവം മാറ്റിവെയ്ക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടുമെത്തുന്ന ഈ കലോത്സവത്തെ ചരിത്രസംഭവമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഊർജ്ജസ്വലമായ തയ്യാറെടുപ്പുകളിലേക്ക് കടക്കുയാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ജനപ്രതിനിധികളും അധ്യാപകരും.
പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യമെന്ന് മന്ത്രി എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ
നഗരത്തിലെ ടൗൺഹാളിൽ നടന്ന വിപുലമായ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പുതിയ സർക്കാർ നിലവിൽ വന്ന ശേഷം ആദ്യമായി നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിനാണ് കൊച്ചി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്വന്തം ജില്ലയിൽ നടക്കുന്ന ഈ കലാമാമാങ്കം എക്കാലവും ഓർമിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അവിസ്മരണീയമാക്കണമെന്ന് യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കവേ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ആറായിരത്തോളം വരുന്ന കുട്ടി കലാപ്രതിഭകളാണ് അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്. മറൈൻ ഡ്രൈവിലെ പ്രധാന വേദിക്ക് പുറമെ ചെറുതും വലുതുമായ 27 മറ്റ് വേദികളും മത്സരങ്ങൾക്കായി നഗരത്തിലും പരിസരത്തുമായി ഒരുക്കും. പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ മന്ത്രി, പരമ്പരാഗത കലാരൂപങ്ങളെയും സംസ്കാരത്തെയും തലമുറകളിലേക്ക് പകർന്നുനൽകുന്നതിൽ സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വലുതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.
കലാ-കായിക രംഗങ്ങളെയും അതിലെ പ്രതിഭകളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സർക്കാർ എന്നും സ്വീകരിച്ചുപോരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കായികാധ്യാപകരുടെ തസ്തിക സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ കുറഞ്ഞ എണ്ണം 500-ൽ നിന്ന് 300 ആയി കുറച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കലാധ്യാപകരുടെ കാര്യത്തിലും സമാനമായ അനുകൂല തീരുമാനങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ പരിഗണനയിലുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചടങ്ങിൽ ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ എംപിമാർ, എംഎൽഎമാർ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികൾ, വിവിധ അധ്യാപക സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. കലോത്സവത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പിനായി വിവിധ സബ്കമ്മിറ്റികളും രൂപീകരിച്ചു.
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