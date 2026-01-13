ETV Bharat / state

പുട്ടും കടലക്കറിയും കിടിലൻ സദ്യയും അടപ്രഥമനും; രുചിപ്പെരുമ വിളിച്ചോതി കലോത്സവ നഗരിയിൽ കലവറ ഒരുങ്ങി

പോഷക സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ വിളമ്പും. ആദ്യ ദിവസമായ നാളെ മില്ലറ്റ് ദോശ. കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ ചെറുതും വലുതുമായ സൗകര്യങ്ങളും കലോത്സവ വേദിയിൽ സജ്ജം.

KERALA STATE KALOLSAVAM KALOLSAVAM ITEMS AND GUIDELINES SCHOOL KALOLSAVAM FOOD MENU KERALA KALOLSAVAM PROGRAMES
kalolsavam kalavara food Preparations (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 13, 2026 at 3:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

തൃശൂർ: സാംസ്‌കാരിക നഗരിയില്‍ കലോത്സവത്തിന് എത്തുന്നവര്‍ ഒരുവേളയൊന്ന് അമ്പരന്ന് പോകും. ഓണം വരവായോ എന്ന് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അത്ഭുതമില്ല, കാരണം കേരളത്തനിമ വിളിച്ചോതുന്ന രുചിപ്പെരുമയില്‍ കിടിലൻ വിഭവങ്ങളാണ് ഇത്തവണ കലവറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

പരമ്പരാഗതമായ കേരള സദ്യയാണ് മുന്നില്‍. ഇതിൽ ചോറ്, സാമ്പാർ, അവിയൽ, തോരൻ, ഓലൻ, കാളൻ, രസം, പുളിശ്ശേരി, കിച്ചടി, പച്ചടി, മോര്, അച്ചാറുകൾ, പപ്പടം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. സദ്യയോടൊപ്പം അടപ്രഥമൻ, പാൽ പായസം, ഗോതമ്പ് പായസം, സ്പെഷ്യൽ ചേമ്പ് പായസം, കുമ്പളങ്ങ പായസം തുടങ്ങിയ വിവിധതരം പായസങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അതായത് കലോത്സവത്തിന് എത്തുന്നവര്‍ക്ക് നല്ല അസ്സല്‍ ഓണസദ്യ തന്നെ കഴിക്കാം.

കലോത്സവ നഗരിയിലെ കലവറ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി (ETV Bharat)

രുചിപ്പെരുമ വിളിച്ചോതി കലോത്സവ നഗരിയിൽ കലവറ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. 64-ാമത് സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവത്തിന് ഇത്തവണയും രുചി പകരുന്നത് പഴയിടമാണ്. പാചക കൈപുണ്യത്തിന് പേരുകേട്ട മോഹനൻ നമ്പൂതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സദ്യവട്ടങ്ങളും പാചകങ്ങളും കലോത്സവ ദിനങ്ങളിൽ തയ്യാറാക്കുന്നത്.

പോഷക സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാനായി ഇതിനോടകം തന്നെ സദ്യവട്ടത്തിനായുള്ള പച്ചക്കറികള്‍ കലവറയിൽ എത്തിച്ചു. ഇൻഡോർ സ്‌റ്റേഡിയത്തോട് ചേർന്നാണ് കലവറ പ്രവർത്തിക്കുക. മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി, മേയർ, ജില്ലാ കലക്‌ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പാചകപുര സന്ദര്‍ശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തി.

പഴയിടം മോഹനന്‍ നമ്പൂതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് (ജനുവരി 13) പാലുക്കാച്ചല്‍ ചടങ്ങ് നടന്നു. കലവറയിലെ ഉദ്‌ഘാടന കർമ്മം കഴിഞ്ഞയുടൻ സദ്യക്ക് വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങള്‍ തകൃതായി ആരംഭിക്കുകയായി. തുടർന്ന് പച്ചക്കറികള്‍ അരിയലും അടുപ്പ് കൂട്ടലും തുടങ്ങി കലവറ സജീവമായി.

അധ്യാപക സംഘടനയുടെ മേല്‍നോട്ടത്തിലാകും കലവറയും ഭക്ഷ്യപുരയും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. 600 ല്‍ അധികം വരുന്ന അധ്യാപകര്‍ ഫുഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും.

KERALA STATE KALOLSAVAM KALOLSAVAM ITEMS AND GUIDELINES SCHOOL KALOLSAVAM FOOD MENU KERALA KALOLSAVAM PROGRAMES
kalolsavam kalavara vegetables (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഭക്ഷ്യപുര കുറ്റമറ്റ രീതിയില്‍ വിപുലമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് കലവറ സന്ദർശിച്ച ശേഷം മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു. " പഴയിടം മോഹനൻ നമ്പൂതിരിയാണ് സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവത്തിന് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നത്. പോഷക ഗുണങ്ങളോടെയുള്ള വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണമാണ് നാല് നേരവും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി തയാറാക്കുന്നത്. കുറച്ച് നാളായി കലാ, കായിക മേളയിലെ ഭക്ഷണം നേതൃത്വം പഴയിടം മോഹനൻ നമ്പൂതിരിയെയാണ് ഏൽപ്പിക്കാറ്" എന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഗുണകരവും സ്വാദിഷ്‌ഠവുമായ ഭക്ഷണത്തിന് പുറമെ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ ചെറുതും വലുതുമായ സൗകര്യങ്ങളും കലോത്സവ വേദിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബെഡ്, ഷീറ്റ്, തലയണ തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളും കുട്ടികൾക്കായി സജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കലോത്സവത്തിൻ്റെ തലേദിവസമായ ഇന്ന് രാത്രി മുതല്‍ ഭക്ഷണം വിളമ്പും എന്ന് പാചകക്കാരനായ പഴയിടം മോഹനൻ നമ്പൂതിരി പറഞ്ഞു. " രാത്രിയിൽ കഴിക്കാനായി ചോറ്, സാമ്പാർ, അവിയൽ, തോരൻ, പപ്പടം, മോര് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയാണ് വിളമ്പുന്നത്. ആദ്യ ദിവസമായ നാളെ (ജനുവരി 13) നവധാന്യ ദോശയും ചക്കപ്പഴ പായസവുമാണ് സ്‌പെഷ്യൽ വിഭവം" എന്ന് മോഹനൻ നമ്പൂതിരി പറഞ്ഞു.

KERALA STATE KALOLSAVAM KALOLSAVAM ITEMS AND GUIDELINES SCHOOL KALOLSAVAM FOOD MENU KERALA KALOLSAVAM PROGRAMES
മോഹനൻ നമ്പൂതിരി (ETV Bharat)

എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പതിനായിരത്തില്‍ അധികം ആളുകള്‍ക്ക് ഭക്ഷണം നൽകും. ഉച്ചയ്ക്ക് ഇരുപതിനായിരം ആളുകള്‍ക്കുള്ള ഭക്ഷണവും തയ്യാറാക്കും. രാവിലെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം, 11 മണിക്ക് ചായ, 11.30 മുതൽ ഉച്ചഭക്ഷണം, വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് ചായ, രാത്രി 7 മുതൽ അത്താഴം എന്നിങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം.

നാലായിരം ആളുകള്‍ക്ക് ഓരേ സമയം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും. അയ്യായിരം പേര്‍ക്ക് നിൽക്കാനുമുള്ള പ്രത്യേക സൗകര്യവും ഭക്ഷണ പന്തലില്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മത്സരങ്ങള്‍ നീണ്ടുപോയാലും കുട്ടികള്‍ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തന്നെ വേദി വിടാം. രാത്രി 1 മണിവരെ കലവറ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കും. അവസാന ദിവസം ആവശ്യക്കാർക്ക് രാത്രി പാഴ്‌സലായും ഭക്ഷണം നൽകുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.

കലവറയിലെ ഭക്ഷണ ക്രമം ഇങ്ങനെ

ഉച്ചഭക്ഷണം/അത്താഴം: പരമ്പരാഗതമായ കേരള സദ്യയാണ് പ്രധാനമായും വിളമ്പുന്നത്. ഇതിൽ ചോറ്, സാമ്പാർ, അവിയൽ, തോരൻ, ഓലൻ, കാളൻ, രസം, പുളിശ്ശേരി, കിച്ചടി, പച്ചടി, മോര്, അച്ചാറുകൾ, പപ്പടം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

പ്രഭാതഭക്ഷണം: ദിവസവും രാവിലെ ഇഡ്ഡലി, ദോശ, പുട്ട്, കടലക്കറി, പയർ കറി, സ്റ്റൂ, ചട്‌ണി തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങൾ.

പായസം: സദ്യയോടൊപ്പം അടപ്രഥമൻ, പാൽ പായസം, ഗോതമ്പ് പായസം, സ്പെഷ്യൽ ചേമ്പ് പായസം, കുമ്പളങ്ങ പായസം തുടങ്ങിയ വിവിധതരം പായസങ്ങളും മധുരപലഹാരങ്ങളും ഉണ്ടാകും.

പഴങ്ങൾ: നേന്ത്രപ്പഴം, വാഴപ്പഴം ചിപ്‌സ്, ശർക്കര ഉപ്പേരി എന്നിവയും നൽകുന്നു.

ചായയും ലഘുഭക്ഷണവും: രാവിലെ 11 മണിക്കും വൈകുന്നേരം 4 മണിക്കും ചായയും ലഘുഭക്ഷണങ്ങളും

വിദ്യാർഥികൾ, അധ്യാപകർ, രക്ഷിതാക്കൾ, സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ എന്നിവർക്കായി ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർക്കുള്ള ഭക്ഷണം മേള നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ മുഴുവൻ സമയവും കലവറയിൽ ലഭ്യമാകും. 'ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ' പാലിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കിയാണ് ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നത്.

പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ:

ഭക്ഷണശാല: പാലസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

രജിസ്ട്രേഷൻ: ഗവൺമെൻ്റ് മോഡൽ ബോയ്‌സ് എച്ച്.എസ്.എസ്.-ൽ നടക്കും.

താമസ സൗകര്യം: നഗരത്തിലെ 19-ഓളം സ്‌കൂളുകളിലായി മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് താമസസൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Also Read: കലാ പ്രേമികളെ ഇതിലെ... കേരള കലോത്സവം കാണാനെത്തുന്നവര്‍ക്കുള്ള സമ്പൂര്‍ണ വഴികാട്ടി

TAGGED:

KERALA STATE KALOLSAVAM
KALOLSAVAM ITEMS AND GUIDELINES
SCHOOL KALOLSAVAM FOOD MENU
KERALA KALOLSAVAM PROGRAMES
KERALA SCHOOL KALOLSAVAM 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.