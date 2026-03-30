വീടിന്റെ പരിസരത്ത് അനധികൃത ഗ്യാസ് സൂക്ഷിപ്പ്; 64 സിലിണ്ടറുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു
Published : March 30, 2026 at 7:24 PM IST
കോഴിക്കോട്: പന്തീരാങ്കാവിനു സമീപം അഞ്ചുമാവിൽ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ച ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ പിടികൂടി. കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ ആർ. ബോബന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് 64 ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ പിടിച്ചെടുത്തത്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് അറുപതിലധികം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ കണ്ടെടുത്തത്.
രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രദേശത്ത് റെയ്ഡ് നടത്തി. അഞ്ചുമാവ് എളമനപാടത്ത് നിരവധി വീടുകളുള്ള സ്ഥലത്തോടു ചേർന്ന് ധാരാളം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ കൂട്ടിയിട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. വിതരണം ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളും ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വിതരണക്കാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഓരോ സിലിണ്ടറുകളും പരിശോധിച്ചു. അത്യധികം അപകടകരമായ നിലയിലായിരുന്നു ജനവാസപ്രദേശത്ത് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്.
ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിനും വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനുമുള്ള സിലിണ്ടറുകളാണിവ. ഇതിൽ അറുപത്തിനാല് സിലിണ്ടറുകൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിച്ചെടുത്തു. അറുപത് സിലിണ്ടറുകൾ ഗ്യാസ് ഒഴിഞ്ഞ നിലയിലും മറ്റ് നാല് സിലിണ്ടറുകൾ ഗ്യാസ് നിറച്ച നിലയിലുമായിരുന്നു. കണ്ടെടുത്ത സിലിണ്ടറുകൾ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം സുരക്ഷിത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി. യാതൊരു സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാതെ ജനവാസകേന്ദ്രത്തിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ സൂക്ഷിച്ചതിനെതിരെ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ ബോബൻ അറിയിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"കാരാടുള്ള കാലിക്കറ്റ് എച്ച്പി ഗ്യാസ് ഏജൻസിക്ക് ലഭിച്ച ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളാണ് അഞ്ചുമാവിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയത്. ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരെ ചോദ്യം ചെയ്തു. പന്തീരാങ്കാവ്, പെരുമണ്ണ ഭാഗങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും ഒഴിഞ്ഞ സിലിണ്ടറുകൾ താൽക്കാലികമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുമാണ് ഇവ ഇവിടെ എത്തിച്ചതെന്നാണ് ജീവനക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മറുപടി നൽകിയത്," ബോബൻ പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ ഏറെ ശ്രദ്ധയും സൂക്ഷ്മതയും വേണ്ട ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ ജനവാസമേഖലയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ അനുമതിയില്ല. ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളുടെ ലഭ്യതയിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സമയത്ത് കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ അനധികൃതമായി ഗ്യാസ് സൂക്ഷിപ്പ് കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിച്ചത്. അഞ്ചുമാവിലെ അനധികൃത കേന്ദ്രം കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും ഗ്യാസ് വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കർശന പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീനിവാസൻ അറിയിച്ചു.
പരിശോധനയ്ക്ക് ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ ആർ. ബോബന് പുറമെ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ, റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ഷൈബ, പവിത, ശ്രീനിവാസൻ, ബൈജു, ജീവനക്കാരായ മുഹമ്മദ് കോയ, ശ്രീജിത്ത് എന്നിവരാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത്.
