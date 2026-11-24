നാളത്തെ ലോകനേതാക്കൾ ഇവിടെയുണ്ട്; ക്ലാസ് മുറിയിൽ നിന്ന് യുഎന്നിലേക്ക്! കാലിക്കറ്റ് ഗേൾസിൽ ചൂടുപിടിച്ച അന്തരാഷ്ട്ര ചർച്ചകൾ
ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ച നടത്തുന്നതും തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതും എങ്ങനെയാണെന്ന് വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചറിയാൻ അവസരമൊരുക്കി കാലിക്കറ്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ..
Published : November 24, 2026 at 9:05 PM IST
രജിത് കുമാർ എംടി
കോഴിക്കോട്: ചോക്ക് ബോർഡും പാഠപുസ്തകങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച്, 60 രാജ്യങ്ങളുടെ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളായി മാറിയാലോ? കേൾക്കുമ്പോൾ കൗതുകം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ! എന്നാൽ അത്തരമൊരു വേറിട്ട അനുഭവത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു വിദ്യാലയം.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ എന്ന പേര് കേൾക്കാത്തവർ ചുരുക്കമായിരിക്കും. ലോകസമാധാനത്തിനും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിനും മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണത്തിനുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രവർത്തനരീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലർക്കും വ്യക്തമായ മറുപടി ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല.
എന്നാൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ച നടത്തുന്നതും തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതും എങ്ങനെയാണെന്ന് വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചറിയാൻ അവസരമൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് കാലിക്കറ്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ. സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മോഡൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് (മോഡൽ യു.എൻ) സിമുലേഷൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അറിവിനൊപ്പം വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവവുമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
60 രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളായി വിദ്യാർഥിനികൾ
യു.എൻ സിമുലേഷനിൽ അറുപത് രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളാണ് പങ്കെടുത്തത്. കൂടാതെ മറ്റ് 95 രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളെ ക്ഷണിതാക്കളായും സഭയിലെത്തിച്ചു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഓരോ രാജ്യത്തിനും ലഭിക്കുന്ന അതേ സ്ഥാനവും പ്രാധാന്യവും മാതൃകയാക്കിയാണ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ചുമതലകൾ നൽകിയത്. തെരഞ്ഞെടുത്ത വിദ്യാർഥിനികൾ ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും ദേശീയ പതാകകൾക്ക് സമീപം പ്രതിനിധികളായി ഇരുന്നു.
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സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അകമ്പടിയോടെ യു.എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സഭയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന രംഗത്തോടെയാണ് സിമുലേഷന് തുടക്കമായത്. തുടർന്ന് വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കി സഭാനടപടികൾ മുന്നോട്ടുപോയി. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക അന്തരീക്ഷവും നടപടിക്രമങ്ങളും കഴിയുന്നത്ര അതേപടി പുനരാവിഷ്കരിച്ച പരിപാടി വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് വേറിട്ട അനുഭവമായി.
മൂന്ന് കമ്മിറ്റികൾ, സമകാലിക വിഷയങ്ങളിൽ പൊള്ളുന്ന ചർച്ചകൾ
യു.എൻ വുമൺ, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കൗൺസിൽ, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ജനറൽ അസംബ്ലി എന്നീ മൂന്ന് കമ്മിറ്റികളിലായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. സമകാലിക അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചർച്ചകളും സംവാദങ്ങളും നടന്നു. സ്ത്രീകളുടെ ഡിജിറ്റൽ പങ്കാളിത്തം, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൻ്റെ കാലത്തെ സ്വകാര്യതയും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പരിഷ്കരണവും സുരക്ഷാ കൗൺസിലിലെ വീറ്റോ അധികാരവും തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ ചർച്ചയായി.
"പാഠപുസ്തകത്തിനപ്പുറം അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയങ്ങളെ അടുത്തറിയാനും യുഎന്നിൻ്റെ പ്രവർത്തനരീതി മനസിലാക്കാനും വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവസരമൊരുക്കുക എന്നതാണ് യുഎൻ സിമുലേഷനിലൂടെ ലക്ഷ്യം വച്ചത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയങ്ങളിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ടുപോയത്. 60 രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളായി വിദ്യാർഥിനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കേവലം പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങാതെ വിഷയങ്ങളെ ഗൗരവത്തോടെ സമീപിക്കാനും വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മനസിലാക്കാനും വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് ഇതിലൂടെ അവസരം ലഭിച്ചു" എന്ന് മോഡൽ യു.എൻ കോ ഓർഡിനേറ്ററായ എം.കെ. ഫൈസൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
പാഠപുസ്തകത്തിനപ്പുറം ലോകത്തെ അറിയാൻ
പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ വായിച്ചറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രായോഗികമായി അനുഭവിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് അവ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി മനസിലാകുന്നത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളായി മാറി അവരുടെ നിലപാടുകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ആഗോള പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിലൂടെ തങ്ങൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര നയതന്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനായെന്ന് ജനറൽ അസംബ്ലി ചെയർപേഴ്സൺ ആലിയ ഹിബ പറഞ്ഞു.
ലോകം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും ചർച്ചകളിലൂടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താനും മറ്റുള്ളവരുടെ നിലപാടുകൾ മാനിക്കാനും ഇത്തരം വേദികൾ സഹായിക്കും. സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തെ ഒരു ചെറു ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയാക്കി മാറ്റിയ കാലിക്കറ്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ ഈ പ്രോഗ്രാം, പഠനം ക്ലാസ് മുറികൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ മികച്ച മാതൃകയായിരിക്കുകയാണ്.
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