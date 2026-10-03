ഗാന്ധിജിയുടെ ഭാവങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുത്ത് കുരുന്നുവിരലുകൾ; നാടിന് അദ്ഭുതമായി ഗിരിശങ്കർ
പാമ്പാടുംപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ഗാന്ധിജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് വേറിട്ട ചിത്രപ്രദർശനം അരങ്ങേറിയത്
Published : October 3, 2026 at 11:24 AM IST
ജോജി ജോൺ
ഇടുക്കി: കുരുന്നുവിരലുകൾക്കിടയിലിരുന്ന് പെൻസിൽത്തുമ്പ് കാൻവാസിലൂടെ ഒഴുകിയപ്പോൾ തെളിഞ്ഞത് രാഷ്ട്രപിതാവിൻ്റെ ജീവൻ തുടിക്കുന്ന മുഖഭാവങ്ങൾ. ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തിൽ 25ലധികം ഗാന്ധിച്ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് നാടിൻ്റെയാകെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായിരിക്കുകയാണ് ഇടുക്കി പാമ്പാടുംപാറ സ്വദേശിയായ ആറ് വയസ്സുകാരൻ. സന്യാസിയോട പി.എം.ജി.എൽ.പി സ്കൂളിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയായ ആർ. ഗിരിശങ്കറാണ് തൻ്റെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ചിത്രരചനാ മികവിലൂടെ ഏവരെയും വിസ്മയിപ്പിച്ചത്.
പാമ്പാടുംപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ഗാന്ധിജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് വേറിട്ട ഈ ചിത്രപ്രദർശനം അരങ്ങേറിയത്. ഗാന്ധിജിയുടെ വിവിധ ഭാവങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി ഒരു ചിത്രപ്രദർശനം നടത്താമെന്ന ആശയം മുന്നോട്ടുവച്ചത് ഗിരിശങ്കറിൻ്റെ പ്രിയ അധ്യാപിക മിനു ജെറോം ആയിരുന്നു.
അധ്യാപികയുടെ നിർദേശം കേട്ടമാത്രയിൽ തന്നെ കുഞ്ഞു ഗിരിശങ്കർ തൻ്റെ പെൻസിലുമെടുത്ത് വരകളുടെ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു. ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ മഹാത്മാവിൻ്റെ ലളിതജീവിതവും ദർശനങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്ന കാൽനൂറ്റാണ്ടിലേറെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഗിരിശങ്കറിൻ്റെ കൈകളിൽനിന്ന് പിറവിയെടുത്തത്. ഓരോ ചിത്രവും കുട്ടിയുടെ വേറിട്ട ഭാവനയും രചനാശൈലിയും വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു.
കാൻവാസിലെ വിസ്മയം
വെറുമൊരു വിനോദത്തിനപ്പുറം ചിത്രരചനയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശമാണ് ഗിരിശങ്കറിനുള്ളത്. നാലാം വയസ്സുമുതൽ തന്നെ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചുതുടങ്ങിയ ഗിരിശങ്കറിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മാധ്യമം പെൻസിലാണ്. കൈയിലൊരു പെൻസിലും കടലാസും കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകം മറന്ന് വരകളുടെ ലോകത്തേക്ക് മുഴുകുന്നതാണ് ഈ കൊച്ചുമിടുക്കൻ്റെ ശീലം. കുറെ നാളായി താൻ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടെന്നും അമ്മയാണ് വരയ്ക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതെന്നും ഗിരിശങ്കർ പറയുന്നു.
മീൻ, കാർ, ബസ് എന്നിവയാണ് സാധാരണയായി വരയ്ക്കാറുള്ളത്. ഇതിനുമുൻപും ഗാന്ധിജിയെ വരച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രദർശനത്തിനായി നിരവധി ഗാന്ധിച്ചിത്രങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയെന്നും ഗിരിശങ്കർ വ്യക്തമാക്കി. രേഖകളുടെ കൃത്യതയും നിഴലും വെളിച്ചവും ഇടകലർത്തിയുള്ള പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങിലെ പരീക്ഷണങ്ങളും ഗിരിശങ്കറിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളെ പ്രൊഫഷണൽ കലാകാരന്മാരുടെ സൃഷ്ടികളോട് കിടപിടിക്കുന്നതാക്കി മാറ്റുന്നു. ഗാന്ധിജിയുടെ ചിരിയും ലാളിത്യവും പ്രഭാവവും ഒരുപോലെ ആവാഹിച്ചെടുക്കാൻ ഈ കൊച്ചുകലാകാരന് സാധിച്ചു എന്നത് പ്രദർശനം കാണാനെത്തിയ നാട്ടുകാരെയും ജനപ്രതിനിധികളെയും ഒരുപോലെ അമ്പരപ്പിച്ചു.
കഴിവുകൾക്ക് ചിറകേകാൻ കുടുംബവും
രതീഷ് കുമാർ, സ്നേഹ ദമ്പതികളുടെ മൂത്ത മകനാണ് ഗിരിശങ്കർ. മകൻ്റെ ചിത്രരചനയിലെ കഴിവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ നാൾമുതൽ അതിന് പൂർണ പിന്തുണയുമായി കുടുംബവും ഒപ്പമുണ്ട്. കുഞ്ഞുനാളിൽ ചുവരുകളിലും കടലാസുകളിലും കോറിയിട്ട വരകൾ ഇന്ന് വലിയൊരു പ്രദർശന വേദിയിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഏറെ സന്തോഷത്തിലാണ് മാതാപിതാക്കൾ. ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ അവൻ വരയ്ക്കാറുണ്ടായിരുന്നെന്നും എൽ.കെ.ജി അധ്യാപികയാണ് ഈ കഴിവ് ആദ്യം കണ്ടെത്തിയതെന്നും അമ്മ സ്നേഹ പറഞ്ഞു. ഇതറിഞ്ഞപ്പോൾ പൂർണ പിന്തുണയുമായി കുടുംബവും ഒപ്പം നിന്നു.
പിന്നീട് ഒന്നാം ക്ലാസിലെ അധ്യാപികയായ മിനു ജെറോമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ഒരു പരിപാടിയുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുന്നത്. അന്നാണ് ആദ്യമായി ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത്. അന്ന് സ്കൂളിലെ പരിപാടിക്ക് 20 ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു അവസരം ലഭിച്ചതെന്നും അമ്മ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മകൻ്റെ സഹജമായ കഴിവുകളെ കൂടുതൽ വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചിത്രകല ശാസ്ത്രീയമായി അഭ്യസിപ്പിക്കുകയുമാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം. ഇത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഗിരിശങ്കർ കൈവരിച്ച ഈ നേട്ടം വരുംദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശീലനം ലഭിക്കുന്നതോടെ വലിയൊരു കലാകാരനിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരും അധ്യാപകരും.
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