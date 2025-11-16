ETV Bharat / state

കള്ളനോട്ടുണ്ട്, സൂക്ഷിക്കുക...! കോഴിക്കോട് 500 രൂപയുടെ ഒറിജിനലിനെ വെല്ലുന്ന വ്യാജൻ, പൊലീസ് വിരിച്ച വലയില്‍ കുടുങ്ങിയത് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍

ദിജിൻ, അതുൽ കൃഷ്‌ണ, അംജത്ത് ഷാ, അഫ്‌നാൻ, സാരംഗ് എന്നിവരെയാണ് ഫറോക്ക് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്‌തു.

FAKE CURRENCY NOTE FEROKE 500 FAKE CURRENCY SEIZED KOZHIKKODE STUDENTS ARREST FAKE CURRENCY NOTE FAKE CURRENCY NOTE CASE KOZHIKKODE
Fake notes seized five people including two students arrested (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 16, 2025 at 7:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: കണ്ടാൽ ഒറിജിനൽ നോട്ട് തന്നെ, ഗാന്ധിയുടെ ചിത്രവും കൃത്യമായ എംപ്ലങ്ങളുമെല്ലാം അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കും. പക്ഷേ നോട്ട് വ്യാജനാണ്. 500 രൂപയുടെ കള്ള നോട്ടുകൾ വ്യാപകമായി പ്രചാരത്തിലുണ്ടെന്നും ജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗരൂകരാകണമെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു. രാജ്യത്തുണ്ടായ ചില സംഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അത്തരത്തിലൊരു മുന്നറിയിപ്പ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കള്ളനോട്ട് കേരളത്തിലും പിടിമുറിക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കോഴിക്കോട് രാമനാട്ടുകരയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി വ്യാപകമായി കള്ളനോട്ട് പ്രചരിക്കുന്നതെന്നാണ് കേരള പൊലീസിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. നിരവധി പേർക്കാണ് കള്ളനോട്ടുകൾ ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പറ്റിക്കപ്പെട്ടത്. പലരും കള്ളനോട്ട് കൈകളിൽ പെട്ടതോടെ നൂലാമാലകളിൽ പെടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് പരാതിപ്പെട്ടില്ല. എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ നേരെ ഫറോക്ക് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി പരാതി നൽകി.

ഫറൂക്കിൽ കള്ളനോട്ട് വേട്ടയിൽ പിടിയിലായവർ (ETV Bharat)

ഇതിന് തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചുപേർ പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. രാമനാട്ടുകരക്ക് സമീപം വൈദ്യരങ്ങാടിയിലെ കണ്ണന്തറ മീത്തൽ തൊടി ദിജിൻ, കൊണ്ടോട്ടിയിലെ അരിമ്പ്ര ഭരണികുന്ന് സ്വദേശി അതുൽ കൃഷ്‌ണ, അരീക്കോട് സ്വദേശികളായ തിരുത്തി പറമ്പിൽ അംജത്ത് ഷാ, തയിൽ അഫ്‌നാൻ, മുക്കം നെല്ലിക്കാപറമ്പ് സ്വദേശി കയുമ്മൽ സാരംഗ് എന്നിവരെയാണ് ഫറോക്ക് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. അഞ്ചു പേരെയും പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്‌തു വരികയാണ്. ബിഎസ്‌സി നേഴ്‌സ്, ബിഎ വിദ്യാർഥികളാണ് പിടിയിലായ അംജത് ഷായും അഫ്‌നാനും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പൊലീസ് വല വിരിച്ചത് ഇങ്ങനെ...

കള്ളനോട്ട് വ്യാപകമായി ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് വിഭാഗവും ഫറോക്ക് പൊലീസും ഊർജിതമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. ശക്തമായ അന്വേഷണമാണ് പ്രതികളെ വലയിലാക്കാൻ സഹായിച്ചത്. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ആദ്യം പൊലീസിൻ്റെ ശ്രദ്ധ എത്തിയത് കണ്ണന്തറ മീത്തലിലുള്ള ദിജിനിലേക്കാണ്. വൈദ്യരങ്ങാടിയിലുള്ള ദിജിൻ്റെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അഞ്ഞൂറിൻ്റെ മുപ്പത്തേഴ് നോട്ടുകളാണ് പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തത്. ദിജിനെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്‌തതിൽ നിന്ന് കൊണ്ടോട്ടിയിലുള്ള അതുൽ കൃഷ്‌ണയിൽ നിന്നാണ് ദിജിന് നോട്ടുകൾ ലഭിച്ചതെന്ന് പൊലീസിന് വ്യക്തമായി.

തുടർന്ന് അതുലിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അഞ്ഞൂറിൻ്റെ ഇരുപത് വ്യാജ നോട്ടുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു. അതുലിനെ ചോദ്യം ചെയ്‌തതോടെയാണ് കേസിലെ പ്രധാന കണ്ണിയായ അംജത്ത് ഷായിലേക്കും അഫ്‌നാനിലേയ്ക്കും അന്വേഷണം എത്തിയത്. ഇരുവരുയെടും വീട്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ മുപ്പത് വ്യാജ നോട്ടുകൾ ഫറോക്ക് പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. ഇവരിലൂടെയാണ് നോട്ടുകൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്‌തു നൽകുന്ന മുക്കം മണാശേരിയിലുള്ള സാരംഗിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം പൊലീസിന് ലഭിക്കുന്നത്. സാരംഗിൻ്റെ മണാശേരിയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും കള്ളനോട്ട് അടിച്ചിരുന്ന പ്രിൻ്റർ പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്‌തു.

സാരംഗ് പ്രിൻ്റെടുത്ത് നൽകുന്ന കള്ളനോട്ടുകൾ മറ്റ് പ്രതികളാണ് പുറത്ത് എത്തിക്കുന്നത്. ഫറോക്ക് സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മിഷണർ എഎം സിദ്ദിഖ്, ഫറോക്ക് എസ്ഐമാരായ ടി സജിനി, എംകെ മിഥുൻ, ടി ലതീഷ്, പി അഷ്റഫ്, ഫറോക്ക് അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മിഷണറുടെ സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളായ എഎസ്ഐ അരുൺകുമാർ, സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരായ സനീഷ് പന്തീരങ്കാവ്, അനൂജ് വളയനാട്, ഐ ടി വിനോദ്, സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർ മാരായ അഖിൽ ബാബു , സുബീഷ് എന്നിവർ അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.

രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കും ബാങ്കുകൾക്കും കള്ള നോട്ട് വ്യാപനമുണ്ടെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ഏപ്രിലിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. സംശയം തോന്നിയ നോട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ അധികൃതരെ അറിയിക്കാൻ ജനങ്ങൾക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.

ഇതോടെ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലും യുഐപിഎയിലും വ്യാജ നോട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലെ ശിക്ഷകൾ കടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫേക്ക് ഇന്ത്യൻ കറൻസി നോട്ട് (എഫ്ഐസിഎൻ) കോർഡിനേഷൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും ദേശിയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെയും ടെറർ ഫണ്ടിങ് ആൻ്റ് ഫേക്ക് കറൻസി സെല്ലിൻ്റെയും നിയമാവലികളിൽ കർക്കശവും ഗൗരവകരവുമായ നിയമങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ടന്നാണ് സർക്കാർ നൽകുന്ന അറിയിപ്പ്.

500 രൂപ ഒറിജിനല്‍ ആണോയെന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം?

FAKE CURRENCY NOTE FEROKE 500 FAKE CURRENCY SEIZED KOZHIKKODE STUDENTS ARREST FAKE CURRENCY NOTE FAKE CURRENCY NOTE CASE KOZHIKKODE
RS 500 (PTI)
  1. എല്ലാ കറന്‍സിയിലെയും പോലെ മഹാത്മാഗന്ധിയുടെ ചിത്രം 500 രൂപ നോട്ടിലുണ്ട്. ഇലക്ട്രോ ടൈപ്പ് വാട്ടര്‍ മാര്‍ക്കോട് കൂടിയാണ് ഈ ചിത്രം
  2. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ചിത്രത്തിന് വലതു ഭാഗത്തായി ആര്‍ബിഐ എംബ്ലവും ആര്‍ബിഐ ഗവര്‍ണറുടെ ഒപ്പും ഉണ്ടാകും. വലതു ഭാഗത്ത് അശോക സ്‌തംഭം
  3. 500 രൂപ നോട്ടിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് നോട്ട് അച്ചടിച്ച വര്‍ഷമാണ്
  4. നോട്ടില്‍ സ്വച്ഛ് ഭാരത് ലോഗോ മുദ്രാവാക്യമുണ്ട്
  5. നോട്ടിൻ്റെ മുകളില്‍ ഇടതുവശത്തും താഴെ വലതുഭാഗത്തും ആരോഹണ ക്രമത്തില്‍ ഒരു നമ്പര്‍ പാനലുണ്ട്
  6. 500 രൂപ നോട്ടിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വലുപ്പം 66 മില്ലി മീറ്റര്‍ നീളവും 150 മില്ലി മീറ്റര്‍ വീതിയുമാണ്
  7. മങ്ങിയ ചാര നിറമാണ് നോട്ടിൻ്റേത്
  8. ഇംഗ്ലീഷില്‍ സ്റ്റോണ്‍ ഗ്രേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന നിറമാണിത്
  9. 500 എന്ന് സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷ് അക്കത്തില്‍ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും. ഇത് ദേവനാഗരി ഭാഷയിലും നോട്ടില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
  10. നോട്ടിൻ്റെ പിന്‍ ഭാഗത്ത് ചെങ്കോട്ടയുടെ ചിത്രമുണ്ട്. ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സാംസ്‌കാരിക പൈതൃകത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു∙
  11. കളര്‍ ഷിഫ്റ്റ് വിന്‍ഡോ വഴി സുരക്ഷിതമാക്കിയ ഭാരത്, ആര്‍ബിഐ എന്നിവ ലിഖിതങ്ങള്‍ നോട്ടിലുണ്ട്
  12. നോട്ട് ചരിച്ചാല്‍ ത്രെഡിൻ്റെ നിറം പച്ചയില്‍ നിന്ന് നീലയിലേക്ക് മാറുന്നത് കാണാം

TAGGED:

FAKE CURRENCY NOTE FEROKE
500 FAKE CURRENCY SEIZED KOZHIKKODE
STUDENTS ARREST FAKE CURRENCY NOTE
FAKE CURRENCY NOTE CASE KOZHIKKODE
FAKE CURRENCY CAUGHT IN KOZHIKODE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.