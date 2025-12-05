ETV Bharat / state

ശബരിമലയില്‍ നടന്നത് 500 കോടിയുടെ സ്വര്‍ണക്കൊള്ള; രമേശ് ചെന്നിത്തല

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്തർദേശീയ ബന്ധം അന്വേഷിക്കാൻ എസ് ഐ ടിക്ക് കത്ത് നല്‍കുമെന്ന്- ചെന്നിത്തല

RAMESH CHENNITHALA SABARIMALA TEMPLE GOLD SCAM SABARIMALA GOLD HEIST
രമേശ് ചെന്നിത്തല (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 5, 2025 at 5:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോട്ടയം: ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 500 കോടി രൂപയുടെ സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയാണ് നടന്നതെന്ന് മുന്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്തർദേശീയ ബന്ധം അന്വേഷിക്കാൻ എസ് ഐ ടിക്ക് കത്ത് നല്‍കുമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി. കോട്ടയം പ്രസ് ക്ലബില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച മീറ്റ് ദ പ്രസില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

സ്വര്‍ണം വിറ്റത് വന്‍ മാഫിയയ്ക്കാണ്. ഇക്കാര്യം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കത്ത് നൽകുമെന്നും ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി. തനിക്ക് വിവരം നൽകിയ ആള്‍ എസ് ഐ ടിക്ക് മൊഴി നല്‍കാന്‍ തയാറാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഒരു വ്യവസായിയില്‍ നിന്നാണ് തനിക്ക് ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചതെന്നും ഇക്കാര്യങ്ങളാണ് എസ് ഐ ടിക്കു കൈമാറുന്നതെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

സുഭാഷ് കപൂർ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള വൻ സ്രാവുകൾ ആണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് സൂചന ഉണ്ട്. സ്വര്‍ണ കൊള്ളയില്‍ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സര്‍ക്കാരിന്‍റേത്. സി പി എമ്മിലെ രണ്ടു നേതാക്കള്‍ അറസ്റ്റിലായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി മൗനം പാലിക്കുകയാണ്. ഇവര്‍ക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കാനും സി പി എമ്മും തയ്യാറായിട്ടില്ല. അതിനാല്‍ പാര്‍ട്ടി അറിഞ്ഞു നടത്തിയ കൊള്ളയാണോ ഇതെന്ന് ജനങ്ങള്‍ സംശയിക്കുന്നതില്‍ തെറ്റില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പദ്‌മകുമാര്‍ പലതും തുറന്നു പറയുമെന്ന ഭയമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സിപിഎം പുറത്താക്കാത്തതെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

രമേശ് ചെന്നിത്തല (ETV Bharat)

ദേവസ്വം മന്ത്രി വി എന്‍ വാസവനും മുന്‍ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയില്‍ പങ്കുണ്ടെന്നും സംഭവത്തില്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതോടെ പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ വെളിച്ചത്തു വരുമെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ബലാത്സംഗ കേസില്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട പാലക്കാട് എം എല്‍ എ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്‍റെ കാര്യം മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആരാഞ്ഞപ്പോള്‍ രാഹുല്‍ വിഷയം അടഞ്ഞ അധ്യായമാണെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. ഇനി പിടി കൂടണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ പോലീസ് തീരുമാനിക്കട്ടെയെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

പി എം ശ്രീയെകുറിച്ചും പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ രമേശ് ചെന്നിത്തല എടുത്തു പറഞ്ഞു. എംപിമാർ പാർലമെന്‍റില്‍ ഇടപെടുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷെ ബ്രിട്ടാസ് പാലം ആയി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത്. സിപിഎം ബിജെപി ബന്ധത്തിന്‍റെ ദല്ലാൾ ആയാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ആണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടക്കം പല കേസുകളും ആവി ആയി പോയതെന്നും ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു.

Also Read:മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി രാഹുല്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍; സംരക്ഷണമൊരുക്കുന്നത് കർണാടകയിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവോ?

TAGGED:

RAMESH CHENNITHALA
SABARIMALA
TEMPLE GOLD SCAM
SABARIMALA GOLD HEIST
SABARIMALA GOLD LOOT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.