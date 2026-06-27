കെഎസ്ഇബിയിലെ അലൂമിനിയം കമ്പി മോഷ്ടിച്ച് നേരെ ചെന്ന് ചാടിയത് പൊലീസിന് മുന്നിൽ; ഉദ്യോഗസ്ഥനും കരാർ ജീവനക്കാരും പിടിയിൽ
ഇന്നലെയാണ് പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം. കെഎസ്ഇബി ഓഫീസിൽ നിന്നും 100 കിലോഗ്രാമിൽ അധികം തൂക്കം വരുന്ന അലുമിനിയം കമ്പിയാണ് ഇവർ മോഷ്ടിച്ചത്.
Published : June 27, 2026 at 5:09 PM IST
മലപ്പുറം: വഴിക്കടവ് കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസിൽ നിന്നും അലൂമിനിയം ലൈൻ കമ്പി മോഷണം പോയ കേസിൽ കെ എസ് ഇ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥനും കാരാർ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവരുമടക്കം അഞ്ച് പേർ അറസ്റ്റിൽ. ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വണ്ടൂർ സ്വദേശി തോമസ്, പൂക്കോട്ടുംപാടം ഓഫീസിൽ കരാർ ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന അബ്ദുൽ സലാം, ജാസിർ ഹുസൈൻ, ഹിഷാമുദ്ദീൻ, മുഹമ്മദ് ഹസീബ് എന്നിവരെയാണ് വഴിക്കടവ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസിൽ നിന്നും 100 കിലോഗ്രാമിൽ അധികം തൂക്കം വരുന്ന അലുമിനിയം കമ്പിയാണ് ഇവർ മോഷ്ടിച്ചത്. ഇന്നലെ (ജൂൺ 26) പുലർച്ചെയാണ് മോഷണം നടത്തിയത്. തോമസും അബ്ദുൽ സലാമും ചേർന്നാണ് മോഷണം ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. തുടർന്ന് മറ്റ് മൂന്ന് പേരോടും വണ്ടിയുമായി സ്ഥലത്ത് എത്താൻ പറയുകയും ചെയ്തു. ശേഷം മോഷ്ടിച്ച അലുമിനിയം കമ്പിയുമായി സ്ഥലം വിടാനായിരുന്നു സംഘത്തിൻ്റെ പദ്ധതി. എന്നാൽ വഴിക്കടവ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൈറ്റ് പട്രോളിങ് നടത്തുന്ന വഴിയിലൂടെയായിരുന്നു സംഘം വണ്ടിയുമായി വന്നിരുന്നത്.
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എന്തോ പന്തികേട് തോന്നിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വാഹനം നിർത്തിക്കുകയും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് മോഷണ ശ്രമം പുറത്താവുന്നത്. പൊലീസ് പരിശോധനയിൽ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ വണ്ടിയിൽ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. കെ എസ് ഇ ബി ലൈൻ കമ്പി ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന അലുമിനിയം കമ്പി ടാർപ്പായ ഉപയോഗിച്ച് മൂടിയ നിലയിലായിരുന്നു.
തുടർന്നുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലിലും അന്വേഷണത്തിലുമാണ് കമ്പികൾ വഴിക്കടവ് കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസിൽ നിന്നമാണ് മോഷണം നടത്തിയതെന്നും ഓടി രക്ഷപെട്ടത് കെ എസ് ഇ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥനായ തോമസ് ആണെന്നും മനസിലായത്. തോമസിനെ പിന്നീട് വഴിക്കടവ് വച്ച് തന്നെ പൊലീസ് പിടി കൂടി.
വഴിക്കടവ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ മിഥുൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർ സുജിത്, സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ സഞ്ജു, രാജ്മോഹൻ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻ്റ് ചെയ്തു.
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