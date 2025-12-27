ഗൃഹനാഥനെ സഹോദരൻ്റെ ഇരട്ട പുത്രന്മാർ കഴുത്തറത്ത് കൊന്നു; കൊലപാതകം 5 വയസുകാരി നോക്കി നിൽക്കെ
Published : December 27, 2025 at 5:37 PM IST|
Updated : December 27, 2025 at 5:47 PM IST
ഇടുക്കി: ഇടുക്കിയിൽ ഗൃഹനാഥനെ സഹോദരൻ്റെ ഇരട്ട പുത്രന്മാർ കഴുത്തറത്ത് കൊലപെടുത്തി. നെടുംകണ്ടം തേവാരംമെട്ട് ഭോജൻകമ്പനി സ്വദേശിയായ മുരുകേശൻ (47) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സഹോദരൻ്റെ മക്കളായ ഇരട്ടകൾ ആണ് കൃത്യം നടത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ഇക്കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച്ച വൈകിട്ടോടെയായിരുന്നു സംഭവം. മുരുകേശൻ്റെ സഹോദര പുത്രൻമാരായ ഭുവനേശ്വർ, വിഗ്നേശ്വർ എന്നിവർ വീട്ടിൽ കയറി കഴുത്തറുത്ത് കൊലപെടുത്തുകയുമായിരുന്നു. കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലുള്ള കൃത്യമായ കാരണം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഒരാൾ മുരുകേശനെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയും മറ്റേ ആൾ കൃത്യം നടത്തുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിന് ശേഷം പ്രതികൾ രണ്ട് വഴിയ്ക്ക് ഓടി രക്ഷപെട്ടുവെന്നും പ്രദേശവാസികള് വ്യക്തമാക്കി.
കൊലപാതകം നടത്തിയ ശേഷം ഭുവനേശ്വർ എന്നയാള് സമീപത്തെ കടയിൽ സിഗരറ്റും വാങ്ങിയ ശേഷമാണ് രക്ഷപെട്ടത്. കൊലപാതകം നടത്തിയ ശേഷം മുരുകേശൻ്റെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യം നടത്തിയ വിവരം ഇയാൾ ബന്ധുക്കളെ വിളിച്ച് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. സാമ്പത്തിക തർക്കമാണ് കൊലയ്ക്കു പിന്നിൽ എന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. എന്നാൽ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂവെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
കൊലപാതകം നടന്നത് അഞ്ച് വയസുകാരി നോക്കി നിൽക്കെ
കൃത്യം നടക്കുന്ന സമയം മുരുകേശനും കൊച്ചുമകളും മാത്രമാണ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അഞ്ച് വയസ് പ്രായമുള്ള കുട്ടിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഇരുവരും ചേർന്ന് മുരുകേശൻ്റെ കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിന് ശേഷം കടന്ന് കളഞ്ഞ പ്രതികളെ സമീപ പ്രദേശത്തു നിന്നും നാട്ടുകാരുടെ സഹായതോടെ പൊലിസ് നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
''തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ മുരുകനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഉടൻ തന്നെ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. പ്രതികളായ ഇരട്ട സഹോദരങ്ങള് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രദേശത്ത് നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ ഇവരെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. കൊലപാതകം നടക്കുമ്പോള് അഞ്ച് വയസുകാരിയായ കൊച്ചുമകള് സംഭവ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു'' - പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
മക്കളുടെ മുന്നിൽ വച്ച് ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം
ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മക്കളുടെ മുന്നിൽ വച്ച് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച വാർത്ത പുറത്ത് വന്നത്. സംശയ രോഗിയായ ഭര്ത്താവ് കഞ്ചാവ് ലഹരിയില് ഭാര്യയെ വെട്ടിപ്പരുക്കേല്പ്പിക്കുകയായിരുന്നു. മലപ്പുറം കുറ്റിപ്പുറം മൂടാല് സ്വദേശിനി റുഖിയ എന്ന നാൽപ്പതുകാരിക്കാണ് ഭർത്താവിൽ നിന്ന് വെട്ടേറ്റത്. വെട്ടുന്നത് തടയാന് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ മകള്ക്കും പരുക്കേറ്റു. തുടർന്ന് കഴുത്തിനു വെട്ടേറ്റ റുഖിയയെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഭര്ത്താവ് ഹൈദര് അലി എന്ന മണിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയോടെയാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്. കഞ്ചാവിന് അടിമയായ റുഖിയയുടെ ഭർത്താവ് സംശയ രോഗം മൂര്ച്ഛിച്ച് ഭാര്യയെയും മകളെയും അരിവാള് കൊണ്ട് വെട്ടിപ്പരുക്കേല്പ്പിക്കുകയായിരുന്നു. വീട്ടുവളപ്പില് സഹോദരിയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു നില്ക്കുന്നതിനിടെ കഞ്ചാവ് ലഹരിയിലായിരുന്ന ഭര്ത്താവ് ഹൈദര് അലി അരിവാള് ഉപയോഗിച്ച് റുഖിയയെ കഴുത്തിനു വെട്ടുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ഭാര്യ പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴി.
