മുക്കുപണ്ടമെന്നു കരുതി ഉപേക്ഷിച്ചത് ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങള്; 45 പവൻ കട്ട കള്ളന്റെ അമളിയില് വീട്ടുകാർക്ക് അല്പം ആശ്വാസം
സർവ്വവും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതിയ കുടുംബത്തിന് അല്പം ആശ്വാസം. മുക്കുപണ്ടം എന്ന് കരുതി മോഷ്ടാക്കൾ മുറ്റത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞത് ഡയമണ്ട് നെക്ലേസും കമ്മലും.
Published : May 11, 2026 at 3:27 PM IST
കാസർകോട്: മോഷ്ടാക്കൾക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം വീട്ടുകാർക്ക് അല്പം ആശ്വാസമായി. ഞായറാഴ്ച പൂച്ചക്കാട്ടെ പൂട്ടിയിൽ വിട്ടിൽ നിന്നും 45 പവൻ സ്വർണവും 50000 രൂപയും മോഷണം പോയിരുന്നു. സർവ്വവും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതിയ കുടുംബത്തിന് അല്പം ആശ്വാസമായി മോഷ്ടാക്കളുടെ അശ്രദ്ധ. മോഷണം നടത്തി തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ മുക്കുപണ്ടം എന്ന് കരുതി മുറ്റത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞത് ഡയമണ്ട് നെക്ലേസും കമ്മലുമാണെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തുകയും വീട്ടുകാർ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഏതാണ്ട് ആറു ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ആഭരണമാണിത്. പൂച്ചക്കാട് തെക്കേപുറം അരയാൽ തറയിലെ അബ്ദുൾ മജീദിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് വൻ കവർച്ച നടന്നത്. അബ്ദുൾ മജീദ് വിദേശത്താണ്. ഭാര്യയും മാതാവുമാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്. ഇവർ ബന്ധുവിൻ്റെ ഹജ്ജ് സംഗമ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയ സമയത്താണ് കവർച്ച നടന്നത്. ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് കുടുംബം വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്.
ശനിയാഴ്ച വീട്ടിൽ എത്തിയെങ്കിലും അതേ ദിവസം വൈകുന്നേരം തന്നെ വീണ്ടും പോയി. ഞായറാഴ്ച വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് മുൻ വാതിൽ പൊളിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത്. സമീപത്തെ വീടിനു സമീപം വച്ച പിക്കാസ് കൊണ്ടാണ് വാതിൽ പൊളിച്ചത്. വാതിൽ കുത്തിപ്പൊളിച്ച് അകത്ത് കടന്ന മോഷ്ടാക്കൾ കിടപ്പ് മുറിയിലെ അലമാരയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 45 പവനോളം സ്വർണവും 50000 രൂപയുമാണ് കവർന്നതെന്ന് വീട്ടുകാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഉടൻ വീട്ടുകാർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.
ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടും ഞായറാഴ്ച ഉച്ചക്കും ഇടയിലുള്ള സമയത്താണ് മോഷണമെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. രണ്ടു മാല, ഒൻപത് വളകൾ, ഒരു കമ്മൽ, ആറു മോതിരം, ഒരു ഡയമണ്ട് ചെയിൻ, ബ്രേസ്ലെറ്റ് എന്നിവ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും കുടുംബം പരാതിയിൽ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ ബേക്കൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. മോഷ്ടാക്കളെ കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ വീടുകളിലെയും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ പരിശോധിച്ചും അന്വേഷണം നടത്തുന്നു. ഡി വൈ എസ് പി ആസാദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആന്വേഷണം.
മോഷണക്കുറ്റം തെളിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവോ, പിഴയോ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ ശിക്ഷ ലഭിക്കാം. മോഷ്ടിച്ച സാധനങ്ങൾ മോഷണമുതലാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈവശം വച്ചാലും മോഷണത്തിനുള്ള അതേ ശിക്ഷ (മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവ്) ലഭിക്കാം.
