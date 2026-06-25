സജീവമാകുന്ന '4.20' ലഹരി പാർട്ടികൾ: ഇരകളെ തേടുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ; വല വിരിച്ച് പൊലീസും എക്സൈസും
ലഹരി പാർട്ടികൾ കേരളത്തിൽ വർദ്ധിക്കുകയാണെന്ന ആന്റി നർക്കോട്ടിക്സ് സെല്ലിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർശന പരിശോധനയിലാണ് പൊലീസും എക്സൈസും
Published : June 25, 2026 at 3:26 PM IST
സി എസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: നിങ്ങൾക്ക് അടുപ്പമുള്ളവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലുകളിൽ '4.20' എന്നപേരിൽ കൂട്ടായ്മകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക... അവർ ലഹരി സംഘങ്ങളുമായി അടുപ്പത്തിലാണ്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അതീവ രഹസ്യമായി നടക്കുന്ന '4.20 പിഎം' ലഹരി പാർട്ടികൾ കേരളത്തിലും സജീവമാകുകയാണ്. കോളജുകളും ഐടി സ്ഥാപനങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഇത്തരം ലഹരി പാർട്ടികൾ കേരളത്തിൽ വർദ്ധിക്കുകയാണെന്ന ആന്റി നർക്കോട്ടിക്സ് സെല്ലിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർശന പരിശോധനയിലാണ് പൊലീസും എക്സൈസും. കഞ്ചാവിനു പകരം എംഡിഎംഎയെന്ന സിന്തറ്റിക് മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗമാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപകം. മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിൽ പുത്തൻ ട്രെൻഡുകളാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ളതെന്ന് എക്സൈസ് വകുപ്പ് പറയുന്നു.
വിദേശ മാതൃകയിൽ ലഹരി പാർട്ടികൾ
1971ൽ കാലിഫോർണിയയിൽ ആരംഭിച്ച 4.20 കൂട്ടായ്മയുടെ മാതൃകയിലാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ലഹരി പാർട്ടികൾ സജീവമാകുന്നത്. അതിരാവിലെ കൃത്യം 4.20ന് അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് 4.20ന് ആരംഭിക്കുന്ന ലഹരി പാർട്ടിയാണ് 4.20പിഎം. കഞ്ചാവല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മയക്കുമരുന്നുകൾ കൂട്ടമായി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒത്തുകൂടലാണിത്. വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ച 4.20 സംസ്കാരം കേരളത്തിലെ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ സജീവമാകുകയാണെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് പൊലീസ് അടുത്തിടെ അറിഞ്ഞത്. ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തരം ചില കൂട്ടായ്മകൾ പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. തെക്കൻ ജില്ലകളിലെ ചില മെഡിക്കൽ- എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളജുകളിലെ ഹോസ്റ്റലുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകൾ കണ്ടെത്തിയത്. വിശദ വിവരങ്ങൾ പരസ്യമാക്കാതെ കർശന നടപടികളാണ് പൊലീസ് കൈക്കൊണ്ടത്.
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തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളജിൽ അതിരാവിലെയുള്ള മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം നിരവധി തവണ കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് പൊലീസിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് ഹോസ്റ്റൽ ചുമതലയുള്ള മുതിർന്ന ഡോക്ടർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഹൗസ് സർജൻസി കാലയളവിൽ ഹൈപ്പർ ആക്ടീവായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇതു സഹായിക്കുമെന്ന വ്യാജപ്രചാരണം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. ഹോംസ്റ്റേകളും റിസോർട്ടുകളും മൊത്തത്തിൽ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് പാർട്ടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും കൂടുതലും വിദ്യാർത്ഥികളാണ്.
കഞ്ചാവിൽ നിന്ന് സിന്തറ്റിക് മയക്കുമരുന്നുകളിലേക്ക്
ഒളിപ്പിച്ചു കടത്താനുള്ള എളുപ്പവും പെട്ടെന്നു ലഭിക്കുന്ന ഉയർന്ന ലഹരിയുമാണ് സിന്തറ്റിക് മയക്കുമരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് എംഡിഎംഎയും സിന്തറ്റിക് സ്റ്റാമ്പും പോലുള്ള മയക്കുമരുന്നുകൾ കുടുതലായി കേരളത്തിലെത്തുന്നത്. ലാബുകളിൽ വളർത്തുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹൈഡ്രോപോണിക് കഞ്ചാവും കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി എത്തുന്നുണ്ട്. 2022ൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കഞ്ചാവിന്റെ കള്ളക്കടത്തില്ലായിരുന്നു.
എന്നാൽ, 2024- 25ൽ മാത്രം രാജ്യത്തെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്ന് 89 കിലോയിൽ കൂടുതൽ അധികൃതർ പിടിച്ചെടുത്തു. 2025ൽ ഏഴുമാസത്തിനുള്ളിൽ പിടികൂടിയ കഞ്ചാവ് 129.7 കിലോഗ്രാമായി ഉയർന്നു. തായ്ലൻഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹൈഡ്രോപോണിക് കഞ്ചാവിന് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ കിലോയ്ക്ക് ഒരുകോടി രൂപ വരെയാണ് വിലയെന്ന് എക്സൈസിലെ ആന്റി നർക്കോട്ടിക്സ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
വ്യാപകമാകുന്ന എംഡിഎംഎ
മെത്തലിൻ ഡയോക്സിൻ മെത്താഫെറ്റാമിനാണ് (എംഡിഎംഎ) ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. ലാബുകളിലാണ് ഇവ നിർമ്മിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ കൂടുതലായും ക്രിസ്റ്റൽ രൂപത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന എംഡിഎംഎ 'പാർട്ടി ഡ്രഗ്' എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. എക്സ്റ്റസി, മെത്ത്, മോളി എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന എംഡിഎംഎ ഗുളിക, പൗഡർ, ഓയിൽ രൂപങ്ങളിലും കടത്തുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നിലവിൽ പത്തുഗ്രാം എംഡിഎംഎയ്ക്ക് കുറഞ്ഞത് 3,000 രൂപയാണ് വിലയെന്ന് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. ആദം, ബീൻസ്, ബിസ്കറ്റ്, പീസ്, എക്സ്, ഗോ, ഹഗ്, ലവേഴ്സ് സ്പീഡ്, ക്രിസ്റ്റൽ, ഗ്ലാസ്, ഷാർഡ്, ബ്ലൂ, ഐസ്, സ്പീഡ് എന്നിങ്ങനെയും എംഡിഎംഎയ്ക്ക് പേരുകളുണ്ട്.
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എംഡിഎംഎ ശരീരത്തിലെത്തിയാൽ അതിവേഗം നാഡീഞരമ്പുകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കും. ശരീരതാപനിലയും രക്തസമ്മർദവും അസാധാരണമായി ഉയരും. എംഡിഎംഎ ഒരു ഗ്രാം ശരീരത്തിൽ എത്തിയാൽ 12 മുതൽ 16 മണിക്കൂർ വരെ ലഹരി നീണ്ടുനിൽക്കും.
ഉയർന്ന ലൈംഗികാസക്തിയും ക്ഷീണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയും മണിക്കൂറുകളോളം നിലനിൽക്കും. ഇതിന്റെ നിരന്തര ഉപയോഗം നയിക്കുന്നത് ഹൃദയാഘാതത്തിലേക്കാണ്. ഇതിന്റെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടും. അക്രമാസക്തി, ഉത്കണ്ഠ, വിഷാദം, ആത്മഹത്യാ പ്രവണത, നിസംഗത, തലവേദന എന്നിവ തുടർ പ്രശ്നങ്ങളാകും. പല്ലുകൾ പൊടിഞ്ഞു നഷ്ടപ്പെടുന്ന 'മെത്ത് മൗത്ത്' എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കും. നാഡി വ്യവസ്ഥയുടെ സ്വാഭാവിക പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടും.
കടത്തിന് കടൽ മാർഗവും മലബാർ ഇടനാഴിയും
വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ പരിശോധന കർശനമായതിനാൽ കരമാർഗമുള്ള കടത്തിനു പകരം കടൽ മാർഗമുള്ള മയക്കു മരുന്ന് കടത്താണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കുടുതലുള്ളതെന്ന് കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കേരളതീരത്തോട് ചേർന്നുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ പാതകളാണ് മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് ജില്ലാ അതിർത്തികളും കടത്തിനുള്ള മാർഗമാണെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. കൊച്ചിയിലെ തുറമുഖവും വ്യോമഗതാഗത സൗകര്യവുമാണ് കടത്തുകാരുടെ ആകർഷണകേന്ദ്രം. തമിഴ്നാട്, കർണാടക, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നിവയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നിലധികം അന്തർസംസ്ഥാന റോഡ് ഇടനാഴികളാണ് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാരെ ആകർഷിക്കുന്നത്.
ഓർഡർ ചെയ്താൽ വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ ആപ്പുകൾ
ഡാർക്ക് വെബ്ബിലൂടെ ഓൺലൈൻ ഓർഡർ സ്വീകരിച്ച് മയക്കുമരുന്ന് വീട്ടിലെത്തിക്കുന്ന സംഘങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടെന്ന് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. ഡീലർമാർ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത മെസേജിംഗ് ആപ്പുകളിലൂടെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയിലാണ് പേയ്മെന്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ഇടപാടുകൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. വ്യാജ നമ്പർ പ്ലേറ്റുകളുള്ള സൂപ്പർബൈക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില കച്ചവടക്കാർ സംശയം ഒഴിവാക്കാൻ യുവദമ്പതികളായാണ് വേഷമിടുന്നത്.
മയക്കുമരുന്നു കടത്തു കേസുകളിൽ വൻവർദ്ധന
കേരളത്തിലെ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തു കേസുകളിൽ കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷം കൊണ്ട് വൻവർദ്ധനയാണുണ്ടായത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞ മൂന്നുവർഷത്തെ കണക്കുകൾ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 12ന് ലോക്സഭയിൽ സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. 85,000ൽ അധികം കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേരളമാണ് രാജ്യത്ത് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതുള്ളത്. 35,000ൽ അധികം കേസുകളുമായി മഹാരാഷ്ട്ര രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും മയക്കുമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ട സംസ്ഥാനമായ പഞ്ചാബ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. കേരളത്തിൽ 2016ൽ ആറായിരം കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടത്.
കേരളത്തിൽ കൃത്യമായ പരിശോധന നടക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിലും വർധനയുണ്ടാകുന്നതെന്ന് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ജെ കിഷോർകുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മയക്കുമരുന്നുകളുടെ കടത്തു തടയാൻ പരിശോധന കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ മയക്കുമരുന്നുകൾ എത്തുന്നതിനു പിന്നിൽ അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്നു മാഫിയയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുസംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട മയക്കുമരുന്ന് കടത്തു കേസുകളുടെ കണക്കുകൾ
2017 - 9,244
2018 - 9000
2019 - 9000
2020 - 5,000
2022 - 26,918
2023 - 30,715
2024 - 27,701
2025 - 85,000