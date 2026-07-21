ദിവസങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പില്ല, വെറും 4 മണിക്കൂറിൽ മോൾഡ് തയാർ; ചെരുപ്പ് നിർമാണത്തിൽ വിപ്ലവം കുറിക്കാൻ 3ഡി പ്രിൻ്റിങ്
ഫുട്വെയർ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് സെൻ്ററും ഫുട്വെയർ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കേരളയും ചേർന്നാണ് പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ അവതരിപ്പിച്ചത്
Published : July 21, 2026 at 6:31 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രന്
കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിലെ ചെരുപ്പ് നിർമാണ മേഖലയെ പുതിയ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റവുമായി 3ഡി പ്രിൻ്റിങ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ വരവ്. ചെരിപ്പുകളുടെ രൂപകൽപനയും നിർമാണവും കൂടുതൽ വേഗത്തിലും കൃത്യതയോടെയും നടത്താൻ സഹായിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ കോഴിക്കോട് നടക്കുന്ന ഫുട്വെയർ എക്സ്പോ കേരളയിലാണ് ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത്. ഫുട്വെയർ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് സെൻ്ററും ഫുട്വെയർ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കേരളയും ചേർന്നാണ് പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ ഈ പ്രിൻ്റർ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ചൈനയിൽ നിന്നാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ചെരിപ്പ് നിർമാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോളി യൂറിത്തീൻ റെക്സിൻ (പി.യു. റെക്സിൻ) ഉപയോഗിച്ച് മോൾഡും ചെരിപ്പും നേരിട്ട് പ്രിൻ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനമാണിത്. ഇതിലൂടെ പുതിയ ഡിസൈനുകൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള സമയം ഗണ്യമായി കുറയുകയും ചെറുകിട നിർമാതാക്കൾക്കും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രയോജനം ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്യും.
4 മണിക്കൂറിൽ മോൾഡ്; ഡിസൈൻ മാറ്റവും എളുപ്പം
നിലവിൽ പുതിയ ചെരിപ്പ് ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കിയാൽ അതിൻ്റെ മോൾഡ് നിർമിക്കാൻ ഡിസൈൻ ഡൽഹിയിലേക്കോ ചൈനയിലേക്കോ അയയ്ക്കുകയാണ് പതിവ്. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മോൾഡ് ലഭിക്കാൻ നാല് മുതൽ ഏഴ് ദിവസം വരെയും ചൈനയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാൻ ഏകദേശം പത്ത് ദിവസം വരെയും എടുക്കും. ഇതിനിടെ ഡിസൈനിൽ മാറ്റം ആവശ്യമായാൽ വീണ്ടും മുഴുവൻ നടപടികളും ആവർത്തിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട്.
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എന്നാൽ 3ഡി പ്രിൻ്റർ കമ്പനിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഡിസൈൻ നേരിട്ട് പ്രിൻ്ററിലേക്ക് നൽകി വെറും നാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മോൾഡ് തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയും. ആദ്യം കട്ടി കൂടിയ പി.യു. റെക്സിൻ ഉപയോഗിച്ച് മോൾഡ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് പരിശോധന നടത്തുകയും ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പിന്നീട് സാധാരണ പി.യു. റെക്സിൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെരിപ്പ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് പരീക്ഷിക്കാനും സാധിക്കും. അന്തിമ മോൾഡ് തയ്യാറായാൽ അതുപയോഗിച്ച് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ മോഡൽ ചെരിപ്പുകൾ നിർമിക്കാനാകും.
ചെറുകിട നിർമാതാക്കൾക്ക് കരുത്താകും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ
ഒരു 3ഡി പ്രിൻ്റിന് നിലവിൽ 20 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയാണ് ചെലവ്. ഒരു ചെരുപ്പോ മോൾഡോ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം 4,000 രൂപ വരെയാകും ചെലവാകുക. എന്നാൽ സാങ്കേതികവിദ്യ കൂടുതൽ വ്യാപകമാകുന്നതോടെ ഈ ചെലവ് ഗണ്യമായി കുറയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ചെരുപ്പ് നിർമാണ മേഖലയിൽ ചെറുകിട കമ്പനികൾക്ക് ഒരു പൊതുവേദിയിൽ അവരുടെ ഉൽപാദന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ സഹായകമാകും. ഇതിലൂടെ നിർമാണ വേഗം വർധിക്കുമെന്നും ഉൽപാദനച്ചെലവ് കുറയും. വികെസി ഗ്രൂപ്പ് മേധാവി വി.കെ.സി. റസാഖ് പറഞ്ഞു.
2019 വരെ ഇന്ത്യയിലെ പോളി യൂറിത്തീൻ ചെരിപ്പുകളുടെ 50 ശതമാനത്തിലധികവും കേരളത്തിലായിരുന്നു നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പ്രളയവും കൊവിഡ് മഹാമാരിയും കഴിഞ്ഞതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ നിർമാണ മേഖല പ്രതിസന്ധിയിലായി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ 3ഡി പ്രിൻ്റിങ് പോലുള്ള പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ കേരളത്തിലെ ചെറുകിട നിർമാതാക്കൾക്ക് മത്സരക്ഷമത വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
വ്യക്തിഗത അളവിലുള്ള ചെരുപ്പ്; മാലിന്യവും കുറയും
3ഡി പ്രിൻ്റിങ് വഴി ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കാലിൻ്റെ അളവിനും ഘടനയ്ക്കും അനുസരിച്ച് ചെരിപ്പുകൾ നിർമിക്കാനാകും. സ്മാർട്ട്ഫോൺ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് കാൽ സ്കാൻ ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ചെരുപ്പിൻ്റെ മിഡ്സോളിൽ പ്രത്യേക നെറ്റ് രൂപകൽപന നൽകുന്നതിലൂടെ മികച്ച കുഷ്യനിംഗും കൂടുതൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും ഉറപ്പാക്കാനും കഴിയും.
പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ മുറിച്ചും തുന്നിയും ഒട്ടിച്ചും നിർമിക്കുന്നതിനുപകരം ആവശ്യമായ ഭാഗത്ത് മാത്രം മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ പാഴ്ച്ചെലവ് ഗണ്യമായി കുറയുന്നു. തുന്നലുകളോ പശയോ ഇല്ലാതെ ഒറ്റത്തവണയായി മുഴുവൻ ചെരിപ്പും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകതയാണ്.
നിലവിൽ Adidas, Nike, New Balance, Zellerfeld, Hilos തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ആഗോള ബ്രാൻഡുകൾ 3ഡി പ്രിൻ്റഡ് ചെരുപ്പുകൾ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഒരാൾ ശരാശരി രണ്ട് ജോഡി ചെരിപ്പിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ അത് ഏഴ് ജോഡിയാണ്. 2030ഓടെ ഇന്ത്യയിലും ഒരാൾക്ക് ശരാശരി നാല് ജോഡി ചെരിപ്പ് എന്ന നിലയിലേക്ക് വിപണി വളരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ 3ഡി പ്രിൻ്റിങ് സാങ്കേതികവിദ്യ കേരളത്തിൻ്റെ ചെരുപ്പ് നിർമാണ മേഖലയ്ക്ക് പുതിയ സാധ്യതകൾ തുറക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വ്യവസായ രംഗം.
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