വനസംരക്ഷണത്തിനിടെ ഇതുവരെ ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ചത് 38 പേർ; രക്തസാക്ഷിപ്പട്ടികയുമായി വനം വകുപ്പ്
ആനയുടെ ആക്രമണമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവനുകൾ അപഹരിച്ച പ്രധാന കാരണം. പാമ്പുകടി, വേട്ടക്കാരുടെ വെടിയേറ്റ് മരണം, വാഹനാപകടം, കാട്ടുതീ, മുങ്ങിമരണം, പ്രകൃതിദുരന്തസമാന സാഹചര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും മരണകാരണങ്ങളായി
Published : September 14, 2026 at 9:24 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: വനസംരക്ഷണത്തിനും വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിനുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനിടെ കേരള വനംവകുപ്പിന് നഷ്ടമായത് 38 ജീവനുകൾ. 1969 മാർച്ച് 4 മുതൽ 2025 ഡിസംബർ 6 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വിവിധ ജില്ലകളിലും വനമേഖലകളിലുമായി മരിച്ച വനംവകുപ്പ് ജീവനക്കാരെയാണ് 2026 ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെയുള്ള ഔദ്യോഗിക വന രക്തസാക്ഷി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആനയുടെ ആക്രമണമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവനുകൾ അപഹരിച്ച പ്രധാന കാരണം. പാമ്പുകടി, വേട്ടക്കാരുടെ വെടിയേറ്റ് മരണം, വാഹനാപകടം, കാട്ടുതീ, മുങ്ങിമരണം, പ്രകൃതിദുരന്തസമാന സാഹചര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും മരണകാരണങ്ങളായിട്ടുണ്ട്.
ആദ്യ രക്തസാക്ഷി ടി.കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർ
പട്ടികയിലെ ആദ്യപേര് ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറായിരുന്ന ടി.കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായരുടേതാണ്. 1969 മാർച്ച് 4ന് കരുളായി റേഞ്ചിലെ പാട്ടക്കരിമ്പിൽ സമൻസ് നടപ്പാക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് പ്രതിയുടെ കുത്തേറ്റ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത്. 1976 ഫെബ്രുവരി 20ന് ചിന്നാർ റേഞ്ചിൽ വനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ പ്രതികളുടെ കുത്തേറ്റ് മരണമടഞ്ഞ ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ പി.കെ. സുബുവും പട്ടികയിലുണ്ട്.
1977 ഡിസംബർ 6ന് ബന്ദിപ്പൂർ സാങ്ച്വറിയിൽ വച്ച് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് റിസർച്ച് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ എൻ. രാജേശ്വരൻ നായർ ഐഎഫ്എസ്, 1985 മേയ് 5ന് പറമ്പിക്കുളത്ത് വനസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനത്തിനിടെ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഒരേ ദിവസം മരണപ്പെട്ട റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചർമാരായ രാമർ പിള്ളയും കുഞ്ചുമണിയും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
മരംകൊള്ള തടയുന്നതിനിടെ കൊലപാതകം
വനത്തിൽ നിന്നും അനധികൃതമായി മരം മുറിച്ച് കടത്തുന്നവർ കൊലപ്പെടുത്തിയവരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 1986 ഓഗസ്റ്റ് 6ന് ചുങ്കത്തറ റേഞ്ചിലെ നെല്ലിക്കുത്തിൽ മരംകൊള്ള തടയുന്നതിനിടെ ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ ഒ.കെ. സെബാസ്റ്റ്യനെ മരംകൊള്ളക്കാരാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. തടി തലയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടായിരുന്നു കൊല നടത്തിയത്. 1987 ഒക്ടോബർ 9ന് അതിരപ്പിള്ളിയിൽ വനക്കുറ്റവാളികളെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ സെക്ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ കൃഷ്ണൻ നാടാരെ പ്രതികൾ കല്ലെറിഞ്ഞ് വീഴ്ത്തിയാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
ആനയാക്രമണങ്ങൾ തുടർക്കഥ
2007 സെപ്റ്റംബർ 20ന് വാളയാറിലെ ജനവാസകേന്ദ്രത്തിലെത്തിയ കാട്ടാനയെ തുരത്തുന്നതിനിടെ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചർ കെ.കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ, 2009 ഡിസംബർ ഒന്നിന് നിലമ്പൂർ പോത്തുകല്ലിൽ വനസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനത്തിനിടെ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞ ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ കെ. സുധീർ എന്നിവരുടെ പേരുമുണ്ട്.
2010 ജനുവരി 9ന് പാലക്കാട് ഒലവക്കാട്ട് പാമ്പിനെ പിടികൂടുന്നതിനിടെ പാമ്പുകടിയേറ്റ് ജീവൻ വെടിഞ്ഞ ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ ജി. മുരുകേശനും അതേ വർഷം ഏപ്രിൽ 3ന് കോഴിക്കോട് താമരശേരിയിൽ നായാട്ടുസംഘത്തിൻ്റെ വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ട ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ പി. ദേവദാസും പട്ടികയുടെ ഭാഗമാണ്. 2012 ജൂലൈ ഒന്നിന് അതിരപ്പിള്ളി റേഞ്ചിൽ വനസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനത്തിനിടെ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ വാച്ചർ വി.വി. സുബ്രഹ്മണ്യൻ, 2014 മേയ് 23ന് താമരശേരി മേഖലയിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് പാമ്പിനെ പിടികൂടുന്നതിനിടെ പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരണപ്പെട്ട വാച്ചർ ഷാബി, 2015 ഡിസംബർ 11ന് വയനാട് തോൽപ്പെട്ടിയിലെ ആൻ്റി പോച്ചിങ് ക്യാമ്പിൽ വന്യജീവിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ച വാച്ചർ ബസവൻ എന്നിവരെയും വനം വകുപ്പ് മറന്നിട്ടില്ല.
2016 സെപ്റ്റംബർ 20ന് വടക്കൻ വയനാട്ടിലെ ബേഗൂരിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ച വാച്ചർ ബൊമ്മൻ, 2018 ജനുവരി 18ന് വയനാട്ടിലെ കുറിച്യാട് വനമേഖലയിൽ കാട്ടാന കൊലപ്പെടുത്തിയ വാച്ചർ കരിയൻ 2018ൽ മരണപ്പെട്ട വാച്ചർ നാഗരാജ്, കാട്ട് പോത്തിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ മരണപ്പെട്ട തങ്കസ്വാമി എന്നിവരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ജീപ്പ് അപകടങ്ങളും കാട്ടുതീയും
2019 ഡിസംബർ 27ന് അട്ടപ്പാടി ചെമ്മണ്ണൂരിൽ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ ജീപ്പ് ഭവാനിപ്പുഴയിലേക്ക് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ട ഡ്രൈവർ ഉബൈദ് പാണക്കാടൻ, 2020 ജനുവരി ഒന്നിന് അതേ മേഖലയിൽ വനസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനത്തിനിടെ ജീപ്പ് ഭവാനിപ്പുഴയിലേക്ക് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ച റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ ഷർമിള ജയറാം എന്നിവരും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു.
2020 ഫെബ്രുവരി 16ന് തൃശൂർ വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ എച്ച്എൻഎൽ പ്ലാൻ്റേഷനിലുണ്ടായ കാട്ടുതീ അണയ്ക്കുന്നതിനിടെ പൊള്ളലേറ്റ് മരണപ്പെട്ട വാച്ചർമാരായ ശിവാകരൻ കെ.യു., എ.കെ. വേലായുധൻ, വി.എ. ശങ്കരൻ എന്നിവരെയും വനം വകുപ്പ് മറന്നിട്ടില്ല. 2020 ഫെബ്രുവരി 26ന് റാന്നി ഡിവിഷനിലെ രാജാമ്പാറ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ മടന്തമണ്ണിൽ നാട്ടിലിറങ്ങിയ കാട്ടാനകളെ വനത്തിലേക്ക് തുരത്തുന്നതിനിടെ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ മരണപ്പെട്ട ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചർ എ.എസ്. ബിജുവിനെയും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
2021 മുതൽ 2025 വരെ
2021 ഏപ്രിൽ 15ന് വയനാട് ബത്തേരിയിൽ വനസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനത്തിനിടെ പാറയിൽനിന്ന് കാൽ വഴുതി വീണ് മരിച്ച വാച്ചർ ബാബു, 2022 സെപ്റ്റംബർ 4ന് തൃശൂർ പാലപ്പിള്ളിയിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ മരണപ്പെട്ട വാച്ചർ ഹുസൈൻ ടി.കെ, 2023 ജനുവരി 25ന് മൂന്നാർ ഡിവിഷനിലെ ദേവികുളം റേഞ്ചിലെ ചിന്നക്കനാൽ സെക്ഷനിലെ പന്നിയാർ എസ്റ്റേറ്റിലെ തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ച വാച്ചർ ശക്തിവേൽ എന്നിവരും പട്ടികയിൽ ഇടം നേടി.
പട്ടികയിലെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ രക്തസാക്ഷി ഫോറസ്റ്റ് ബീറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ആർ. കാളിമുത്തുവാണ്. 2025 ഡിസംബർ 6ന് മണ്ണാർക്കാട് സൈലൻ്റ് വാലി റേഞ്ചിലെ പുത്തൂർ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ 2025ലെ കടുവ കണക്കെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രാൻസെക്ട് ഡാറ്റ ശേഖരണ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ അരളിക്കോണംകിണ്ണക്കര മലവാരത്തിലെ മുള്ളി ഭാഗത്തെ ഗുണ്ടുക്കൽ വനത്തിനകത്ത് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിലാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത്.
ആനയാണ് പ്രധാന ഭീഷണി
പട്ടിക പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വനസംരക്ഷണത്തിനിടെ ജീവനക്കാർ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപകടങ്ങളിലൊന്ന് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണമാണെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് വനസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ജനവാസമേഖലകളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ആനകളെ വനത്തിലേക്ക് തുരത്തൽ, വന്യജീവി നിരീക്ഷണം തുടങ്ങിയ ജോലികളിലാണ് നിരവധി ജീവനുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇതിനു പുറമെ വനക്കുറ്റവാളികളുടെയും വേട്ടക്കാരുടെയും ആക്രമണം, പാമ്പുകടി, വാഹനാപകടം, കാട്ടുതീ, പ്രകൃതിദത്തമായ അപകടങ്ങൾ എന്നിവയും ജീവനക്കാരുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
1969ൽ ആരംഭിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ നിന്ന് 2025ലെ ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ, വനസംരക്ഷണ ചുമതല നിർവഹിക്കുന്ന ജീവനക്കാർ നേരിടുന്ന അപകടസാധ്യതയുടെ ദീർഘമായ ചരിത്രമാണ് 38 പേരുടെ പട്ടിക രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓരോ മരണവും വനത്തിന്റെയും വന്യജീവികളുടെയും സംരക്ഷണത്തിനായി നിർവഹിച്ച ഔദ്യോഗിക ചുമതലകൾക്കിടയിലുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങളാണ്.
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