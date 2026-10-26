ശബരിമല സീസൺ ലക്ഷ്യമിട്ട് ലഹരിക്കടത്ത്; കോട്ടയത്ത് 36 കിലോ കഞ്ചാവുമായി നാലുപേർ പിടിയിൽ
കോട്ടയം ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി കെ. എം. സാബു മാത്യുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘവും ജില്ലാ ലഹരിവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും പ്രതികളെ നാളുകളായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയായിരുന്നു
Published : October 26, 2026 at 12:59 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 1:38 PM IST
കോട്ടയം: ശബരിമല തീർഥാടന കാലം ലക്ഷ്യമാക്കി എരുമേലിയിൽ വിൽപനയ്ക്കായി എത്തിച്ച 36 കിലോ കഞ്ചാവുമായി നാലുപേർ പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായി. ബെംഗളൂരുവിൽനിന്നെത്തിയ അന്തർസംസ്ഥാന ബസിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മൂന്ന് ട്രോളി ബാഗുകളിലായി ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ വൻ ലഹരിമരുന്ന് ശേഖരം കണ്ടെത്തിയത്. കോട്ടയം ജില്ലാ പൊലീസിൻ്റെ ലഹരിവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി തൂഫാൻ സ്ക്വാഡും പൊൻകുന്നം പൊലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ 'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ' പരിശോധനയിലാണ് പ്രതികൾ വലയിലായത്.
ശരത്ത്കുമാർ വി. എ (25), ആദർശ് പി. റജി (27), നന്തു റിനോഷ് (27), ഷാരൂഖാൻ (26) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഒഡീഷയിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ച കഞ്ചാവ് ബെംഗളൂരു വഴി കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തുകയായിരുന്നു. ശബരിമല തീർഥാടന സീസണിൽ എരുമേലി കേന്ദ്രീകരിച്ച് വൻതോതിൽ വിൽപന നടത്താനാണ് സംഘം പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.
കോട്ടയം ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി കെ. എം. സാബു മാത്യുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘവും ജില്ലാ ലഹരിവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും പ്രതികളെ നാളുകളായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് പ്രതികൾ കഞ്ചാവുമായി ബെംഗളൂരുവിൽനിന്ന് എത്തുമെന്ന രഹസ്യ വിവരം അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ ആസൂത്രിതമായ നീക്കത്തിലൂടെയാണ് വൻ കഞ്ചാവുശേഖരം പിടികൂടിയത്.
ലഹരിക്കടത്ത് സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി
ലഹരിക്കടത്ത് സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ ജില്ലയിൽ പൊലീസ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ മാസം മാത്രം വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കാക്കുന്ന അളവിലുള്ള കഞ്ചാവ് കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളും എം.ഡി.എം.എ കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കേസുകളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ലഹരിമരുന്ന് കടത്തും വിൽപനയും തടയുന്നതിനുള്ള പൊലീസ് നടപടികൾ ശക്തമാകുന്നതോടെ ചില ലഹരിക്കടത്ത് സംഘങ്ങൾ അക്രമാസക്തരാകുകയും പൊലീസിനെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ ഈരാറ്റുപേട്ടയിലും കോട്ടയത്തും പാലായിലും എം.ഡി.എം.എ കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘത്തെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ഡാൻസാഫ് പൊലീസുദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിക്കുകയും പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവങ്ങളുണ്ടായി. ലഹരിവ്യാപാരത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാകുന്നതാണ് ഇത്തരം സംഘങ്ങളുടെ അക്രമത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജില്ലയിൽ ലഹരിമരുന്നുകളുടെ കടത്തും വിൽപനയും തടയുന്നതിനായി കൂടുതൽ കർശനമായ നിരീക്ഷണവും പരിശോധനകളും നടത്താൻ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാ ലഹരിവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ് നിരീക്ഷണവും അന്വേഷണവും ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ കൃത്യമായ നീക്കങ്ങളാണ് പൊൻകുന്നം പൊലീസുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ ഇന്നത്തെ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ടയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത്. ശബരിമല തീർഥാടന സീസൺ ആരംഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തീർഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളും പരിസരപ്രദേശങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലഹരിമരുന്ന് കടത്തും വിൽപനയും നടത്താനുള്ള നീക്കങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി പൊലീസ് പരിശോധനകളും നിരീക്ഷണവും വരും ദിവസങ്ങളിലും കൂടുതൽ ശക്തമാക്കും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി സാബു മാത്യു കെ. എം ഐ.പി.എസിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിൽ ജില്ലാ നാർക്കോട്ടിക് സെൽ ഡിവൈ.എസ്.പി യു. ശ്രീജിത്ത്, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഡിവൈ.എസ്.പി റിജോ പി. ജോസഫ് എന്നിവർ ഓപ്പറേഷന് നേതൃത്വം നൽകി. ഡാൻസാഫ് ടീം അംഗങ്ങളോടൊപ്പം, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി തൂഫാൻ സ്ക്വാഡും, പൊൻകുന്നം സ്റ്റേഷനിലെ സേനാംഗങ്ങളായ എസ്.ഐ ഗ്രീഷ്മ ചന്ദ്രൻ ടി, എസ്.ഐ ശിവപ്രസാദ് എസ്, എസ്.ഐ പ്രദീപ് പി. എൻ, എസ്.ഐ ജോൺസൺ ടി. എസ്, എസ്.ഐ രമേഷ് കുമാർ കെ. ആർ, എ.എസ്.ഐ രഞ്ജു കെ. ടി, എ.എസ്.ഐ ബിജി വി. ജെ, സി.പി.ഒമാരായ രാജേഷ് പി. രാജപ്പൻ, വിനോദ് ജോസഫ്, ശ്രീജിത്ത് കെ. കെ, ബിപിൻ സാം എന്നിവരും റെയ്ഡിൽ പങ്കെടുത്തു.
Also Read:സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ കൊള്ളയ്ക്ക് പൂട്ടിടാൻ സർക്കാർ; നിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ ബിൽ വരുന്നു