ആക്ഷൻ പറഞ്ഞ് മണി രത്നം, ഷൈല ബാനുവായി മനീഷ, ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി രാജീവ്‌ മേനോൻ; ഓർമകൾ തിരയടിച്ച ബോംബെ

ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലായ 'ബോംബെ' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ മുപ്പതാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് സംവിധായകൻ മണിരത്നം, നായിക മനീഷ കൊയ്‌രാള, ഛായാഗ്രാഹകൻ രാജീവ് മേനോൻ എന്നിവർ പഴയ ഓർമകൾ പുതുക്കാൻ ബേക്കൽ കോട്ടയിലെത്തിയത്

ബേക്കലില്‍ മണിരത്നത്തിൻ്റെയും മനീഷ കൊയ്‌രാളയുടെയും ചിത്രം പകര്‍ത്തുന്ന രാജീവ് മേനോന്‍ (ETV Bharat)
Published : December 20, 2025 at 1:30 PM IST

കാസർകോട്: മനീഷ കൊയ്‌രാള ഒരു നിമിഷം ഷൈല ബാനുവാകുന്ന കാഴ്ച... ആക്ഷനും കട്ടിനുമിടയിലുള്ള ഏടുകൾ ഓർത്തെടുത്ത് സംവിധായകൻ മണി രത്നം... ബേക്കലിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ആദ്യമായി കാണുന്ന കുട്ടിയെപ്പോലെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന രാജീവ് മേനോൻ... എക്കാലത്തെയും മികച്ച ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ 'ബോംബെ' യുടെ ഓർമകൾ വീണ്ടും തിരയടിച്ച് ബേക്കലിനെ തഴുകുന്നു.

മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഷൈലാ ബാനുവും ശേഖറും പ്രണയിച്ചു നടന്ന ബേക്കലിൻ്റെ മണ്ണിലേക്ക് ആ പ്രണയകാവ്യത്തിൻ്റെ ശില്‍പികൾ വീണ്ടും എത്തി. ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലായ 'ബോംബെ' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ മുപ്പതാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് സംവിധായകൻ മണിരത്നം, നായിക മനീഷ കൊയ്‌രാള, ഛായാഗ്രാഹകൻ രാജീവ് മേനോൻ എന്നിവർ പഴയ ഓർമകൾ പുതുക്കാൻ ബേക്കൽ കോട്ടയിലെത്തിയത്.

ബേക്കലിൽ വീണ്ടും 'ബോംബെ' വസന്തം (ETV Bharat)


ആ ദൃശ്യവിസ്മയം പിറന്ന വഴി

"നാലു ദിവസം തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന മഴ. ഷൂട്ടിങ് നിർത്തിവെച്ച് പോകേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ആശങ്കപ്പെട്ടിരുന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മഴ കുറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് ബേക്കലിലേക്ക് നീട്ടിവെച്ച ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഉയിരേ ഉയിരേ... എന്ന ഗാനത്തിൽ പ്രേക്ഷകൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ടത്. ആ സമയത്ത് മഴ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ഫ്രെയിം ഇത്രയും മനോഹരമായത്. മഴ പെയ്തതിനാൽ കടൽ കലുഷിതമായിരുന്നു. ആർത്തലച്ചു വരുന്ന തിരമാലകൾ പേടിപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ദൃശ്യത്തിൻ്റെ ഭംഗി കൂട്ടാൻ കഴിഞ്ഞതെന്നു രാജീവ്‌ മേനോൻ ഓർത്തെടുത്ത് പറയുന്നു.

ജീവിതം മാറ്റിയ ബോംബെ

ബേക്കൽ കോട്ടയിലെ കടൽക്കാറ്റേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ മനീഷ കൊയ്‌രാള ഒരു നിമിഷം വീണ്ടും ഷൈലാ ബാനുവായി മാറിയ നിമിഷമായിരുന്നു അത്. തൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വഴിത്തിരിവായിരുന്നു 'ബോംബെ' എന്നും, ഈ മണ്ണിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തിയതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും മനീഷ പറഞ്ഞു. തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ലൊക്കേഷനുകളിൽ ഒന്നാണ് ബേക്കൽ എന്ന് മണിരത്നവും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

രാജീവ്‌ മേനോൻ (ETV Bharat)

സിനി ടൂറിസത്തിന് പുത്തൻ ഉണർവ്

'ബോംബെ'യിലെ പ്രശസ്തമായ 'ഉയിരേ' ഗാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന രംഗങ്ങള്‍ ചിത്രീകരിച്ച ഇടമായ ബേക്കല്‍ കോട്ടയെ വീണ്ടും സിനിമാ പ്രേക്ഷകര്‍ക്കിടയില്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനോടൊപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ സിനി ടൂറിസം സാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ബേക്കൽ റിസോർട്ട്സ് ഡെവലപ്പ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷനും (BRDC) കേരള ടൂറിസം വകുപ്പും സംയുക്തമായാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ടൂറിസം-പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസും സംഘത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.


തളങ്കരയും ഫ്രെയിമിലെ സൗന്ദര്യമായി

ബേക്കൽ കോട്ട മാത്രമല്ല, കാസർകോട്ടെ തളങ്കരയും സിനിമയിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിനിമയിലെ നായകനായ ശേഖറിൻ്റെയും ഷൈലാ ബാനുവിൻ്റെയും വീടുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് തളങ്കരയിലായിരുന്നു. ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി വരുന്ന നായകൻ തോണി ഇറങ്ങി വരുന്ന നായികയെ ആദ്യമായി കാണുന്ന മനോഹര ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചതും തളങ്കരയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു.

ശനിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ടു മണിയോടെ എത്തിയ സംഘം ബേക്കൽ കോട്ടയും പരിസരവും ചുറ്റിക്കണ്ട്, പഴയ ലൊക്കേഷൻ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു.

പ്രേക്ഷക മനസ്സുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന ശേഖറും ഷൈലബാനുവും

1995-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘ബോംബെ’, പ്രണയകഥയുടെ സൗന്ദര്യത്തിനൊപ്പം സാമൂഹിക യാഥാർഥ്യങ്ങളുടെ കടുപ്പവും ആവിഷ്‌കരിച്ച സിനിമയായി ഇന്ത്യൻ സിനിമയെ പുതിയൊരു വഴിത്തിരിവിലേക്ക് നയിച്ചു. അരവിന്ദ് സ്വാമിയും മനീഷ കൊയ്‌രാളയും അവതരിപ്പിച്ച ശേഖർ ഷൈലബാനു കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇന്നും പ്രേക്ഷക മനസ്സുകളിൽ ജീവിക്കുന്നു. സംഗീതം ഒരുക്കിയത് എ ആർ റഹ്മാൻ ആയിരുന്നു. സിനിമയിലെ പാട്ടുകൾ ഇന്നും ആഘോഷിക്കുന്നു.


രാജീവ് മേനോൻ്റെ ഛായാഗ്രഹണം ‘ബോംബെ’യെ ദൃശ്യകാവ്യമായി മാറ്റി. മികച്ച ഛായാഗ്രഹണത്തിനടക്കം രണ്ട് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ ഈ ചിത്രം, വാണിജ്യവിജയവും പ്രശംസയും ഒരുപോലെ സ്വന്തമാക്കി.
കാലം മാറിയാലും, കഥകളും ചിത്രങ്ങളും ഓർമകളും മായാതെ നിലനിൽക്കുമെന്നതിന് തെളിവാണ്, ‘ബോംബെ’ സിനിമ.

