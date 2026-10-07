ഒടുവില് 30 കോടി ഓണം ബമ്പര് അടിച്ച ആ കോടീശ്വരൻ എത്തി; പണം കൈപ്പറ്റി, ലോട്ടറി വകുപ്പിൻ്റെ പ്രതികരണമിങ്ങനെ
കേരളം കാത്തിരുന്ന ആ കോടീശ്വരൻ ഒടുവില് ഓണം ബമ്പര് അടിച്ച ടിക്കറ്റുമായി ലോട്ടറി വകുപ്പിൻ്റെ ഓഫീസിലെത്തി. തിരുവോണം ബമ്പർ ലോട്ടറി ഭാഗ്യശാലി തൻ്റെ പേര് വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് വിടരുതെന്ന ഉറപ്പിൻമേലാണ് ടിക്കറ്റ് ഏല്പിച്ചു മടങ്ങിയത്.
Published : October 7, 2026 at 12:08 PM IST
ഹേമന്ത് ചന്ദ്രൻ പി
കണ്ണൂർ : അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമം. കേരളം കാത്തിരുന്ന ആ ചോദ്യത്തിന് ഒടുവിൽ ഉത്തരമായിരിക്കുന്നു. മലയാളിയോ അതോ അതിഥി തൊഴിലാളിയോ..? ആരാണ് ആ ഭാഗ്യവാൻ. പക്ഷേ പുറത്തുവിടാൻ യാതൊരുവിധ നിർവാഹവുമില്ല. അതി ബുദ്ധിശാലിയായ അയാൾ എല്ലാ രേഖകളുമായി ബാങ്കിനെ സമീപിക്കുകയും ടിക്കറ്റ് നൽകി മടങ്ങി പോവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾ ആരും കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല. ഇക്കഴിഞ്ഞ 26ന് നറുക്കെടുത്ത തിരുവോണം ബമ്പർ ലോട്ടറി ഭാഗ്യശാലി തൻ്റെ പേര് വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് വിടരുതെന്ന ഉറപ്പിൻമേലാണ് ടിക്കറ്റ് ഏല്പിച്ചു മടങ്ങിയത്.
സുജിത്തിനും അറിയില്ല...
ടിക്കറ്റ് വിറ്റ സുജിത്തിനെ തങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും സുജിത്തിനും ഭാഗ്യശാലിയെ കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും ഇല്ല. ഭാഗ്യശാലി തന്നെ ഇതുവരെ ബന്ധപ്പെട്ടില്ലെന്ന് സുജിത്ത് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ്. വില്ക്കാൻ കഴിയാത്ത 17 ടിക്കറ്റ് തൻ്റെ കയ്യിൽ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നത് നിനക്ക് തന്നെയാണ് അടിച്ചത് എന്നാണ്. എന്നെങ്കിലും എന്നെ കാണാൻ വരും എന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ട് സുജിത്ത് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു.
ലോട്ടറി വകുപ്പിനും അനുമതിയില്ല...
ലോട്ടറി വകുപ്പ് ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടർ സാജു ജെ ഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജയിയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പുറത്തു പറയാൻ നമുക്ക് യാതൊരു നിർവാഹവുമില്ല എന്നായിരുന്നു മറുപടി. രേഖാമൂലം ഭാഗ്യശാലി എഴുതിക്കൊടുത്താൽ യാതൊരു വിധത്തിലും വിവരങ്ങൾ പുറത്തു പറയരുത് എന്നാണ് നിയമമെന്നും ആദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.
കൈയിലെത്തിയത് 16.47 കോടി രൂപ!
30 കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമെങ്കിലും, നിയമപ്രകാരമുള്ള നികുതികളും ഏജൻ്റ് കമ്മീഷനും കുറച്ചുള്ള തുകയാണ് വിജയിക്ക് ലഭിക്കുക. ലോട്ടറി ഏജൻ്റിനുള്ള കമ്മീഷനായി 3 കോടി രൂപയും (10%). ആദായനികുതിയും സർചാർജുമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കൃത്യം 16.47 കോടി രൂപ ഭാഗ്യശാലിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോട്ടറി വകുപ്പ് കൈമാറി കഴിഞ്ഞു.
അജ്ഞാതനായി തുടരാൻ കാരണം
മുൻവർഷങ്ങളിൽ ബമ്പര് അടിച്ചവർക്ക് ഉണ്ടായ അമിത മാധ്യമശ്രദ്ധയും, പണം ചോദിച്ച് ആളുകൾ നിരന്തരം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതുമായ അനുഭവങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ വർഷത്തെ വിജയി മാറിനിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് സൂചന. തനിക്കും കുടുംബത്തിനും സമാധാനപരമായ ജീവിതം വേണമെന്ന ആഗ്രഹത്താലാണ് ലോട്ടറി അടിച്ച വിവരം രഹസ്യമാക്കിവച്ചതെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
കോടികൾ തേടിയെത്തിയിട്ടും അജ്ഞാതം! ബമ്പറടിച്ച് 'മുങ്ങിയ' ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കഥയറിയാമോ?
കേരളത്തിൽ ഇതാദ്യമായല്ല കോടികൾ അടിച്ച ഭാഗ്യവാന്മാർ അജ്ഞാതരായി തുടരുന്നത്. ഇതിന് മുൻപും കോടികളുടെ ബമ്പറടിച്ച് ഒളിവിൽ പോകേണ്ടി വന്നവരും, സ്വയം വെളിപ്പെടുത്താതെ ബാങ്ക് വഴി രഹസ്യമായി പണം വാങ്ങിയവരുമായ ഒട്ടനവധിപ്പേരുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഒളിച്ചോടുന്നത്? മുൻകാലങ്ങളിലെ ആ രസകരമായ സംഭവങ്ങളിലേക്ക്...
25 കോടിയുടെ 'അജ്ഞാത' തമിഴ്നാട് കൂട്ടുകെട്ട് (2023)
2023-ലെ 25 കോടി രൂപയുടെ ഓണം ബമ്പർ അടിച്ചപ്പോൾ വലിയൊരു ട്വിസ്റ്റാണ് കേരളം കണ്ടത്. പാലക്കാട് വാളയാർ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് വിറ്റുപോയ ടിക്കറ്റിനായിരുന്നു അന്ന് ഒന്നാം സമ്മാനം. ഭാഗ്യശാലി ആരാണെന്ന് ദിവസങ്ങളോളം ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. ഒടുവിൽ സമ്മാനത്തുക കൈപ്പറ്റാൻ അവർ ലോട്ടറി ഡയറക്ടറേറ്റിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് രഹസ്യം പുറത്തായത്. തമിഴ്നാട് തിരുപ്പൂർ സ്വദേശികളായ നാല് സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്നാണ് ആ ടിക്കറ്റെടുത്തത്. എന്നാൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വരാനോ, തങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിടാനോ അവർ കർശനമായി വിസമ്മതിച്ചു. തങ്ങളുടെ സമാധാനജീവിതത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന ഭയം കാരണം അവർ ഇന്നും അജ്ഞാതരായി തുടരുകയാണ്.
കൊച്ചിയിലെ 'അജ്ഞാത' വനിത (2025ലെ ഓണം ബമ്പര്)
തൊട്ടടുത്ത വർഷമായ 2025-ലും ഈ 'അജ്ഞാത' നാടകം ആവർത്തിച്ചു. എറണാകുളം നെട്ടൂരിലെ ഒരു ലോട്ടറി ഏജൻസിയിൽ നിന്നും വിറ്റ 25 കോടി രൂപയുടെ ടിക്കറ്റാണ് അന്ന് ഓണം ബമ്പറടിച്ചത്. ടിക്കറ്റ് വിറ്റ ഏജൻ്റ് ലതീഷ് പലതവണ ആ ഭാഗ്യശാലിയെ ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കൃത്യമായി കണ്ടെത്താനായില്ല. ഫലം വന്ന് ദിവസങ്ങളോളം ആരും സമ്മാനവുമായി വന്നതുമില്ല. ലോട്ടറി അടിച്ച വിവരം വീട്ടുകാരോട് പോലും പറയാതെ, മാധ്യമങ്ങളുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് ഒടുവിൽ ബാങ്ക് വഴി മാത്രമാണ് ആ വിജയി പണം സുരക്ഷിതമാക്കിയത്.
2023ലെ വിഷു ബമ്പർ
12 കോടി രൂപ (ടിക്കറ്റ് നമ്പർ: VE 475588). കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യന്നൂരില് ടിക്കറ്റിനായിരുന്നു ഒന്നാം സമ്മാനം. വിഷു ബമ്പറിൻ്റെ ഫലം വന്ന് ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും വിജയി ആരാണെന്ന് ഒരു സൂചനയും ഇല്ലായിരുന്നു. മാധ്യമങ്ങളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ഭാഗ്യശാലി ആ കോടി വിലമതിക്കുന്ന ടിക്കറ്റ് രഹസ്യമായി ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുകയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ഒന്നു മാറിയപ്പോൾ, തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള സംസ്ഥാന ലോട്ടറി ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫീസിൽ ഇയാൾ ആരും അറിയാതെ നേരിട്ടെത്തി. കർശനമായ സ്വകാര്യത വേണമെന്ന നിബന്ധനയോടെ പേപ്പർ വർക്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കി, ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോലും പോസ് ചെയ്യാതെയാണ് ഇയാള് കോടികളുമായി മടങ്ങിയത്.
2022ലെ 10 കോടിയുടെ പൂജ ബമ്പർ
തൃശൂർ ജില്ലയില് വിറ്റ JC 110398 എന്ന ടിക്കറ്റ് നമ്പറിനാണ് 10 കോടിയുടെ പൂജ ബമ്പർ അടിച്ചത്. എന്നാല് അതേ വര്ഷത്തിലെ 25 കോടിയുടെ ഓണം ബമ്പർ വിജയിയായ അനൂപ് എന്ന ഓട്ടോ ഡ്രൈവർക്ക് സഹായം ചോദിച്ചെത്തിയവരുടെ ശല്യം കാരണം സ്വന്തം വീടുവിട്ട് ഒളിച്ചോടേണ്ടി വന്ന വാർത്ത കേരളം ചർച്ച ചെയ്ത തൊട്ടടുത്ത മാസങ്ങളിലാണ് പൂജ ബമ്പർ ഫലം വരുന്നത്. അനൂപിൻ്റെ ദുരനുഭവം നേരിട്ട് കണ്ട തൃശൂർ സ്വദേശിയായ വിജയി ഒട്ടും സമയം കളയാതെ കടുത്ത ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വരില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച അദ്ദേഹം ഒരു ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് വഴി മാത്രമാണ് ലോട്ടറി വകുപ്പിനെ സമീപിച്ചത്. തൻ്റെ പേരോ വിവരങ്ങളോ ഒരു കാരണവശാലും മാദ്ധ്യമങ്ങൾക്ക് കൈമാറരുതെന്ന് ഇയാൾ ലോട്ടറി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കർശന നിർദേശവും നൽകിയിരുന്നു.
2020 കാസർകോട്ടെ ആ 'നിഗൂഢ' കോടീശ്വരൻ (സമ്മർ ബമ്പർ)
2020ല് സമ്മര് ബമ്പര് 12 കോടി രൂപ അടിച്ചത് കാസർകോട് ജില്ലയിലായിരുന്നു. 12 കോടി അടിച്ച വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്താൻ പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ വലവിരിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു. കടുത്ത അജ്ഞാതവാസം നയിച്ച വിജയി, കാസർകോട്ടുള്ള ഒരു പ്രമുഖ ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ച് വഴിയാണ് ടിക്കറ്റ് ലോട്ടറി വകുപ്പിന് സമർപ്പിച്ചത്. ബാങ്കിനോടും ലോട്ടറി ഡയറക്ടറേറ്റിനോടും തൻ്റെ സ്വകാര്യത കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഇയാൾ ഔദ്യോഗികമായി ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ ആ 12 കോടിയുടെ ഉടമ ആരാണെന്ന രഹസ്യം ഇന്നും അജ്ഞാതമായി തുടരുന്നു.
ഭാഗ്യവാന്മാർ ഒളിച്ചോടാൻ കാരണം "അനൂപ് ഇഫക്റ്റ്"
എന്തുകൊണ്ടാണ് കോടികൾ കിട്ടിയിട്ടും ഈ ഭാഗ്യശാലികൾ ഒളിച്ചുകളിക്കുന്നത് എന്നതിന് കേരളത്തിന് ഒറ്റ ഉത്തരമേയുള്ളൂ , ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ അനൂപിൻ്റെ അനുഭവമാണത്. 2022-ൽ ആദ്യമായി 25 കോടിയുടെ ഓണം ബമ്പർ അടിച്ച തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ അനൂപ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്ന് സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം നരകതുല്യമാക്കി മാറ്റി. സഹായം ചോദിച്ച് പല ഭാഗത്തുനിന്നും ആളുകൾ വീട്ടുപടിക്കൽ തടിച്ചുകൂടുകയും, സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരികയും ചെയ്തു. ഒടുവിൽ "എനിക്ക് ഈ ലോട്ടറി അടിക്കേണ്ടിരുന്നില്ല" എന്ന് അനൂപിന് പരസ്യമായി പറയേണ്ടി വന്നു. അനൂപിനുണ്ടായ ആ മാനസിക വിഷമങ്ങളും വേട്ടയാടലുകളും കണ്ടതു കൊണ്ടാണ്, അതിനുശേഷമുണ്ടായ ബമ്പർ വിജയികളെല്ലാം "പണം വേണം, പക്ഷെ പരസ്യം വേണ്ട" എന്ന ബുദ്ധിപരമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയത്.
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