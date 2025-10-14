മൂന്നാം വയസിനുള്ളിൽ മൂന്ന് റെക്കോർഡ്! ഓർമശക്തിയിൽ അത്ഭുതമായി ആശ്രിദ്
ഒന്നര വയസിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡും വേൾഡ് ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡും. മൂന്നാം വയസിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്. ചെറുതൊന്നുമല്ല ആശ്രിദിനെ തേടി എത്തുന്ന പുരസ്കാരങ്ങള്.
Published : October 14, 2025 at 7:07 PM IST
തൃശൂർ: ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക രൂപകൽപന ചെയ്തത് ആരാണ്? മരുഭൂമിയിലെ കപ്പൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൃഗം ഏത്? ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം ഏതാണ് എന്നിങ്ങനെ ചോദ്യം എന്തും ആയ്ക്കോട്ടെ... ഉത്തരം ഈ മൂന്ന് വയസുകാരൻ്റെ കയ്യിൽ ഭദ്രം. അതും നിമിഷങ്ങള് മതി ഈ കൊച്ചുമിടുക്കന് ഉത്തരം നൽകാൻ.
തൃശൂരിലെ മൂന്നര വയസുകാരൻ ആശ്രിദ് കിഷോറിൻ്റെ ഓർമ്മശക്തി ഏവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ലോക റെക്കോർഡുകൾ കീഴടക്കി മുന്നോട്ട് കുതിയ്ക്കുകയാണ് ഈ കൊച്ചു പ്രതിഭ. ഒന്നര വയസിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡും വേൾഡ് ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡും, ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്... ചെറുതൊന്നുമല്ല, ആശ്രിദിനെ തേടി എത്തുന്ന പുരസ്കാരങ്ങള്
തൃശൂർ മുക്കാട്ടുകര സ്വദേശികളായ കിഷോർ - സൗമ്യ ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് ആശ്രിദ് കിഷോർ. കുന്നോളമുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞ് മനസിലെ പൊതുവിജ്ഞാന സമ്പത്ത്. അറിവിൻ്റെ ചിറകിലേറി നേട്ടങ്ങള് കീഴടക്കി കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കുകയാണ് ഈ കുഞ്ഞു 'വലിയ' മനുഷ്യൻ.
''ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മകനെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങള് ജർമനിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോള് നാട്ടിൽ വന്നതാണ്. വാവയെ മൂന്ന് മാസം മുതൽ തന്നെ പരിശീലിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ഫാഷ് കാർഡ് കാണിച്ചാണ് ആദ്യം പരിശീലിപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോഴേ അവൻ നിറങ്ങള് മനസിലാക്കുമായിരുന്നു. അത് അങ്ങനെ തുടർന്നു. പിന്നെ ഒരു വയസ് കഴിഞ്ഞപ്പോള് കൂടുതൽ ബുക്ക്സ് വാങ്ങി നൽകി. അവന് അതിൽ താത്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ജനറൽ നോളജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അവൻ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോള് മൂന്ന് റെക്കോർഡുകള് അവൻ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.'' - അമ്മ സൗമ്യ പറയുന്നു.
ആശ്രിദ് കിഷോറിനെ ഓർത്ത് അഭിമാനമുണ്ടെന്നാണ് കിഷോറും സൗമ്യയും പറയുന്നത്. മൂന്നുമാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ അമ്മ സൗമ്യ മകൻ്റെ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു. നിറങ്ങളും കാർഡുകളുമൊക്കെ കാണിച്ച് മകനെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങളെല്ലാം മനസിലാക്കിയെടുക്കാനും ഓർത്ത് വയ്ക്കാനും തുടങ്ങിയതോടെയാണ് ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അംഗീകാരങ്ങള് ഇവനെ തേടിയെത്തിയത്. ചരിത്രവും ആനുകാലിക സംഭവങ്ങളും ലോകത്തെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളും അറിയണമെങ്കിൽ ആശ്രിദ് കിഷോറിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി.
