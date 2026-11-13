ഭീകരസംഘങ്ങളുമായി ബന്ധമെന്ന് സംശയം; ഒറ്റപ്പാലത്ത് 27കാരൻ അറസ്റ്റിൽ
ഒറ്റപ്പാലം തൃക്കങ്ങോട് ഭാഗത്തെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഗുരുമൂർത്തിയെയാണ് തൃശൂർ റേഞ്ച് അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മിഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
Published : November 13, 2026 at 5:35 PM IST
പാലക്കാട്: രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട 27കാരൻ അറസ്റ്റിൽ. ഭീകരസംഘങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്നാണ് യുവാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഒറ്റപ്പാലം തൃക്കങ്ങോട് ഭാഗത്തെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഗുരുമൂർത്തിയെയാണ് തൃശൂർ റേഞ്ച് അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മിഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
കഴിഞ്ഞദിവസം പുലർച്ചെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം യുവാവിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷമാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. തുടർന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. യുവാവ് തൃശൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് രാജ്യവിരുദ്ധ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ.
ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സാമ്പത്തിക നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായും രാജ്യ വിരുദ്ധ സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നുമാണ് ആരോപണം. എന്നാൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണസംഘം ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക, അതിനായി ഗൂഢാലോചന നടത്തുക, ഭീകരരെ സഹായിക്കുക തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യുഎപിഎ സെക്ഷൻ 18 ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനായി അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മിഷണർ ടിആർ രാജേഷിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിദഗ്ധ സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. യുവാവ് താമസിച്ചിരുന്ന മനിശ്ശേരിയിലെ മുറിയിലുൾപ്പെടെ സംഘം പരിശോധന നടത്തി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു.
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