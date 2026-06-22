ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനുമിടയിലെ നിലവിളികള്... കടലുണ്ടിയിലെ നീറുന്ന ഓർമ്മകള്ക്ക് ഇന്ന് 25 വർഷം
ദുരന്തത്തിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേട്ടയാടുന്നത് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളുടെ കൈവെട്ടി മാറ്റിയ സംഭവമാണ്. അങ്ങനെ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ അന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ... നടുക്കം മാറാത്ത ഓർമകളിലാണ് ഇന്നും ദൃക്സാക്ഷികള്.
Published : June 22, 2026 at 6:02 PM IST
കോഴിക്കോട്: 2001 ജൂൺ 22, നല്ല ശക്തമായ മഴ പെയ്തു തോർന്ന സമയം. കടലുണ്ടി പാലത്തിലൂടെ ചെന്നൈ മംഗലാപുരം എക്സ്പ്രസ് ചൂളം വിളിച്ച് പായുകയാണ്. പെട്ടന്നാണ് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടത്. ട്രെയിനിൻ്റെ അവസാന ആറ് ബോഗികൾ പാലം തെറ്റി പുഴയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു. നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ നാല് ബോഗികൾ പൂർണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു. രണ്ട് ബോഗികൾ പാലത്തിൽ തൂങ്ങി കിടന്നു.
കേരളക്കര ഒന്നാകെ ഞെട്ടി തരിച്ച ഒരു വൈകുന്നേരമായിരുന്നു അത്. കടലുണ്ടി ട്രെയിൻ ദുരന്തത്തിന് ഇന്ന് 25 വർഷം തികയുകയാണ്. ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുമായി യാത്ര തുടങ്ങിയ 52 ജീവനുകളാണ് അന്നത്തെ അപകടത്തിൽ പൊലിഞ്ഞത്. കടലുണ്ടിയിലെ ആദ്യ പാലം കഴിഞ്ഞ് അൽപ ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് അടുത്ത പാലത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ആ വൻ ദുരന്തം സംഭവിച്ചത്.
കാലവർഷം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ശക്തമായ മഴയായിരുന്നു. അപകടത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടാണ് പ്രദേശത്തെ യാവാക്കളും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും മണൽത്തൊഴിലാളികളും സ്ഥലത്ത് എത്തിയത്. സ്വന്തം ജീവൻ മറന്ന് എല്ലാവരും രക്ഷാപ്രവർത്തന് ഇറങ്ങി. കുറച്ച് വൈകിയാണെങ്കലും മഠത്തിൽ അബ്ദുൽ അസീസും സ്ഥലത്ത് കുത്തിച്ചെത്തി.
നിരവധി പേരെയാണ് അസീസും മറ്റ് രക്ഷാപ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് പുറത്തെത്തിച്ചത്. കൂടാതെ ചെറിയ കുട്ടികളുടേത് അടക്കം 52 പേരുടെ മൃതശരീരങ്ങളും പുഴയിൽ താഴ്ന്നുപോയ ബോഗികളിൽ നിന്നും പുറത്തെത്തിച്ചു.
"രാമനാട്ടുകരയിൽ ഒരു വിവാഹത്തിന് പോയതായിരുന്നു ഞാൻ. പെട്ടന്നാണ് കടലുണ്ടി പാലത്തിൽ നിന്ന് ട്രെയിൽ പാളം തെറ്റി അപകടം സംഭവിച്ചുവെന്ന വാർത്ത കേൾക്കുന്നത്. പെട്ടന്ന് തന്നെ സുഹൃത്തുമായി ബൈക്കിൽ അപകട സ്ഥലത്ത് എത്തി. മണൽത്തൊഴിലാളിയുടെ തോണിയിൽ കയറിയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി പോവുന്നത്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെയും മണൽത്തൊഴിലാളികളുടെയും എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് മരണസംഘ്യ കുറഞ്ഞത്", രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയ അബ്ദുൽ അസീസ് പറഞ്ഞു.
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ട്രെയിൻ ദുരന്തം നടന്ന ദിവസം രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിച്ചിരുന്ന വില്ലേജ് ഓഫീസറായ സുബ്രഹ്മണ്യന് ഇന്നും ട്രെയിൻ ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ നടുക്കുന്നതാണ്. അന്നത്തെ രക്ഷാദൗത്യങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ എഴുതിച്ചേർത്ത് ബ്യൂറോക്രസി എന്ന പേരിൽ ഒരു പുസ്തകവും സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാരായി റിട്ടയേർഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഓരോ വർഷവും കടലുണ്ടിയുടെ ഓർമ്മ ദിനത്തിൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ദുരന്തം നടന്ന കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ പാലത്തിനരികിൽ എത്താറുണ്ട്.
"ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും സംഭവ നടന്ന സ്ഥലത്ത് വരാറുണ്ട്. ദുരന്തത്തിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേട്ടയാടുന്നത് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളുടെ കൈവെട്ടി മാറ്റിയ സംഭവമാണ്. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയുള്ളു. ആ ഒരു സംഭവം എന്നെ ഇപ്പോഴും വല്ലാതെ അലട്ടുന്ന ഒന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ ദുരിതാശ്വാസത്തിൽ ഇടപ്പെടാനും അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ സഹായം ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിലും ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തം സംഭവിക്കാതെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു", സുബ്രഹ്മണ്യൻ പറഞ്ഞു.
മുന്നൂറോളം യാത്രക്കാർക്കാണ് ട്രെയിൻ ദുരന്തത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്. വാഹനങ്ങൾ എത്തിപ്പെടാൻ പോലും പ്രയാസം നേരിടുന്ന പ്രദേശത്ത് ഏറെ ദുഷ്കരമായിരുന്നു രക്ഷാപ്രവർത്തനം. ചെറിയ വള്ളങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയിരുന്നത്.
യാതൊരു മുൻകരുതലും ഇല്ലാതെ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പണയം വെച്ചാണ് പുഴയുടെ ആഴത്തിലേക്ക് ഊളിയിട്ട് ജീവനുവേണ്ടി കേഴുന്ന യാത്രക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ ഓരോരുത്തരും മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്. ആ നടുക്കുന്ന ദിനത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് കാൽ നൂറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയാകുമ്പോഴും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങിയ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസിൽ ഇന്നും മറക്കാനാവാത്ത നോവായി ആ ദുരന്തം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
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