അന്താരാഷ്ട്ര ഡോക്യൂമെൻ്ററി ഹ്രസ്വ ചലച്ചിത്രമേള; 24 ചിത്രങ്ങൾക്കു കൂടി പ്രദർശനാനുമതി
യുവ ഡോക്യുമെൻ്ററി ചലച്ചിത്രകാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ പ്രത്യേക പദ്ധതി ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചലച്ചിത്ര മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മന്ത്രി പി സി വിഷ്ണുനാഥ്
Published : September 26, 2026 at 12:58 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: അന്താരാഷ്ട്ര ഡോക്യൂമെൻ്ററി ഹ്രസ്വ ചലച്ചിത്രമേളയിൽ (ഐഡിഎസ്എഫ്എഫ്കെ) തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടും പ്രദർശനാനുമതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട 31 ചിത്രങ്ങളിൽ 24 ചിത്രങ്ങൾക്ക് കൂടി കേന്ദ്ര വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകി. 31 ചിത്രങ്ങൾക്കും പ്രദർശനാനുമതി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി നിയമനടപടി സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മന്ത്രാലയത്തിന് നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച കേസിൽ കോടതി ഇന്ന് വാദം കേൾക്കും.
ഹ്രസ്വചിത്ര മത്സരവിഭാഗത്തിലെ ഗ്ളോബ്, ഭിന്തീല പാത്ത്, എ ഹാൻഡ്ഷേക്ക് എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ, ഫോക്കസ് വിഭാഗത്തിലെ മദർ ടങ്, അൺസ്ട്രങ്, ചാപ്റ്റർ ടു, ഇൻ്റർനാഷണൽ വിഭാഗത്തിലെ ബേർഡ്സ് ഓഫ് വാർ, ഇൻസൈഡ്, മെലാറ്റോണിൻ, റാഹ, മെമ്മറീസ് ഓഫ് എ വിൻഡോ, പുട്ട് യുവർ സോൾ ഓൺ യുവർ ഹാൻഡ് ആൻഡ് വാക്ക്, മൈ ഫാദർ ആൻഡ് ഖദ്ദാഫി, സൈലൻസ്ഡ്, ലാൻഡ് മാർക്സ്, ദ മാച്ച്, കവർ-അപ്പ്, ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ്ത്ത്, ഷോട്ട് റിവേഴ്സ് ഷോട്ട്, ഫെസ്റ്റിവൽ വിന്നേഴ്സ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഗൈഡഡ് ടൂർ, റിഹേഴ്സൽസ് ഫോർ എ റെവല്യൂഷൻ, വൺ ഇൻ എ മില്യൺ, നേപ്പാൾ ചിത്രമായ ബാൻഡ്-എയ്ഡ്സ് എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്കാണ് അനുമതി ലഭിച്ചത്.
അനുമതി ലഭിച്ച ഒരു ചിത്രം വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സമർപ്പിച്ചതാണ്. അത് ഫെസ്റ്റിവൽ ഔദ്യോഗിക പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല. അനുമതി ലഭിച്ച ചിത്രങ്ങൾ മേളയുടെ മൂന്നാം ദിവസം മുതൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു തുടങ്ങും. പുതുക്കിയ പ്രദർശന ഷെഡ്യൂൾ ഐഡിഎസ്എഫ്എഫ്കെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കും.
യുവ ഡോക്യുമെൻ്ററി ചലച്ചിത്രകാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ പ്രത്യേക പദ്ധതി ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചലച്ചിത്ര മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മന്ത്രി പി സി വിഷ്ണുനാഥ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി, ഫിലിം സൊസൈറ്റികൾ, സർവകലാശാലകൾ, മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയെ കോർത്തിണക്കിയാകും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുകയെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചിരുന്നു. ചലച്ചിത്രകാരൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്ന ചടങ്ങിൽ ജൂറിയംഗങ്ങളായ രുചിർ ജോഷി, ലിപിക സിംങ് ധാരായി, മൃണ്മയി ലഗു, സഞ്ജു സുരേന്ദ്രൻ, സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഇമ്പശേഖർ കെ, ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടറും ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി സെക്രട്ടറി ഇൻചാർജുമായ സജിത് സി സി, ഫെസ്റ്റിവൽ ഇൻ ചാർജ് എൻ പി സജീഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
ഉദ്ഘാടന ചിത്രമായ എ ഫോക്സ് അണ്ടർ എ പിങ്ക് മൂൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചിത്രങ്ങളുമായി 18-ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ഡോക്യുമെൻ്ററി ഹ്രസ്വചലച്ചിത്ര മേളയുടെ ആദ്യദിനത്തിൽ തിയേറ്ററുകൾ സജീവമായി. അന്താരാഷ്ട്ര ഫിക്ഷൻ, നോൺ ഫിക്ഷൻ വിഭാഗത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ചിത്രങ്ങളോരോന്നും പ്രേക്ഷക പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി. അന്താരാഷ്ട്ര ഫിക്ഷൻ വിഭാഗത്തിൽ സ്പാനിഷ് ചിത്രങ്ങളായ സമ്മർ സെമെൻ്റെറി, ആക്ട് ഓഫ് ഫെയ്ത് ചൈനീസ് ചിത്രമായ ക്ലെപ്റ്റോമാനിയ ഉൾപ്പെടെ 14 ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര നോൺ ഫിക്ഷൻ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ചിത്രങ്ങളായ റോബോട്സ്, മിസ് ജോബ്സൺ, ദി ഐയിസ് ഓഫ് ഘാന എന്നിങ്ങനെ എട്ടുചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത്.
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