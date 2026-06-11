രണ്ട് തലമുറകളുടെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം; ചിന്നക്കനാലിൽ കാൽ നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ഭൂമിക്ക് പട്ടയമായി, 236 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇനി സ്വന്തം മണ്ണ്
നീണ്ട 25 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനും നിരന്തര പോരാട്ടങ്ങൾക്കുമാണ് ഇതോടെ വിരാമമായിരിക്കുന്നത്.
Published : June 11, 2026 at 5:48 PM IST
ഇടുക്കി: ചിന്നക്കനാൽ മുത്തമ്മ ഉന്നതിയിലെ 236 കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ഇനി സ്വന്തം മണ്ണിൽ തലയുയർത്തി നിർഭയം ജീവിക്കാം. തലമുറകളായി ഇവർ നെഞ്ചിലേറ്റിയ വലിയൊരു സ്വപ്നത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ നിയമപരമായ അവകാശ രേഖയിലൂടെ ജീവൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. നീണ്ട 25 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനും നിരന്തര പോരാട്ടങ്ങൾക്കുമാണ് ഇതോടെ വിരാമമായിരിക്കുന്നത്. ഇത് കേവലം ഒരു കടലാസ് തുണ്ടല്ല, മറിച്ച് ചിന്നക്കനാലിലെ സാധാരണക്കാരായ തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെയും കർഷകരുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ മേൽവിലാസമാണ്.
ചരിത്രപരമായ ഭൂവിതരണം: അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം
അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് ടാറ്റ കമ്പനിയിൽ നിന്നും സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത സർവേ നമ്പർ 121-ൽ ഉൾപ്പെട്ട 49 ഏക്കറോളം വരുന്ന ഭൂമിയിലാണ് ഈ ചരിത്രപരമായ ഭൂവിതരണം നടന്നത്. 1963-ലെ കേരള ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിലെ പ്രത്യേക ചട്ടപ്രകാരമാണ് ഈ 236 കുടുംബങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഉപാധിരഹിത പട്ടയം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആകെ 49 ഏക്കറിൽ 30 ഏക്കറിലധികം ഭൂമിക്കാണ് ഇപ്പോൾ നിയമപരമായ പട്ടയം വിതരണം ചെയ്തത്.
വരുംകാല വികസന സാധ്യതകളും യാത്രാസൗകര്യങ്ങളും കൂടി പരിഗണിച്ച് അഞ്ച് ഏക്കറോളം ഭൂമി റോഡിനായി നിലവിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദേവികുളം എംഎൽഎ എ രാജ പട്ടയ വിതരണത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. സ്വന്തം മണ്ണിൽ അവകാശികളായി മാറിയതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ.
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