ഈ 10 ജില്ലകള് പ്രളയ കാറ്റഗറിയില്, കേരളത്തില് മൂന്ന് ദിവസം പെയ്തിറങ്ങിയത് സാധാരണയേക്കാൾ 232% അധികം, കണക്കുകളിങ്ങനെ
സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ ആകെ ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് 55.4 മില്ലിമീറ്റർ മഴയായിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 184.2 മില്ലിമീറ്റർ എന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്കാണ്
Published : August 3, 2026 at 5:35 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാധാരണ മഴയല്ല, മറിച്ച് പ്രളയസമാനമായ അതിതീവ്ര മഴയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ. ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 3 വരെയുള്ള വെറും 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന സാധാരണ മഴയേക്കാൾ 232 ശതമാനം അധികം മഴയാണ് പെയ്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ ആകെ ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് 55.4 മില്ലിമീറ്റർ മഴയായിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 184.2 മില്ലിമീറ്റർ എന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്കാണ്.
മഴയിൽ മുങ്ങി പത്തനംതിട്ടയും തിരുവനന്തപുരവും; റെക്കോഡ് വർധനവ്!
കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ ഭൂപടം പരിശോധിച്ചാൽ കാസർകോടും വയനാടും ഒഴികെയുള്ള മിക്ക ജില്ലകളും കടുത്ത നീല നിറത്തിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ജില്ലകളിലെല്ലാം സാധാരണ ലഭിക്കേണ്ടതിനേക്കാൾ 60 ശതമാനത്തിലധികം മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞു.
പത്തനംതിട്ടയിൽ റെക്കോർഡ് മഴ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴക്കെടുതി നേരിടുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയാണ്. സാധാരണ ലഭിക്കേണ്ട 40 mm മഴയുടെ സ്ഥാനത്ത് 253.2 mm മഴയാണ് ഇവിടെ പെയ്തത്. അതായത് സാധാരണയേക്കാൾ 533 ശതമാനം കൂടുതൽ!
തിരുവനന്തപുരത്തും കനത്ത പെയ്ത്ത്
തലസ്ഥാന നഗരിയിലും സ്ഥിതി ശാന്തമല്ല. സാധാരണ 21.5 mm മാത്രം ലഭിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് 457 ശതമാനം വർദ്ധനവോടെ 119.7 mm മഴയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ലഭിച്ചത്.
കോഴിക്കോടും കോട്ടയവും മുന്നിൽ
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ 257.4 mm മഴയും (+326%), കോട്ടയത്ത് 199.2 mm മഴയും (+300%) കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി.
ഭൂപടം നൽകുന്ന സൂചനകൾ
തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ എന്നീ ജില്ലകളെല്ലാം കടുത്ത പ്രളയസാധ്യതയുള്ള ഈ കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉള്ളത്. കാസർകോട് (+52%), വയനാട് (+96%), ഇടുക്കി (+168%) എന്നീ ജില്ലകളിൽ സാധാരണയേക്കാൾ കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചെങ്കിലും കടുത്ത നീല മേഖലയേക്കാൾ അല്പം കുറവാണ്.
ലാർജ് എക്സസ്' മേഖലയിലുള്ള ആ 10 ജില്ലകൾ ഏതൊക്കെ?
ഭൂപടത്തിൽ കടുത്ത നീല നിറത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന, അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട 10 പ്രധാന ജില്ലകൾ ഇവയാണ്..
- തിരുവനന്തപുരം (+457%)
- കൊല്ലം (+302%)
- പത്തനംതിട്ട (+533%)
- കോട്ടയം (+300%)
- എറണാകുളം (+223%)
- തൃശ്ശൂർ (+213%)
- പാലക്കാട് (+268%)
- മലപ്പുറം (+310%)
- കോഴിക്കോട് (+326%)
- കണ്ണൂർ (+207%)
അതീവ ജാഗ്രത വേണം!
പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മേഘവിസ്ഫോടനങ്ങൾക്ക് സമാനമായ അതിശക്തമായ മഴയാണ് കേരളത്തിലുടനീളം പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. മലയോര മേഖലകളിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണൊലിപ്പ് സാധ്യതകളും നഗരങ്ങളിൽ പെട്ടെന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയേറെയാണ്. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും ജാഗ്രത തുടരണമെന്നാണ് അധികൃതർ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്.
അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടായ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റങ്ങളും അറബിക്കടലിലെ താപനില വ്യതിയാനവുമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ വൻതോതിൽ മഴ പെയ്യാൻ കാരണമായി വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. മലയോര മേഖലകളിൽ താമസിക്കുന്നവർ ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണൊലിപ്പ് സാധ്യതകൾക്കെതിരെയും, നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉള്ളവർ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനെതിരെയും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
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