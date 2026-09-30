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പശു സഖിമാർ കണക്കെടുത്തിട്ടും ഫലമില്ല; കന്നുകാലി സെൻസസിൽ മെല്ലെപ്പോക്ക്

കേരളത്തിലടക്കം മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയുടെ നയരൂപീകരണവും തെരുവുനായ്ക്കളുടെ കണക്കെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതി ആസൂത്രണങ്ങളും പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ്.

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Representational image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2026 at 9:39 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യത്തെ കന്നുകാലി സമ്പത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നടത്തിയ 21-ാം കന്നുകാലി സെൻസസിൻ്റെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് വൈകുന്നു. ഫീൽഡ് തലത്തിലെ വിവരശേഖരണം പൂർത്തിയായി മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ദേശീയതലത്തിലുള്ള ഫലം പുറത്തുവരാത്തത് കേരളത്തിലടക്കം മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലെ നയരൂപീകരണത്തെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി.

2024 ഒക്ടോബർ 25നാണ് രാജ്യത്ത് 21-ാം കന്നുകാലി സെൻസസ് ആരംഭിച്ചത്. 2025 മാർച്ച് 31നകം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. കേരളത്തിൽ നാല് മാസം നീണ്ട ഫീൽഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വീടുതോറും എത്തിയാണ് വിവരശേഖരണം നടത്തിയത്. കുടുംബശ്രീയുടെ പശു സഖിമാരുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തമായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ സെൻസസിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. സംസ്ഥാനത്ത് 3155 പശു സഖിമാരെയാണ് എന്യുമറേറ്റർമാരായി നിയോഗിച്ചത്.

ANIMAL HUSBANDRY POLICY KERALA PASHU SAKHI KERALA LIVESTOCK CENSUS KERALA STRAY DOG CENSUS DATA 21ST LIVESTOCK CENSUS REPORT DELAY
റിപ്പോർട്ട് (ETV Bharat)
ANIMAL HUSBANDRY POLICY KERALA PASHU SAKHI KERALA LIVESTOCK CENSUS KERALA STRAY DOG CENSUS DATA 21ST LIVESTOCK CENSUS REPORT DELAY
റിപ്പോർട്ട് (ETV Bharat)

പരമ്പരാഗത പേപ്പർ രീതിക്ക് പകരം മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവർ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത്. 16 വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളുടെയും കോഴിവർഗങ്ങളുടെയും കണക്കുകൾ ഡിജിറ്റലായി രേഖപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ ഈ വലിയ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലം ഇനിയും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

പഴയ കണക്കുകളിൽ കേരളം
അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് വൈകുന്നതുമൂലം കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും 2019ലെ 20-ാം കന്നുകാലി സെൻസസിലെ കണക്കുകളാണ് ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര മൃഗസംരക്ഷണ ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പോലും തെരുവ് നായകളുടെയും കന്നുകാലികളുടെയും ജില്ലകളിലെ കണക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ പഴയ വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിലവിലുള്ളത്.

ഇത് മൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും പുതിയ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനും വലിയ തടസമാകുന്നുണ്ട്. ഗ്രാമീണ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടെല്ലായ ക്ഷീരകർഷകർക്കുള്ള സബ്‌സിഡികളും ആനുകൂല്യങ്ങളും കൃത്യമായി വിതരണം ചെയ്യാനും പുതിയ കണക്കുകൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ദേശീയതലത്തിൽ മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയ്ക്കായി ബജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തുന്നതിനെയും ഡാറ്റയുടെ അഭാവം ബാധിച്ചേക്കാം.

റിപ്പോർട്ട് വൈകാൻ കാരണം
മൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ റിപ്പോർട്ട് വൈകുന്നതെന്ന സംശയം പല കോണുകളിൽ നിന്നും ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമില്ല. ഡാറ്റ കംപൈലേഷൻ, വാലിഡേഷൻ ഘട്ടങ്ങളിലെ സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് വൈകാൻ കാരണമെന്നാണ് കേന്ദ്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 2019ലെ കണക്കുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ പശു, എരുമ, ആട്, പന്നി, തെരുവ് നായ തുടങ്ങിയവയുടെ എണ്ണത്തിൽ എത്രത്തോളം മാറ്റമുണ്ടായെന്ന് പുതിയ ഡാറ്റ പുറത്തുവന്നാൽ മാത്രമേ വ്യക്തമാകൂ. തെരുവ് നായ നിയന്ത്രണം, വാക്‌സിനേഷൻ, രോഗനിയന്ത്രണം തുടങ്ങിയ നിർണായക വിഷയങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ പുതിയ സെൻസസ് കണക്കുകൾ അനിവാര്യമാണ്.

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വ്യക്തത വരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
കേരളത്തിലെ ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടോയെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. പശു സഖിമാർ ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അന്തിമ പരിശോധന എവിടെയെത്തിയെന്ന കാര്യത്തിലും വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. സംസ്ഥാനത്ത് തെരുവ് നായ ആക്രമണം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ ഇവയുടെ പ്രജനനവും പരിപാലനവും ദയാവധം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള സമഗ്രനയം രൂപീകരിക്കാൻ പുതിയ കണക്കുകൾ ആവശ്യമാണ്. ഇത് എപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നതിലും ഉത്തരമില്ല.

സെൻസസിൽ ഉൾപ്പെട്ടവ
പശു, എരുമ, മിഥുൻ, യാക്ക്, ചെമ്മരിയാട്, ആട്, പന്നി, ഒട്ടകം, കുതിര, പോണി, കോവർകഴുത, കഴുത, നായ്ക്കൾ, മുയൽ, ആനകൾ, കോഴിവർഗങ്ങൾ തുടങ്ങി 16 ഇനം മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയുമാണ് സെൻസസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. മൃഗങ്ങളുടെ ആകെ എണ്ണം മാത്രമല്ല, അവയുടെ പ്രായം, ലിംഗഭേദം, ഇനം, ഉപയോഗം എന്നിവയും ഈ സെൻസസിലൂടെ ശേഖരിച്ചിരുന്നു.

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