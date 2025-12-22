ലോകത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ ഉപഹാരം; കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് മലബാറിൽ നിന്നൊരു ഹിന്ദി ഗാനം
2010-ൽ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഗെയിംസിന് ശേഷം നീണ്ട 20 വർഷത്തെ ഇടവേള കഴിഞ്ഞാണ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത്
Published : December 22, 2025 at 2:15 PM IST|
Updated : December 22, 2025 at 2:23 PM IST
കോഴിക്കോട്: കായിക ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന 2030-ലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ, ആവേശത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടി മലബാറിൽ നിന്നൊരു ഈണം. അഹമ്മദാബാദ് വേദിയാകുന്ന കായിക മാമാങ്കത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയും മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളജിലെ ചരിത്ര വിഭാഗം മുൻ മേധാവിയുമായ പ്രൊഫ. വസിഷ്ഠ് ഹിന്ദിയിൽ രചിച്ച ഗാനം ഈണം പകർന്ന് ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന സായ് ഗിരിധറാണ്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് രണ്ടാം തവണയെത്തുന്ന കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിനുള്ള മലയാളികളുടെ സ്നേഹോപഹാരമായാണ് ഈ ഗാനം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
'ഇത് ഭാരതം ലോകത്തിന് നൽകുന്ന ഉപഹാരമാണെന്നാണ് ഗാനത്തിൻ്റെ വരിയിൽ തുടങ്ങുന്നത്. ഇത് യുവത്വത്തിൻ്റെ ഉത്സവവും ആഘോഷവും ആണ്. ഇവിടെ യുവത്വം കൈകോർക്കുന്നു. രാജ്യങ്ങൾക്കും സംസ്കാരങ്ങൾക്കും മീതെ ഇത് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും ഒത്തുചേരലാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരായ നമുക്കും സന്തോഷിക്കാം. യുവത്വത്തിൻ്റെ ആഘോഷത്തെ നമുക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യാം. സമാധാനത്തിൻ്റെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് സ്വാഗതം'. ഇതാണ് ഹിന്ദി ഗാനത്തിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രൊഫ. വസിഷ്ഠ് പറഞ്ഞു.
2010-ൽ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഗെയിംസിന് ശേഷം നീണ്ട 20 വർഷത്തെ ഇടവേള കഴിഞ്ഞാണ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത്. ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദാണ് 2030-ലെ പ്രധാന ആതിഥേയ നഗരം. കായിക ലോകത്തെ കരുത്തരായ 72 ടീമുകളാണ് ഈ മാമാങ്കത്തിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുക.
ഗെയിംസിൻ്റെ ചരിത്രം ചുരുക്കത്തിൽ
1930-ൽ കാനഡയിലെ ഹാമിൽട്ടണിലാണ് ആദ്യത്തെ ഗെയിംസ് നടന്നത്. ഇതിൽ 11 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അത്ലറ്റുകൾ പങ്കെടുത്തു. കാലക്രമേണ ഗെയിംസിൻ്റെ പേരിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. 1930 മുതൽ1950 വരെ ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ ഗെയിംസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത്. 1954 മുതൽ 1966 വരെ ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ ആൻഡ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ആയി. 1970 മുതൽ1974 വരെ ബ്രിട്ടീഷ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് എന്നായി പേര്. 1978 മുതലാണ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത്. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം കാരണം 1942, 1946 വർഷങ്ങളിൽ ഗെയിംസ് നടന്നില്ല.
|വർഷം
|നഗരം
|രാജ്യം
|1930
|ഹാമിൽട്ടൺ
|കാനഡ
|1934
|ലണ്ടൻ
|ഇംഗ്ലണ്ട്
|1950
|ഓക്ക്ലൻഡ്
|ന്യൂസിലൻഡ്
|1966
|കിംഗ്സ്റ്റൺ
|ജമൈക്ക
|1998
|ക്വാലാലംപുർ
|മലേഷ്യ
|2010
|ഡൽഹി
|ഇന്ത്യ
|2018
|ഗോൾഡ് കോസ്റ്റ്
|ഓസ്ട്രേലിയ
|2022
|ബിർമിംഗ്ഹാം
|ഇംഗ്ലണ്ട്
2026 ൽ സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ വെച്ച് ഗെയിംസ് നടക്കും. 2030ൽ ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദ് ഗെയിംസിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും. ഓസ്ട്രേലിയയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ (5 തവണ) കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച രാജ്യം.
