ഉദുമയിൽ ആശങ്ക, തൃക്കരിപ്പൂരിൽ വാര്യര്‍ വിറപ്പിച്ചു, കാസര്‍കോട്ടെ സിപിഎം വിലയിരുത്തലിങ്ങനെ...

ഉദുമയിൽ 1500 വോട്ടിന് സിപിഎം പിന്നിലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. സിപിഎമ്മിൻ്റെ സിറ്റിങ് സീറ്റായ ഉദുമ കൈവിട്ടു പോകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് പാർട്ടി.

kerala assembly election 2026 cpim post poll analysis Kasaragod District voting trend kasaragod cpim
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 11, 2026 at 3:46 PM IST

കാസർകോട്: ഉദുമയിൽ ആശങ്ക, തൃക്കരിപ്പൂരിൽ കടുത്ത മത്സരം മഞ്ചേശ്വരത്ത് ചോരില്ല, പാദൂർ അരലക്ഷത്തിനടുത്ത് വോട്ടുകൾ പിടിക്കും. തെരെഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ സിപിഎമ്മിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ ഇങ്ങനെ ആണ്. മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികൾ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് അയച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശകലനത്തിലാണ് പരാമർശം ഉള്ളത്.

കാസർകോട്ടെ എല്‍ഡിഎഫ് സിറ്റിങ് സീറ്റുകളിൽ കടുത്ത മത്സരമുണ്ടായെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. തൃക്കരിപ്പൂരിൽ 4900 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷമെന്നാണ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ കണക്ക്‌. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി സന്ദീപ് വാര്യർ മികച്ച പോരാട്ടം നടത്തിയെന്ന് സിപിഎമ്മും സമ്മതിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫിന് 26137 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള മണ്ഡലത്തിൽ 4900 വോട്ട് സിപിഎമ്മിന് വലിയ ക്ഷീണം നൽകും.

വി പിപി മുസ്‌തഫയാണ് ഇത്തവണ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ചത്. ഇവിടെ കള്ളവോട്ട് ആരോപണവും ഉയർന്നിരുന്നു. തൃക്കരിപ്പൂരിൽ ന്യൂനപക്ഷ ഏകീകരണമുണ്ടായെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. 2024 ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലഭിച്ച പതിനായിരം വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം യുഡിഎഫിന് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകിയിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മറ്റൊരു കണക്ക് പാര്‍ട്ടിയെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഉദുമയിൽ 1500 വോട്ടിന് സിപിഎം പിന്നിലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. സിപിഎമ്മിൻ്റെ സിറ്റിങ് സീറ്റായ ഉദുമ കൈവിട്ടു പോകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് പാർട്ടി. തുടർച്ചയായി രണ്ടാം തവണയും സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വിജയം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു സിപിഎം. സിപിഎമ്മിന്‍റെ സിറ്റിങ് മണ്ഡലമായ ഇവിടെ വലിയ പോരാട്ടം നടത്തിയാല്‍ കൂടെപോരുമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് കണക്കു കൂട്ടിയിരുന്നു.


വലിയ വിജയ പ്രതീക്ഷയുമായി ഉദുമ മണ്ഡലത്തിൽ 2021 ൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടപ്പോൾ യുഡിഎഫിന് തിരിച്ചടിയായത് പരമ്പരാഗത ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിലെ വോട്ട് ചോർച്ചയായിരുന്നു. അത് ഇത്തവണ പരിഹരിക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പറയുന്നു. ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കോൺഗ്രസും യു.ഡി.എഫും വലിയ മുൻ‌തൂക്കം നേടിയിരുന്നു.


അതേസമയം ഉറച്ച വോട്ടുകളാണ് കണക്കിലുള്ളതെന്നും മറ്റു വോട്ടുകളും നിക്ഷ്പക്ഷ വോട്ടുകളും ചേരുമ്പോൾ മത്സരം കടുക്കുമെന്നാണ് സിപിഎം നേതാക്കൾ പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഉദുമയിൽ ശക്തമായ മത്സരമാണ് നടന്നത് എന്നുറപ്പ്. 2021 ൽ 13000 ലേറെ വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിച്ച കുഞ്ഞമ്പുവിനു കാലിടറുമോ എന്നാണ് ആശങ്ക. കെ. നീലകണ്‌ഠനാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി. കാസർകോട് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർഥി ഷാനവാസ് പാദൂർ നാൽപതിനായിരത്തിലേറെ വോട്ട് നേടുമെന്നാണ് പാർട്ടി വിലയിരുത്തൽ. അങ്ങനെ വന്നാൽ ബിജെപിക്ക് വിജയ സാധ്യത കൂടിയേക്കും.

അതേസമയം മഞ്ചേശ്വരത്ത് പാർട്ടി വോട്ടുകളിൽ ചോർച്ചയുണ്ടാവില്ലെന്ന് വിലയിരുത്തൽ. സിറ്റിങ് സീറ്റായ കാഞ്ഞങ്ങാട് എൽഡിഎഫ് വിരുദ്ധ തരംഗം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വോട്ടായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് പാർട്ടി വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇവിടെ ഭൂരിപക്ഷം വർദ്ധിക്കുമെന്നും സിപിഎം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഉറച്ച വോട്ടുകളുടെ കണക്കാണ് മണ്ഡലം കമ്മറ്റികൾ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക്‌ നിലവിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാന ഭരണത്തിൻ്റെ തുടർച്ച ലക്ഷ്യമിടുന്ന സിപിഎമ്മിന് കാസർകോട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള സീറ്റുകൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. പോളിങ് ശതമാനം ഉയർന്നത് ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമല്ലെന്നും മറിച്ച് സർക്കാരിനോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യമാണെന്നുമാണ് പാർട്ടി നിലപാട്.

