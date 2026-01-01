മഴ മാറി, ഇനി വേനൽക്കാലം; കഴിഞ്ഞ വർഷം കേരളത്തിൽ ലഭിച്ചത് സാധാരണ തോതിലുള്ള മഴ
കാസർകോട്: തുലാവർഷത്തിന് വിടചൊല്ലി കേരളം, ഇനി വേനലിൻ്റെ ചൂടിലേക്ക്. കഴിഞ്ഞുപോയ 2025 കേരളത്തിന് മഴയുടെ കാര്യത്തിൽ സമൃദ്ധമായ വർഷമായിരുന്നു. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ ഡിസംബർ 31 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ ലഭിച്ചത് 2924.8 മില്ലീമീറ്റർ മഴയാണ്. ഇത് ദീർഘകാല ശരാശരിയായ 2890.6 മില്ലീമീറ്ററുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ശതമാനത്തിൻ്റെ മാത്രം വ്യത്യാസമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ലഭിച്ച മഴ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.
വേനൽ മഴയിലെ കുതിപ്പ്
മാർച്ച് മാസം തുടങ്ങിയ വേനൽ മഴയും നേരത്തെ എത്തിയ കാലവർഷവും കൃത്യ സമയത്ത് എത്തിയ തുലാവർഷവും ന്യൂന മർദവും ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ പ്രഭാവവും എല്ലാം മഴ ലഭിക്കുന്നതിനു കാരണമായി.
നേരത്തെ എത്തിയ കാലാവർഷം തിമിർത്തു പെയ്തത് കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കാൻ കാരണമായി. മെയ് അവസാന വാരം ജൂൺ–ജൂലൈ മാസങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത്. തെക്ക്-പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാലത്ത് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ശരാശരി 80–100 മില്ലീമീറ്റർ വരെ ദിനമഴ ലഭിച്ചതായും കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തോടെ മഴയുടെ തീവ്രത കുറയുകയും, സെപ്റ്റംബർ–ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ ഇടവിട്ട മഴ തുടരുകയും ചെയ്തു.
നവംബർ–ഡിസംബർ കാലയളവിൽ മഴ പൊതുവേ കുറഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നെങ്കിലും, ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജനുവരി–മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ മഴ വളരെ കുറവായിരുന്നു.
കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം വേനൽ മഴയിൽ 116 % അധികം ലഭിച്ചപ്പോൾ ശൈത്യ കാല മഴ ( 77 % കുറവ് ) , കാലവർഷം ( 13 % കുറവ് ) ,തുലാവർഷം ( 21 % കുറവ് ) എന്നിങ്ങനെ ആണ് കണക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിൽ ലഭിച്ച മഴയുടെ അളവ് സാധാരണ നിലയിൽ ആയിരുന്നു.
കാലാവർഷം തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം20- 30 ദിവസം മാത്രമാണ് മഴ ലഭിക്കാതിരുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാം കേരളത്തിൽ മഴ ലഭിച്ചു. ഡിസംബറിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ആഴ്ച വരണ്ട കാലാവസ്ഥ ആയിരുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മഴ ഇല്ലെങ്കിലും തണുപ്പ് കൂടാൻ കാരണമായി. ഇടുക്കി, വയനാട് ജില്ലകളിൽ താപനില 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് താഴെ ആയി. കേരളം തണുത്തു വിറച്ച ദിവസങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഡിസംബറിൽ തണുത്ത് വിറച്ചു
മഴ വിട്ടുനിന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കൻ ജില്ലകളിലും ഹൈറേഞ്ചിലും തണുപ്പ് അതിശക്തമായിരുന്നു. വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ മൂന്നാറിൽ താപനില മൈനസ് ഡിഗ്രി വരെ താഴ്ന്നു. സൈലൻ്റ് വാലി, ദേവികുളം, ലെച്ച്മി സെക്ഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ താപ നില 0°C സെൽഷ്യസ് ആയി കുറഞ്ഞിരുന്നു.
പുൽമേടുകളിൽ വ്യാപകമായി മഞ്ഞ് വീണതോടെ മൂന്നാറിലെ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും മലനിരകളും വെള്ള പുതച്ച നിലയിലായി. ഇതോടെ ഇവിടേക്കുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിലും വര്ധനവുണ്ടായി. ക്രിസ്മസ് അവധിയിൽ സഞ്ചാരികൾ മൂന്നാറിലേക്കും വയനാട്ടിലേക്കും ഒഴുകി. വയനാട്ടിലും താപനില 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് താഴെയെത്തിയിരുന്നു. കർണാടകയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന കാറ്റിൻ്റെ ഗതിയിലുണ്ടായ മാറ്റമാണ് ഇത്തവണ വടക്കൻ കേരളത്തില് അസാധാരണമായ തണുപ്പിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ തമിഴ്നാട് വഴി എത്തുന്ന കാറ്റാണ് കേരളത്തിൽ തണുപ്പ് എത്തിക്കാറുള്ളതെങ്കിൽ, ഇത്തവണ കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള കാറ്റ് വയനാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ അതിശൈത്യത്തിന് കാരണമായത്.
നേരിയ മഴ പ്രതീക്ഷ
ഇനിയുള്ള ഏഴു ദിവസം കേരളത്തിലെ ചില ജില്ലകളിൽ നേരിയ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ന് പാലക്കാട്, തൃശൂർ,എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലും നാളെ കോഴിക്കോട്, എറണാകുളം ജില്ലകളിലും 3 ന് എറണാകുളം ജില്ലയിലുമാണ് നേരിയ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പരമാവധി 0-1 സെൻ്റി മീറ്റർ മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വരണ്ട കാലാവസ്ഥ തുടരും.
സെൻയാറും ഡിറ്റ് വായും പത്തിലധികം ന്യൂനമർദങ്ങളും
ഈ വർഷം പത്തിലധികം ന്യൂനമർദങ്ങളാണ് അറബിക്കടലിലും ബംഗാൾ ഉൾക്കലിലുമായി രൂപപ്പെട്ടത്. ഒരേ സമയം മൂന്ന് ന്യൂനമർദങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നതിനും 2025 സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. കേരളത്തെ നേരിട്ട് ബാധിച്ചില്ലെങ്കിലും സെൻയാർ, ഡിറ്റ് വാ ചുഴലികാറ്റുകളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായി.
