തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവരുമ്പോള് കോര്പ്പറേഷനുകളില് അധികാരം പിടിച്ച് യുഡിഎഫ്. കോഴിക്കോട് കോര്പ്പറേഷനില് മാത്രമാണ് ചെങ്കൊടി അണിയാന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷൻ്റെ ഭരണം എന്ഡിഎ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. കോര്പ്പറേഷനില് കാവിക്കൊടി പറക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായിക്കഴിഞ്ഞു. കൊല്ലം, എറണാകുളം, തൃശൂര്, കണ്ണൂര് കോര്പ്പറേഷനുകള് യുഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുത്തു.
എല്ഡിഎഫിൻ്റെ കുത്തകയായിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷനില് എന്ഡിഎ അത്ഭുതകരമായ മുന്നേറ്റമാണ് കാഴ്ചവച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്ഡിഎയുടെ മേയര് മുഖമായിരുന്ന മുന് ഡിജിപി ശ്രീലേഖ ശാസ്തമംഗലത്തും ബിജെപി മുന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി വി രാജേഷ് കൊടുങ്ങാനൂരും മിന്നുംവിജയം നേടി. കണ്ണമ്മൂല വാര്ഡില് സ്വതന്ത്രന് പാറ്റൂര് രാധാകൃഷ്ണന് വിജയം നേടി. തിരുവന്തപുരം ചന്തവിള വാര്ഡില് റീകൗണ്ടിങ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
25 വര്ഷമായി കൊല്ലം കോര്പ്പറേഷനില് ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ഡിഎഫിൻ്റെ കുത്തക തകര്ത്തുകൊണ്ടാണ് യുഡിഎഫ് തിരിച്ചുപിടിച്ചത്. കോര്പ്പറേഷനില് മൂന്നു തവണ മേയറായിരുന്ന ഹണി ബെഞ്ചമിന് പരാജയപ്പെട്ടു. കൊല്ലം വടക്കുംഭാഗം ഡിവിഷനില് ജനവിധി തേടിയ ഹണിയുടെ തോല്വി ഇടതുപക്ഷത്തിന് കനത്ത പ്രഹരമാണ് ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
എറണാകുളം കോര്പ്പറേഷനില് വോട്ടണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ യുഡിഎഫിന് സമഗ്രാധിപത്യമാണ് പ്രകടമാകുന്നത്. മേയറായിരുന്ന അനിൽ കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രചാരണത്തിനൊടുവിൽ ഭരണം നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇടതുമുന്നണി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ട്വൻ്റി 20 ഭരിക്കുന്ന നാല് പഞ്ചായത്തുകളിൽ രണ്ടിടത്ത് യുഡിഎഫ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അതേസമയം കിഴക്കമ്പലം പഞ്ചായത്തിൽ ട്വൻ്റി 20 ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ വോട്ട് ചെയ്ത പറവൂർ നഗരസഭയിലെ 21 വാർഡിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയാണ് ജയിച്ചത്.
തൃശൂര് കോര്പ്പറേഷനില് പത്ത് വര്ഷത്തിനുശേഷമാണ് യുഡിഎഫ് ഭരണം തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നത്. 33 സീറ്റില് യുഡിഎഫ് മുന്നിട്ടു നില്ക്കുമ്പോള് 13 സീറ്റിലാണ് എല്ഡിഎഫിന് മുന്നേറ്റം കാഴ്ചവയ്ക്കാനാകുന്നത്. ഏഴ് സീറ്റുകളിലാണ് എന്ഡിഎ മുന്നിട്ടുനില്ക്കുന്നത്.
കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ്. 76 സീറ്റിൽ എൽഡിഎഫ് 29, യുഡിഎഫ് 27, എൻഡിഎ 13, മറ്റുള്ളവർ 3 എന്നിങ്ങനെയാണ് സീറ്റ്നില. നിലവിലെ ഡെപ്യൂട്ടി മേയറും മേയർ സ്ഥാനാർഥിയുമായ സിപി മുസാഫർ അഹമ്മദ് മീഞ്ചന്ത ഡിവിഷനിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരവും പാളയം മാർക്കറ്റിലെ വിഷയവും തെരഞ്ഞെടുപ്പില് പ്രതിഫലിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് തോല്വിക്ക് കാരണമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. യുഡിഎഫ് മേയർ സ്ഥാനാർഥി പി എം നിയാസ് പാറോപ്പടി ഡിവിഷനിൽ പിന്നിലാണ്. എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി ഹരീഷ് പൊറ്റങ്ങാടി മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നു.
