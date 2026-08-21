ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനിടെ കേരളത്തിലെ ഇടിമിന്നല് മരണങ്ങള് 153; കോട്ടയം ജില്ലയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ദുരന്തങ്ങള് കൂടുതല്
ഇന്ത്യയില് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള് കാരണമുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങളില് 39 ശതമാനവും ഇടിമിന്നല് മൂലം. അതീവ അപകടകാരിയായ മിന്നലിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് കേരള ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിട്ടിയിലെ ഹസാര്ഡ് അനലിസ്റ്റ് ഫഹദ് മര്സൂക്ക് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
Published : August 21, 2026 at 5:17 PM IST
ബിജു ഗോപിനാഥ്
തിരുവനന്തപുരം: കാലവര്ഷത്തിൻ്റെ വരവറിയിച്ച് ആകാശത്തുണ്ടാകുന്ന കുടുക്കം പഴമക്കാര്ക്ക് ഒരു ലക്ഷണമാണെങ്കിലും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ വർത്തമാന കാലത്ത് ഇടിമിന്നല് അതീവ അപകടകാരിയായി മാറുന്നത് സാധാരണയായിട്ടുണ്ട്. മുന്പ് കാലവര്ഷത്തിനു മുന്പുള്ള മാസങ്ങളില് വേനല് മഴയ്ക്കൊപ്പമാണ് ഇടിമിന്നല് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കില് ഇന്ന് ഇടിമിന്നലിനെ പ്രത്യേക സീസണ് തന്നെ ഇല്ല. ഏതു സീസണിലും സംഭവിക്കാമെന്നതാണ് അനുഭവമെന്ന് കേരള ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിട്ടിയിലെ ഹസാര്ഡ് അനലിസ്റ്റ് ഫഹദ് മര്സൂക്ക് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിച്ചു.
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിനാശ കാരിയായ പ്രകൃതി ദുരന്തമായാണ് ഇടിമിന്നലിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. നാഷണല് ക്രൈം റിക്കോര്ഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കു പ്രകാരം ഇന്ത്യയില് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള് കാരണമുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങളില് 39 ശതമാനവും ഇടിമിന്നല് മൂലമാണെന്നാണ്. കേരളത്തിലും ഏറ്റവുമധികം മരണങ്ങളും നാശനഷ്ടങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളില് പ്രധാനിയാണ് ഇടിമിന്നല്. ദേശീയ ഭൗമ ശാസ്ത്ര പഠന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തില് നടന്ന പഠന പ്രകാരം 2015 വരെ കേരളത്തിലെ ശരാശരി മരണം 71 ആയിരുന്നു. എന്നാല് 2015 മുതല് 2020 വരെ ആകെ ഇടിമിന്നല് മരണം 80 ആയി കുറഞ്ഞു. ആളുകള് കൂടുതല് അടച്ചുറപ്പുകളുള്ള വീടുകളിലേക്കു മാറിയതും ജനങ്ങള് കൂടുതല് ഇക്കാര്യത്തില് ബോധവാന്മാരായതും ഇതിനുള്ള കാരണമാകാമെന്ന് ഫഹദ് മര്സൂക്ക് പറയുന്നു.
എന്നാല് ഇടിമിന്നല് സമയത്ത് തുറസായ സ്ഥലങ്ങളില് നില്ക്കുന്നതും മരങ്ങള്ക്കു ചുവട്ടില് അഭയം തേടുന്നതും അങ്ങേയറ്റം അപകടകരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയില് ഏറ്റവുമധികം മിന്നല് മരണങ്ങള് സംഭവിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ കണക്കു പ്രകാരം വടക്കു കിഴക്കന് സംസ്ഥാനങ്ങള്, പശ്ചിമ ബംഗാള്, ഒഡിഷ, ഉത്തര് പ്രദേശ്, ബിഹാര്, ജാര്ഖണ്ഡ്, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, കേരളം ജമ്മുകാശ്മീരിലെ ചില പ്രദേശങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇടിമിന്നല് കൂടുതലായി ഉണ്ടാകുന്നത്.
ഇടിമിന്നല് സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ശാസ്ത്രം ഇതാണ്
മേഘങ്ങളില് നിന്ന് താഴെ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ക്ഷണികമായ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാര്ജ് അഥവാ വൈദ്യുതി പ്രവാഹമാണ് ഇടമിന്നല്. കുറഞ്ഞ സമയത്ത് കൂടുതല് വൈദ്യുതി മിന്നലിലൂടെ ഭൂമിയിലേക്കു പ്രവഹിക്കും. അതാണ് മിന്നലുകള് അതീവ അപകടകാരികളാകുന്നതും. മിന്നല് സഞ്ചരിക്കുന്ന പാതയിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ പവര് 100 ദശലക്ഷം വാട്ടും ഉയര്ന്ന താപനില 30,000 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസുമാണ്.
ഏകദേശം 40,000 ആമ്പിയര് വൈദ്യുതിയാണ് ശരാശരി ഒരു മിന്നലിലൂടെ ഭൂമിയിലെത്തുന്നത് എന്നതില് നിന്നു തന്നെ മിന്നലിൻ്റെ അപകട ശേഷി ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്. ഉയര്ന്ന അളവിലുള്ള വൈദ്യുതി ഒറ്റയടിക്ക് ശരീരത്തിലൂടെ ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നതു വഴിയാണ് മിന്നല് മൂലം മരണങ്ങള് സംഭവിക്കുന്നത്. മിന്നല് മുന് കൂട്ടി പ്രവചിക്കുക പ്രയാസകരമാണെന്ന് ഫഹദ് മര്സൂക്ക് പറയുന്നു. എങ്കിലും അര മണിക്കൂര് മുന്പെങ്കിലും മുന്നറിയിപ്പു നല്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം തയ്യാറായി വരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇടിമിന്നല് സീസണ്
ക്യൂമുലോ നിംബസ് അഥവാ കൂമ്പാര മേഘങ്ങള് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങളാണ് ഇടിമിന്നല് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത്തരം മേഘങ്ങള് പൊതുവേ രൂപപ്പെടുന്നത് വേനല്ക്കാലത്താണ്. കേരളത്തിൻ്റെ സവിശേഷമായ ഭൂപ്രകൃതി കൂമ്പാര മേഘങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിന് സഹായകമാണ്. മലനിരകളുടെ സ്വാധീനവും ഇടിമിന്നലിന് സ്വാധീനമാകാറുണ്ട്.
കാറ്റ് വഹിച്ചു കൊണ്ടു വരുന്ന ജലബാഷ്പം കാറ്റിനു കുറകേയുള്ള മലകളുടെ തടസം മൂലം ഓറോഗ്രാഫിക് ലിഫ്റ്റ് വഴി കൂമ്പാര മേഘങ്ങളുണ്ടാകാന് വഴിയൊരുക്കും. പ്രീ മണ്സൂണ് സീസണിലെ ഏപ്രില്-മെയ് മാസങ്ങളിലും ഒക്ടോബര്-നവംബര് മാസങ്ങളിലുമാണ് കേരളത്തില് ഇടിമിന്നല് ഏറ്റവും സജീവമാകാറുള്ളത്. കേരളത്തില് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മൊത്തം മിന്നല് അപകടങ്ങളില് 83 ശതമാനവും വൈകുന്നേരം 3 മണിക്കും 7മണിക്കും ഇടയിലാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഇടിമിന്നല് കേരളത്തില്
കാലവര്ഷം എത്തുന്നതിനു മുന്പുള്ള ഏപ്രില് മെയ് മാസങ്ങളിലും ഒക്ടോബര് മുതല് ഡിസംബര് വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലുമാണ് കേരളത്തില് ഇടിമിന്നല് സജീവമാകുന്നത്. കേരളത്തില് കോട്ടയം ജില്ലയാണ് ഏറ്റവും ഇടിമിന്നല് സാധ്യതയുള്ള ജില്ല. അതോടൊപ്പം കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, പാലക്കാട് ജില്ലകളും ഇടിമിന്നല് സാധ്യതയുള്ള ജില്ലകള് തന്നെയാണ്.
2015ലാണ് ഇടിമിനിനലിനെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സവിശേഷ ദുരന്തമായി സര്ക്കാര് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. മിന്നല് മൂലമുള്ള മരണത്തിന് സര്ക്കാര് അതിനു ശേഷം 4 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിച്ചു. അതിനാല് 2016 മുതലാണ് കേരളം ഇടിമിന്നല് മരണങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പ് ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചത്. 2015 മുതല് 2026 വരെ കേരളത്തില് ഇടിമിന്നല് മരണങ്ങളില് 153 പേരാണ് മരിച്ചത്.
2015 മുതല് 2026 വരെ കേരളത്തില് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്ത മിന്നല് മരണങ്ങള് -153
|വർഷം
|എണ്ണം
|2015
|13
|2016
|11
|2017
|20
|2018
|20
|2019
|11
|2020
|5
|2021
|12
|2022
|9
|2023
|9
|2024
|17
|2025
|13
|2026
|ഇതുവരെ-13
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