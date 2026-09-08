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കാഞ്ഞങ്ങാട് വീട്ടുപറമ്പിൽ 2000 വർഷം പഴക്കമുള്ള ചെങ്കല്ലറ കണ്ടെത്തി

വർഷങ്ങളായി വലിയ പാറക്കല്ല് ഉപയോഗിച്ച് അടച്ചുപൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു ഈ ഗുഹ

MAHASILA Kanhangad discovery Kasaragod Kanhangad megalithic rock Dr Nandakumar Koroth history
മഹാശിലാ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ശേഷിപ്പുകൾ കണ്ടെത്തിയ ഗുഹ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 8, 2026 at 12:44 PM IST

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കാസർകോട്: കാഞ്ഞങ്ങാടിൻ്റെ മണ്ണിൽ വീണ്ടും ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന കാഴ്‌ച. 2000 വർഷം മുൻപ് മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ സുപ്രധാന തെളിവായി മഹാശിലാ കാലഘട്ടത്തിലെ അപൂർവ ചെങ്കല്ലറ കണ്ടെത്തി. കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭയിലെ നിട്ടടുക്കത്ത് എൻ സജിത്ത് കുമാറിൻ്റെ വീട്ടുപറമ്പിലാണ് ചരിത്രത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ഈ കണ്ടെത്തൽ.

വർഷങ്ങളായി വലിയ പാറക്കല്ല് ഉപയോഗിച്ച് അടച്ചുപൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു ഈ ഗുഹ. കാഞ്ഞങ്ങാട് നെഹ്റു ആർട്‌സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളജ് ചരിത്ര വിഭാഗം മേധാവിയും ചരിത്ര ഗവേഷകനുമായ ഡോ. നന്ദകുമാർ കോറോത്ത് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി. തുടർന്നാണ് ഇത് മഹാശിലാ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ശേഷിപ്പായ ചെങ്കല്ലറയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ശവസംസ്‌കാര ചടങ്ങുകളുടെ ഭാഗമായി നിർമിച്ചതാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഈ ചെങ്കല്ലറ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പുരാതന ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള വലിയൊരു ചൂണ്ടുപലകയാണ്.

MAHASILA Kanhangad discovery Kasaragod Kanhangad megalithic rock Dr Nandakumar Koroth history
ചെങ്കല്ലറ (ETV Bharat)

ചരിത്രം പുനർജനിക്കുന്നു
ക്രിസ്‌തുവർഷം മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുൻപ് തന്നെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ജനാധിവാസ കേന്ദ്രമായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള തെളിവാണ് നിട്ടടുക്കത്തെ ഈ ചെങ്കല്ലറയെന്ന് ഡോ. നന്ദകുമാർ കോറോത്ത് വ്യക്തമാക്കി. 1731ൽ നിർമിച്ച ഹോസ്‌ദുർഗ് കോട്ടയും 17, 18 നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ പടയോട്ടങ്ങളുടെ ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകളും നാലുകെട്ടുകളും ആരാധനാലയങ്ങളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട്. ശവസംസ്‌കാര ചടങ്ങുകളുടെ ഭാഗമായി പവിത്രമായ വസ്‌തുക്കൾ, അസ്ഥികൾ, ഭസ്‌മം, മൺപാത്രങ്ങൾ, ഇരുമ്പായുധങ്ങൾ എന്നിവ നിക്ഷേപിച്ചാണ് മഹാശിലാ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം ചെങ്കല്ലറകൾ നിർമിച്ചിരുന്നത്. പ്രാചീന മനുഷ്യരുടെ ജീവിതരീതികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഇത്തരം കണ്ടെത്തലുകൾ ഏറെ സഹായകമാണ്.

MAHASILA Kanhangad discovery Kasaragod Kanhangad megalithic rock Dr Nandakumar Koroth history
ചരിത്ര ഗവേഷകർ (ETV Bharat)

ഗുഹയുടെ ഘടനയും പ്രാദേശിക വിശ്വാസങ്ങളും
ചെങ്കൽപ്പാറ തുരന്ന് നിർമിച്ച ഈ ഗുഹയുടെ ഉൾഭാഗം വൃത്താകൃതിയിലുള്ളതാണ്. മധ്യഭാഗത്തായി 50 സെൻ്റീമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള വൃത്താകൃതിയിലുള്ള കവാടമുണ്ട്. രണ്ട് മീറ്റർ ആഴമുള്ള ഈ ദ്വാരത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങാനാകും. ഈ ദ്വാരം അടച്ചുവയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കല്ലുകൊണ്ടുള്ള മൂടി താഴെ വീണു കിടക്കുന്ന നിലയിലാണ്.

അതിനാൽ 75 വർഷം മുൻപ് വസ്‌തു ഉടമകൾ പകരം വലിയൊരു പാറക്കഷ്‌ണം ഇതിന് മുകളിൽ കയറ്റിവച്ചു. പ്രാദേശികമായി ഇത്തരം നിർമിതികൾ മുനിയറ, പാണ്ഡവ ഗുഹ, പീരങ്കി ഗുഹ, മുതലപ്പെട്ടി, നിധിക്കുഴി, കൽപ്പത്തായം എന്നീ പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. വിശ്വാസങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനാലാണ് ഈ ചരിത്രസ്‌മാരകം കാലത്തെ അതിജീവിച്ച് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നത്.

കാസർകോടൻ മണ്ണിലെ മഹാശിലാ സ്‌മാരകങ്ങൾ
കാസർകോട് ജില്ലയിലെ പിലിക്കോട്, ചന്ദ്രവയൽ, പള്ളിപ്പാറ, അരിയിട്ട പാറ, പോത്താംങ്കണ്ടം, പനങ്ങാട്‌, ഉമ്മിച്ചി പൊയിൽ, തലയടുക്കം, പരപ്പ, ബാനം, ഭീമനടി, പ്ലാച്ചിക്കര, കുറ്റിക്കോൽ, ബങ്കളം, മടിക്കൈ, പൈവളിഗെ, പുത്തിഗെ, കോടോത്ത്, പനയാൽ തുടങ്ങി നിരവധി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും മുൻപും ചെങ്കല്ലറകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

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ചെങ്കല്ലറകൾ, കൊടുംകല്ലറകൾ, തൊപ്പിക്കല്ലുകൾ, കൊടക്കല്ലുകൾ, നന്നങ്ങാടികൾ, കൽ വൃത്തങ്ങൾ, ശിലാ ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവയാണ് കാസർകോട് ജില്ലയിൽ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടുള്ള പ്രധാന മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങൾ. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുരാവസ്തു വകുപ്പ് അധികൃതർ ഉൾപ്പെടെ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

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TAGGED:

KANHANGAD HISTORY DISCOVERY
ANCIENT ROCK CUT CAVE
KERALA ARCHAEOLOGY NEWS
MEGALITHIC MONUMENTS KASARAGOD
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