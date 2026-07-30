പ്രകൃതി താണ്ഡവമാടിയ ആ കറുത്ത രാവിന് രണ്ട് വയസ്; മാനവികതയുടെ അതിജീവന കഥയുമായി വയനാട്
വയനാട് ദുരന്തത്തിന് ഇന്ന് രണ്ടാണ്ട്. ദുരന്തബാധിതരുടെ അന്തിമപട്ടിക രണ്ടുവർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല. 32 പേർ ഇന്നും കാണാമറയത്ത്. ദുരന്തം നേരിട്ട ആ ഇരുണ്ടരാത്രിയെ കുറിച്ചും അതിജീവിനത്തെ കുറിച്ചും പ്രദേശവാസികള് ഇടിവി ഭാരതിനോട് അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു...
Published : July 30, 2026 at 7:54 AM IST
വയനാട്: "ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് ഒരിക്കലും ഓര്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ദിനമാണ് ജൂലൈ 30. ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളും കുടുംബാംഗങ്ങളും നാടും വീടുമൊക്കെ ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട ദിനം. സര്ക്കാരും നിരവധി സംഘടനകളും ഞങ്ങളെ വലിയ രീതിയില് സഹായിച്ചു. ഇപ്പോഴും സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിന് നന്ദിയുണ്ട്. പുതിയ വീടും ജീവിതവും നന്നായി പോകുന്നു. എങ്കിലും ദുരന്തത്തില്പെട്ട അര്ഹതപ്പെട്ട 149 പേര്ക്ക് കൂടി സര്ക്കാര് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട് അനുവദിക്കണം," കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാദുരന്തമായി മാറിയ വയനാട് ഉരുള്പൊട്ടലിന് ഇന്ന് രണ്ട് വര്ഷം തികയുമ്പോള്, ചൂരല്മല സ്വദേശിനിയായ തങ്ക ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവച്ച കണ്ണീരണിഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്...
ഈ വാക്കുകളില് ഒരു നാടിൻ്റെ നടുക്കമുണ്ട്, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടങ്ങാത്ത വേദനയുണ്ട്, ഒപ്പം അതിജീവനത്തിൻ്റെ പുതിയ തീരത്തുനിന്നുള്ള നീതിക്കായുള്ള ഒരു യാചനയുമുണ്ട്. ചൂരൽമല, മുണ്ടക്കൈ, പുഞ്ചിരിമറ്റം എന്നീ മനോഹര ഗ്രാമങ്ങളെ ഒരു രാത്രി ഇരുണ്ടു വെളുക്കും മുൻപ് ഭൂമുഖത്തുനിന്ന് തുടച്ചുനീക്കിയ ആ കറുത്ത ജൂലൈ 30 കടന്നുപോയിട്ട് ഇന്നേക്ക് രണ്ട് വർഷം തികയുന്നു. കട്ടപിടിച്ച ചെളിയിലും ചാലിയാർ പുഴയുടെ ഓളങ്ങളിലും 298 ജീവനുകളാണ് അന്ന് ഒടുങ്ങിപ്പോയത്. ദുരന്തത്തിൽ സർവതും നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് പുനരധിവാസ ടൗൺഷിപ്പുകളിൽ പുതിയ വീടുകൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും, ഓർമ്മകളുടെ നിലയ്ക്കാത്ത മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ ഇപ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സിൽ ആർത്തലയ്ക്കുകയാണ്.
മുണ്ടക്കൈ- ചൂരൽമല ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിൽ സർക്കാർ കണക്കുപ്രകാരം 298 പേർ മരിച്ചു, 32 പേരെ ഇന്നും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ദുരന്തബാധിതരുടെ അന്തിമ പട്ടിക രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല. കണ്ണീരും ഐക്യവും ഒരുമിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ആ രാത്രിയിലേക്ക് വീണ്ടും മടങ്ങുകയാണ് ഈ ദിനം.
തങ്ങളുടെ കൂടെ ജനിച്ചുവളര്ന്ന പലരും ഇന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പമില്ലെന്നും പക്ഷേ, അതില് നിന്നെല്ലാം കൈപ്പിടിച്ച് സര്ക്കാരെല്ലാം നല്ല രീതിയില് പിന്തുണ നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ജനകീയ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ മനോജ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു. എങ്കിലും ഇനിയും വീട് ലഭിക്കാത്തവരുണ്ടെന്നും അവരുടെ കാര്യത്തില് സര്ക്കാര് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
"ഞങ്ങള് ഒരിക്കലും ഓര്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു ഇരുണ്ട ദിനമാണ് ജൂലൈ 30. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരും കുടുംബാംഗങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട ദിനം. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ജനിച്ചുവളര്ന്ന പലരും ഇന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പമില്ല. പക്ഷേ, അതില് നിന്നെല്ലാം കൈപ്പിടിച്ച് സര്ക്കാരെല്ലാം നല്ല രീതിയില് പിന്തുണ നല്കിയിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായും മാനസികമായുമെല്ലാം സര്ക്കാര് വലിയ രീതിയില് ഞങ്ങളെ പിന്തുണച്ചു. ഒന്നാം ഘട്ട എന്ന നിലയില് 178 കുടുംബങ്ങള്ക്ക് സര്ക്കാര് വീടുകള് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതില് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും താമസം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാം ഹാപ്പിയാണ്. വയനാടിൻ്റെ ഹൃദയ ഭാഗത്ത് കല്പ്പറ്റയില് തന്നെ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുള്ള വീട് ലഭിച്ചു." ജനകീയ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ മനോജ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
പക്ഷേ രണ്ടാം ഘട്ടത്തില് കാത്തിരിക്കുന്ന 149 പേരുകൂടെയുണ്ട്. അവര് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രായസത്തിലാണ്. ചെറിയ സൗകര്യമില്ലാത്ത വീടുകളിലാണ് അവര് കഴിയുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ വാടക കൂട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടുടമകളില് നിന്നും വലിയ സമ്മര്ദ്ദവും നേരിടുന്നുണ്ട്. അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോള് അവര്ക്ക് സെപ്റ്റംബറില് വീട് കൈമാറുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്.
പക്ഷേ, ഈ രീതിയില് പോകുകയാണെങ്കില് അതിന് സാധിക്കില്ലെന്നും ഇക്കാര്യത്തില് സര്ക്കാര് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനുപുറമെ പട്ടികയില് വരാത്ത നിരവധിപേരുണ്ടെന്നും അവരുടെ കാര്യത്തിലും സര്ക്കാര് എത്രയും വേഗത്തില് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ദുരന്തവും രക്ഷാ പ്രവര്ത്തനവും...
2024 ജൂലൈ 30 മഹാദുരന്തത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ആ ദിനം. പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെയാണ് മുണ്ടക്കൈ- ചൂരൽമല മലനിരകളിൽ മഹാദുരന്തം പെയ്തിറങ്ങിയത്. മണിക്കൂറുകളോളം പെയ്ത അതി തീവ്രമഴയ്ക്ക് പിന്നാലെ മലമുകളിൽ നിന്ന് കുത്തിയൊലിച്ചെത്തിയ മണ്ണും പാറകളും മരക്കൊമ്പുകളും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഗ്രാമങ്ങളെ വിഴുങ്ങി. മുണ്ടക്കൈ ഗ്രാമം പൂർണമായും ചൂരൽമലയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം ഭാഗികമായും തകർന്നു. നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ രാത്രികൊണ്ട് വീടും ബന്ധുക്കളും ജീവിതസമ്പാദ്യവും നഷ്ടമായി.
എന്നാൽ ആ ദുരന്തത്തിൻ്റെ നടുക്കത്തിൽ വയനാട് കണ്ടത് മനുഷ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെ അപൂർവ മുഖ കൂടിയായിരുന്നു. പൊലീസ്, ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ, എൻഡിആർഎഫ്, എസ്ഡിആർഎഫ് സംഘങ്ങൾക്കൊപ്പം ആയിരക്കണക്കിന് നാട്ടുകാരും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ രാവെന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ലാതെ തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് ജീവനുള്ളവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഓരോ നിമിഷവും മരണത്തോട് നടത്തിയ പോരാട്ടമായിരുന്നു. ദുരന്തഭൂമിയിൽ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും മരുന്നുമായി സന്നദ്ധ കൂട്ടായ്മകളുമെത്തി.
കുത്തിയൊലിച്ചെത്തിയ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ചൂരൽമല പാലം പൂർണമായും തകർന്നിരുന്നു. രക്ഷാപ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുമെന്ന ആശങ്ക ഉയർന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ കരുത്തുറ്റ സൈന്യം മണിക്കൂറുകൾക്കകം ബെയ്ലി പാലം നിർമിച്ചു. ആ താൽക്കാലിക പാലമാണ് ദുരന്തമേഖലയിലേക്കുള്ള ജീവൻപാതയായി മാറിയത്. പിന്നീട് പ്രദേശത്തിൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിലും അതേ പാലം നിർണായകമായി. ഉരുള്പൊട്ടലിന് കാരണം അതിശക്തമായി പെയ്ത മഴയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 373 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് മുണ്ടക്കൈ പ്രദേശത്ത് ലഭിച്ചത്.
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ബെയ്ലി പാലത്തിനു അക്കരെയുള്ളവരെയാണ് ദുരന്തം അധികമായി ബാധിച്ചത്. ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കുറവുള്ള 10-ാം വാർഡ് മുണ്ടക്കൈയിലാണ് ദുരന്തം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവനെടുത്തത്. 145 പേർ. ചൂരൽമലയിലെ 137 പേരെ മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ എടുത്തു. 16 പേരാണ് അട്ടമലയിൽ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്.
1424 പേർ ഇവിടെ ദുരന്തത്തെ അതിജീവിച്ചു. 1102 പേർ മുണ്ടക്കൈയിലും 2025 പേർ ചൂരൽമലയും അവശേഷിക്കുന്നു. ദുരന്തത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട 231 മൃതദേഹങ്ങളും 223 ശരീരഭാഗങ്ങളും അടക്കം മൊത്തം 454 മൃതദേഹഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. മരണപ്പെട്ട 266 പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. 298 മരണങ്ങളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 273 ലധികം പേർക്ക് പരിക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി. 1555 വീടുകൾ തകർന്നതായി കണക്കുകൾ പറയുന്നു.
ദുരന്ത മേഖലയിലെ രക്ഷകർ
ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയിൽ (എൻഡിആർഎഫിൽ) നിന്ന് 35 പേർ, ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ നിന്ന് 582 പേർ, മദ്രാസ് എഞ്ചിനീയർ ഗ്രൂപ്പ് (എംഇജി), ഡിഫൻസ് സെക്യൂരിറ്റി കോർപ്സ് (ഡിഎസ്സി), ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിൽ നിന്ന് 23 പേർ, എസ്ഡിആർഎഫിൽ നിന്ന് 120 പേർ, കേരള ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസസിൽ നിന്ന് 460 പേർ, വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ 31 പേർ, തമിഴ്നാട് ദുരന്തനിവാരണ സേനയിൽ നിന്ന് 61 പേർ, തമിഴ്നാട് മെഡിക്കൽ സംഘത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് പേർ, ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൽ നിന്ന് 50 പേർ, ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയിൽ നിന്ന് 80 പേർ, കേരള സിവിൽ ഡിഫൻസിൽ നിന്ന് 82 പേർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ വിവിധ സേനകളിൽ നിന്ന് ആകെ 1,531 രക്ഷാപ്രവർത്തകരെയാണ് നിയോഗിച്ചത്.
അതിജീവനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം; എങ്കിലും പൂർത്തിയാകാത്ത പുനരധിവാസം
ദുരന്തമുഖത്ത് കേരളം കാട്ടിയ ഐക്യദാർഢ്യം ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായിരുന്നു. സർക്കാരും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ഒത്തൊരുമിച്ച് കൈകോർത്തപ്പോൾ തങ്കയെപ്പോലുള്ള ഒട്ടനവധി പേർക്ക് കൽപറ്റയിലെയും മറ്റും പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പുതിയ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സാധിച്ചു. സുരക്ഷിതമായ മേൽക്കൂരകൾ അവർക്ക് ലഭിച്ചെങ്കിലും, ജീവിതം ഇപ്പോഴും പൂർണമായി പച്ചപിടിച്ചിട്ടില്ല.
തങ്ക വ്യക്തമാക്കുന്നത് പോലെ, സഹായം നൽകിയ ഏവർക്കും ദുരന്തബാധിതർ ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി പറയുന്നു. എന്നാൽ, ഈ അതിജീവനത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ ആരും പിന്നിലായിപ്പോകരുത്. അർഹതപ്പെട്ട 149 കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൂടി എത്രയും വേഗം വീടുകൾ അനുവദിച്ച് തങ്ങളെപ്പോലെ അവരെയും സുരക്ഷിതരാക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പുനരധിവാസം പൂർണമാവുകയുള്ളൂ.
ടൗൺഷിപ്പ് വീടുകൾ
രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുനരധിവാസം ഭാഗികമായി മുന്നേറുകയാണ്. സർക്കാർ ടൗൺഷിപ്പിൽ 178 വീടുകൾ ഇതിനകം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറി. ശേഷിക്കുന്ന 158 വീടുകൾ സെപ്റ്റംബറോടെ കൈമാറുമെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. കോൺഗ്രസ്, മുസ്ലിം ലീഗ്, വിവിധ മത- സാമൂഹിക സംഘടനകൾ, സന്നദ്ധ കൂട്ടായ്മകൾ എന്നിവയും ദുരന്തബാധിതർക്കായി വീടുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും പല കുടുംബങ്ങളും ഇന്നും സ്ഥിരതാമസത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇന്നും ഉത്തരമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ദുരന്തബാധിതരുടെ അന്തിമ പട്ടിക സർക്കാർ ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല. നഷ്ടപരിഹാരവും പുനരധിവാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി നടപടികൾ പൂർത്തിയായെങ്കിലും കാത്തിരിപ്പും ആശങ്കയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ദുരിത ബാധിതർ പറയുന്നു. മണ്ണിനടിയിൽ മറഞ്ഞത് വീടുകൾ മാത്രം ആയിരുന്നില്ല, ഒരു തലമുറയുടെ പ്രതീക്ഷകളും വലിയ സ്വപ്നങ്ങളും കൂടിയാണ്. രണ്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും വയനാട് ഓർക്കുന്നത് ആ രാത്രിയുടെ നിലവിളിയും ഒരുമിച്ച് നിന്ന മനുഷ്യരുടെ കരുത്തും ആണ്. ഇനിയുമൊരു ദുരന്തം ഈ മണ്ണിനെ കവർന്നെടുക്കാതിരിക്കട്ടെ.
പെയ്യാൻ മടിക്കുന്ന മഴയും മാറാത്ത ഭീതിയും
തങ്കയുടെ വാക്കുകൾ കേവലം ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രതികരണമല്ല, മറിച്ച് ദുരന്തത്തെ അതിജീവിച്ച ഓരോ വയനാട്ടുകാരൻ്റെയും ഉള്ളിലെ ആധിയാണ്. ഓരോ തവണ മഴ പെയ്യുമ്പോഴും, കുന്നിൻചെരുവുകളിൽ മണ്ണ് ഇളകുമ്പോഴും ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യരുടെ നെഞ്ച് പിടയുന്നു. അടുത്തിടെ 2026 ജൂലൈയിൽ കല്ലാടി തുരങ്കപാത നിർമാണ മേഖലയിലുണ്ടായ കനത്ത ഉരുൾപൊട്ടലും മരണങ്ങളും ഈ ഭീതിയെ വീണ്ടും ഇരട്ടിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
തങ്കയെപ്പോലുള്ളവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ, ഇനിയും സുരക്ഷിതമായ തണൽ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ 149 പേർക്ക് കൂടി അതിവേഗം നീതി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ ഇന്നലെകളെ തിരികെ നൽകാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല, എന്നാൽ നാളെയെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ആശങ്കകൾ അകറ്റാൻ ഒരൊറ്റ മനസ്സോടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. വയനാട് അതിജീവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും..പൂർണമായ പ്രത്യാശയോടെ, കരുതലിൻ്റെ കരുത്തോടെ....
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