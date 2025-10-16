മദർ ഏലീശ്വ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പദവിയിലേക്ക്; പ്രഖ്യാപനം നവംബർ 8ന്
കേരള സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ സുവർണ ശോഭ പരത്തിയ മദർ ഏലീശ്വ സമൂഹത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകളേറെയാണ്.
Published : October 16, 2025 at 2:50 PM IST
എറണാകുളം: കേരളത്തിലെ ആദ്യ സന്യാസിനിയും ഭാരതത്തിലെ ആദ്യ കർമലീത്ത സന്യാസിനിയുമായ ധന്യ മദർ ഏലീശ്വാ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൾ പദവിയിലേയ്ക്ക്. ലെയോ മാർപാപ്പ അനുമതി നൽകിയതോടെയാണ്, മദർ വിട പറഞ്ഞ് 112 വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്ന വേളയിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ള ഒരുക്കങ്ങള് ആരംഭിച്ചത്.
2025 നവംബർ എട്ടാം തീയതി വൈകിട്ട് 4:30ന് ദേശീയ തീർഥാടന കേന്ദ്രമായ വല്ലാർപാടം ബസിലിക്കയിൽ വച്ചായിരിക്കും പ്രഖ്യാപനം. മലേഷ്യയിലെ പെനാങ് രൂപതയുടെ മെത്രാനായ കർദിനാൾ ഡോ.സെബാസ്റ്റ്യൻ ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ മുഖ്യ കാർമികത്വത്തിൽ പരിപാടി നടക്കും.
പ്രത്യേക സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കി തപാൽ വകുപ്പ്
കേരളത്തിലെ ആദ്യ സന്യാസിനിയും ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കർമലീത്ത സന്യാസിനിയും ടിഓസിഡി സഭാ സ്ഥാപകയുമായ ധന്യ മദർ ഏലീശ്വയുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപന ചടങ്ങുകൾക്ക് മുന്നോടിയായി തപാൽ വകുപ്പ് പ്രത്യേക സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കി. കേരളത്തിലെ ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക മെത്രാൻസമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനും കോഴിക്കോട് അതിരൂപത അധ്യക്ഷനുമായ ആർച്ച്ബിഷപ്പ് ഡോ. വർഗീസ് ചക്കാലക്കൽ തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് സിടിസി സഭാ സുപീരിയർ ജനറൽ മദർ ഷാഹില സിറ്റിസിക്ക് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു.
കേരള സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ സുവർണ ശോഭ പരത്തിയ മദർ ഏലീശ്വ 1866 ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നാം തീയതിയാണ് കൂനമ്മാവിൽ സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള കർമലീത്ത നിഷ്പാദുക മൂന്നാം സഭ (TOCD) സ്ഥാപിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളും ബോർഡിങ് ഭവനവും അനാഥമന്ദിരവും ആരംഭിക്കുക വഴി സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തിൽ പുതിയ നാഴികക്കല്ലുകള് സൃഷ്ടിച്ചു.
24 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 1890 സെപ്റ്റംബർ 17 ന് ടിഒസിഡി സന്യാസിനി സഭ റീത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ട് കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് തെരേസ്യൻ കാർമലൈറ്റ്സ് (സിറ്റിസി) കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് മദർ ഓഫ് കാർമൽ (സിഎംസി ) എന്നീ രണ്ട് സന്യാസിനി സഭകൾ രൂപം കൊള്ളുകയും ചെയ്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയ്ക്കകത്തു നിന്നും വിദേശത്തുനിന്നുമുള്ള നിരവധി കർദിനാൾമാരും മെത്രാപ്പോലീത്തമാരും മെത്രാന്മാരും വൈദികരും പ്രഖ്യാപന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും.
ഇന്ത്യയുടെ അപ്പസ്തോലിക് ന്യൂൺഷ്യോ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോ.ലയോ പ്പോൾഡ് ജിറേല്ലി, വരാപ്പുഴ അതിരൂപത മെത്രാപ്പോലീത്ത ഡോ.ജോസഫ് കളത്തിപ്പറമ്പിൽ, ആഗോള കർമ്മലീത്ത സഭയുടെ ജനറൽ ഫാ. മിഗ്വൽ മാർക്ക്സ് കാലേ ഓസിഡി ,പോസ്റ്റുലേറ്റർ ജനറൽ ഫാ. മാർക്കോ ചിയേസ ഓസിഡി തുടങ്ങിയവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് പരിപാടി.
പുണ്യ പൂർണമായ ജീവിതത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, ആഗോള ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് മുഴുവൻ മാതൃകയായ വ്യക്തി കൂടിയായ മദർ ഏലീശ്വ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പദവിക്ക് അർഹയാകുന്നതിൻ്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
Also Read: ജീവൻ്റെ തുടിപ്പുമായി എയർ ആംബുലൻസ്: അമൽ ബാബുവിൻ്റെ ഹൃദയം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക്