മലബാറിൻ്റെ ഭരണതലസ്ഥാനമായ കോഴിക്കോട്, വോട്ടുള്ളത് സാമൂതിരി രാജാവിനും ജന്മിമാര്‍ക്കും, തദ്ദേശ തെരഞ്ഞടുപ്പ് ചരിത്രമിങ്ങനെ...

മലബാർ ജില്ലയുടെ ഭരണതലസ്ഥാനം കോഴിക്കോട്ടായിരുന്നു. ജില്ലാ ബോർഡുകൾക്കു കീഴിലായിരുന്നു താലൂക്ക് ബോർഡുകളുടെ പ്രവർത്തനം. മലപ്പുറം, തലശ്ശേരി, പാലക്കാട്, മാനന്തവാടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ താലൂക്ക് ബോർഡുകളുണ്ടായിരുന്നു

1913ൽ കോഴിക്കോട് താലൂക്ക് ബോർഡിലേക്ക് നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ടർപട്ടിക (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 21, 2025 at 10:02 AM IST

2 Min Read
കോഴിക്കോട്: ഇന്ത്യയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ആഘോഷമാണ്. ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി, ജനങ്ങളാൽ, ജനങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജനാധിപത്യം ശക്തിപ്രാപിച്ചതെങ്കിലും അതിന് മുമ്പും ഇവിടെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടന്നിരുന്നു. ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളജ് മുൻ ചരിത്ര വിഭാഗം മേധാവി പ്രൊഫസര്‍ എം.സി. വസിഷ്‌ഠ്‌.

1882 മേയ് 18ന് അന്നത്തെ വൈസ്രോയ് റിപ്പൺ പ്രഭുവിൻ്റെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യയിലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അധികാരം ലഭിക്കുന്നതിന് സഹായകമായത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് മദ്രാസ് പ്രവിശ്യയിൽ മദ്രാസ് ലോക്കൽ ബോർഡ് നിലവിൽ വന്നത്. ജില്ലാ ബോർഡുകൾ, താലൂക്ക് ബോർഡുകൾ, വില്ലേജ് യൂണിയനുകൾ അഥവാ പഞ്ചായത്ത് എന്നിവ ചേർന്നതായിരുന്നു ലോക്കൽ ബോർഡ്. മദ്രാസ് പ്രവിശ്യയിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങളോടു കൂടിയ ജില്ലാ ബോർഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

1913ൽ കോഴിക്കോട് താലൂക്ക് ബോർഡിലേക്ക് നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ടർപട്ടിക (ETV Bharat)

വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുകൾ ഈ ജില്ലാ ബോർഡുകളുടെ കീഴിലായിരുന്നു. അതേ സമയം നിയമം, നീതിന്യായം, നികുതി എന്നിവ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. 1954 വരെ മലബാർ ബോർഡുകളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു. 1956ൽ സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തോടെയാണ് ലോക്കൽ ബോർഡുകൾ പിരിച്ചുവിട്ടു.

മലബാർ ജില്ലയുടെ ഭരണതലസ്ഥാനം കോഴിക്കോട്ടായിരുന്നു. ജില്ലാ ബോർഡുകൾക്കു കീഴിലായിരുന്നു താലൂക്ക് ബോർഡുകളുടെ പ്രവർത്തനം. മലപ്പുറം, തലശ്ശേരി, പാലക്കാട്, മാനന്തവാടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ താലൂക്ക് ബോർഡുകളുണ്ടായിരുന്നു. ജില്ലാ തലസ്ഥാനമായ കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രീകരിച്ചും താലൂക്ക് ബോർഡുണ്ടായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് മലബാർ മേഖലയിലാണ് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനു മുൻപ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടന്നത്.

1913ൽ കോഴിക്കോട് താലൂക്ക് ബോർഡിലേക്ക് നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ടർപട്ടിക (ETV Bharat)
1913ൽ കോഴിക്കോട് താലൂക്ക് ബോർഡിലേക്ക് നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ടർപട്ടിക (ETV Bharat)

1913ൽ കോഴിക്കോട് താലൂക്ക് ബോർഡിലേക്ക് നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അന്നത്തെ സാമൂതിരി രാജാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് വോട്ടു ചെയ്‌തത്. ഇന്ത്യയിൽ സ്വതന്ത്ര നാട്ടുരാജ്യമായി കൊച്ചിയും തിരുവിതാംകൂറും നിലനിൽക്കുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്. കോഴിക്കോട് തലസ്ഥാനമായ മലബാർ പ്രദേശം അക്കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിലായിരുന്നു.

വളയനാട് ദേശക്കാരനായ സാമൂതിരി രാജാവിന് കോഴിക്കോട് താലൂക്കിലായിരുന്നു വോട്ടവകാശമെന്ന് രേഖകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. കാരന്നൂർ ദേശത്തെ കാരമ്പള്ളി ഉണ്ണിക്കുറുപ്പെന്ന ജന്മിക്കും ചേവായൂരിലെ പാലക്കുന്നത്ത് കോളായി ഗോവിന്ദൻ നായർക്കും കസബ ദേശത്തെ കല്ലിങ്ങൽ രാരിച്ചൻ മൂപ്പനും കച്ചേരി ദേശത്തെ നമ്പന്നൂർ കോന്തൻ നായർക്കും വള്ളുവനാട്ടിലെ തമ്മെമൂത്ത പണിക്കർക്കും കോഴിക്കോട്ടായിരുന്നു വോട്ട്.

1913ൽ കോഴിക്കോട് താലൂക്ക് ബോർഡിലേക്ക് നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ടർപട്ടിക (ETV Bharat)

കുറമ്പ്രനാട്ടിലെ പനങ്ങാട് ദേശക്കാരനായ കിഴക്കേടത്ത് കോവിലകത്ത് രാമവർമ്മ രാജയ്ക്ക് താമരശ്ശേരി താലൂക്കിലായിരുന്നു വോട്ടവകാശം. അക്കാലത്ത് ആറു വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്കാണ് വോട്ടവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് രേഖകളിൽ വ്യക്തമാകുന്നത്. സാമുതിരി രാജാവിന് പുറമേ പട്ടയദാർമാർ, കാണംദാർമാർ, ആദായനികുതി അടയ്ക്കുന്നവർ, സ്ഥിരം അംശഅധികാരികൾ, യൂണിയൻ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരല്ലാത്ത അംഗങ്ങൾ, ബിരുദധാരികൾ എന്നിവരാണ് അവർ. ജന്മികളായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും.

1913ൽ കോഴിക്കോട് താലൂക്ക് ബോർഡിലേക്ക് നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ടർപട്ടിക (ETV Bharat)



"ഇന്ത്യക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിനു മുമ്പുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് കാലത്ത് സ്വത്തവകാശവാണ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ട് നിശ്ചയിച്ചത്. അന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടുണ്ടോ എന്നതു പോലും സംശയമാണ്. അക്കാലത്തെ ചില പഴയ തറവാടുകളിൽ ജന്മിയായ സ്ത്രീക്ക് വോട്ടവകാശമുണ്ടെങ്കിലും അവർ എല്ലാവരും പുറത്തു പോവാറില്ലായിരുന്നു. അത്തരം വീടുകളിൽ കാര്യസ്ഥനായിരുന്നു വോട്ടവകാശമെന്നുമാണ് കരുതുന്നത്," പ്രൊഫ. എം.സി. വസിഷ്‌ഠ്‌ പറഞ്ഞു.

